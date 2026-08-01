Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

2 серпня 2026 року православна церква вшановує перенесення мощей святого первомученика архідиякона Стефана, а також згадує праведного Гамаліїла і сина його Авіва. Ця дата присвячена пам’яті одного з перших мучеників християнства, чия віра та служіння стали прикладом для наступних поколінь. Віряни цього дня моляться святим, відвідують богослужіння та звертаються з проханнями про духовну підтримку, мир і зміцнення віри.

Яке церковне свято 2 серпня

Головною подією церковного календаря 2 серпня є перенесення мощей святого первомученика архідиякона Стефана. Стефан вважається першим християнином, який загинув за свою віру. Він належав до семи дияконів, яких апостоли поставили допомагати християнській громаді в Єрусалимі. Завдяки своїм проповідям і чудесам він швидко став відомим, однак його діяльність викликала спротив частини юдейської знаті.

Згідно з церковним переданням, Стефана засудили до побиття камінням. Під час страти він молився за своїх переслідувачів і просив Бога не ставити їм цього гріха. Саме тому святого вважають прикладом жертовності, милосердя та прощення.

Подія перенесення мощей пов’язана з їхнім урочистим віднайденням і перенесенням до місця шанування через кілька століть після мученицької смерті святого. Церква розглядає такі події як свідчення особливої пошани до святих і нагадування про безперервність християнської традиції.

Цього ж дня згадують праведного Гамаліїла — одного з найшанованіших законовчителів свого часу, який згадується у книзі Діянь апостолів. Саме він під час засідання синедріону закликав не переслідувати апостолів, наголошуючи, що якщо їхня справа від Бога, її неможливо знищити. Разом із ним вшановують його сина Авіва.

Що не можна робити 2 серпня

Церковний календар не містить спеціальних заборон, які діяли б лише 2 серпня. Як і в інші пам’ятні дні, православна церква рекомендує присвятити час молитві, добрим справам і духовному вдосконаленню.

Не схвалюються сварки, образи, наклепи, заздрість, грубість і будь-які свідомі вчинки, що суперечать християнським моральним принципам. Вважається доречним уникати надмірних розваг, якщо вони відволікають від духовного змісту дня.

У народній традиції існували окремі повір’я, які радили не починати цього дня важливих конфліктів, не відмовляти нужденним у допомозі та не залишати без уваги прохання близьких. Такі звичаї не є церковними правилами й належать до народної культури.

Водночас працювати, виконувати домашні справи чи займатися професійною діяльністю православна церква не забороняє, якщо це не перешкоджає участі в богослужінні або молитві.

День ангела 2 серпня

За православним календарем 2 серпня день ангела можуть святкувати:

Стефан, Гамаліїл, Авів.

Іменини відзначаються на честь святого, пам’ять якого звершується цього дня. Для людей із цими іменами це привід відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю та прийняти вітання від рідних і друзів.

Народні прикмети та традиції 2 серпня

У народній традиції початок серпня пов’язували зі спостереженням за погодою та підготовкою до завершення літа.

Наші предки вірили, що:

ясний і теплий день обіцяв тривалу суху погоду;

ранковий туман віщував добрий урожай грибів;

сильний вітер вважали ознакою швидкої зміни погоди;

рясна роса свідчила про теплий серпень.

У багатьох місцевостях цього дня дякували за літній врожай, допомагали нужденним і приділяли увагу сімейним справам. Благодійність та підтримка ближніх вважалися доброю традицією, що перегукується з християнським прикладом святого Стефана.

Коротко про день

Показник Значення Дата 2 серпня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 214-й До Нового року 151 день Фаза Місяця Спадний Місяць Схід сонця близько 05:30* Захід сонця близько 20:31*

*Час сходу та заходу Сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято?

2 серпня православна церква вшановує перенесення мощей святого первомученика архідиякона Стефана, а також згадує праведного Гамаліїла і його сина Авіва.

Кого вітати з днем ангела 2 серпня?

Іменини цього дня відзначають люди, які носять імена Стефан, Гамаліїл та Авів відповідно до православного календаря.

Що можна робити 2 серпня?

Віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися, присвятити час добрим справам, допомозі ближнім і благодійності. Домашня та професійна праця не забороняється.

Що не можна робити цього дня?

Православна церква закликає уникати гріховних вчинків, сварок, образ, неправди та жорстокості. Народні прикмети також радили не розпочинати конфліктів і не відмовляти людям у допомозі.

Які народні традиції пов’язані з 2 серпня?

У цей день традиційно спостерігали за погодою, оцінювали майбутній урожай, займалися доброчинністю та збиралися родиною. Більшість таких звичаїв має народне, а не церковне походження.