Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-01-08    43

Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

2 серпня 2026 року православна церква вшановує перенесення мощей святого первомученика архідиякона Стефана, а також згадує праведного Гамаліїла і сина його Авіва. Ця дата присвячена пам’яті одного з перших мучеників християнства, чия віра та служіння стали прикладом для наступних поколінь. Віряни цього дня моляться святим, відвідують богослужіння та звертаються з проханнями про духовну підтримку, мир і зміцнення віри.

Яке церковне свято 2 серпня

Головною подією церковного календаря 2 серпня є перенесення мощей святого первомученика архідиякона Стефана. Стефан вважається першим християнином, який загинув за свою віру. Він належав до семи дияконів, яких апостоли поставили допомагати християнській громаді в Єрусалимі. Завдяки своїм проповідям і чудесам він швидко став відомим, однак його діяльність викликала спротив частини юдейської знаті.

Згідно з церковним переданням, Стефана засудили до побиття камінням. Під час страти він молився за своїх переслідувачів і просив Бога не ставити їм цього гріха. Саме тому святого вважають прикладом жертовності, милосердя та прощення.

Подія перенесення мощей пов’язана з їхнім урочистим віднайденням і перенесенням до місця шанування через кілька століть після мученицької смерті святого. Церква розглядає такі події як свідчення особливої пошани до святих і нагадування про безперервність християнської традиції.

Цього ж дня згадують праведного Гамаліїла — одного з найшанованіших законовчителів свого часу, який згадується у книзі Діянь апостолів. Саме він під час засідання синедріону закликав не переслідувати апостолів, наголошуючи, що якщо їхня справа від Бога, її неможливо знищити. Разом із ним вшановують його сина Авіва.

Що не можна робити 2 серпня

Церковний календар не містить спеціальних заборон, які діяли б лише 2 серпня. Як і в інші пам’ятні дні, православна церква рекомендує присвятити час молитві, добрим справам і духовному вдосконаленню.

Не схвалюються сварки, образи, наклепи, заздрість, грубість і будь-які свідомі вчинки, що суперечать християнським моральним принципам. Вважається доречним уникати надмірних розваг, якщо вони відволікають від духовного змісту дня.

У народній традиції існували окремі повір’я, які радили не починати цього дня важливих конфліктів, не відмовляти нужденним у допомозі та не залишати без уваги прохання близьких. Такі звичаї не є церковними правилами й належать до народної культури.

Водночас працювати, виконувати домашні справи чи займатися професійною діяльністю православна церква не забороняє, якщо це не перешкоджає участі в богослужінні або молитві.

День ангела 2 серпня

За православним календарем 2 серпня день ангела можуть святкувати:

Стефан, Гамаліїл, Авів.

Іменини відзначаються на честь святого, пам’ять якого звершується цього дня. Для людей із цими іменами це привід відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю та прийняти вітання від рідних і друзів.

Народні прикмети та традиції 2 серпня

У народній традиції початок серпня пов’язували зі спостереженням за погодою та підготовкою до завершення літа.

Наші предки вірили, що:

  • ясний і теплий день обіцяв тривалу суху погоду;
  • ранковий туман віщував добрий урожай грибів;
  • сильний вітер вважали ознакою швидкої зміни погоди;
  • рясна роса свідчила про теплий серпень.

У багатьох місцевостях цього дня дякували за літній врожай, допомагали нужденним і приділяли увагу сімейним справам. Благодійність та підтримка ближніх вважалися доброю традицією, що перегукується з християнським прикладом святого Стефана.

Коротко про день

ПоказникЗначення
Дата2 серпня 2026 року
День тижняНеділя
Порядковий день року214-й
До Нового року151 день
Фаза МісяцяСпадний Місяць
Схід сонцяблизько 05:30*
Захід сонцяблизько 20:31*

*Час сходу та заходу Сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято?
2 серпня православна церква вшановує перенесення мощей святого первомученика архідиякона Стефана, а також згадує праведного Гамаліїла і його сина Авіва.

Кого вітати з днем ангела 2 серпня?
Іменини цього дня відзначають люди, які носять імена Стефан, Гамаліїл та Авів відповідно до православного календаря.

Що можна робити 2 серпня?
Віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися, присвятити час добрим справам, допомозі ближнім і благодійності. Домашня та професійна праця не забороняється.

Що не можна робити цього дня?
Православна церква закликає уникати гріховних вчинків, сварок, образ, неправди та жорстокості. Народні прикмети також радили не розпочинати конфліктів і не відмовляти людям у допомозі.

Які народні традиції пов’язані з 2 серпня?
У цей день традиційно спостерігали за погодою, оцінювали майбутній урожай, займалися доброчинністю та збиралися родиною. Більшість таких звичаїв має народне, а не церковне походження.

2 серпня 2026, Авів, архідиякон Стефан, день ангела, іменини 2 серпня, народні прикмети, первомученик Стефан, перенесення мощей, праведний Гамаліїл, православний календар, православні свята, серпень 2026, церковне свято 2 серпня, церковний календар, церковні традиції
Останні новини
Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 2 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2 серпня 2026 року православна церква вшановує перенесення мощей святого читать далее
01-08, 17:54
Weekly Digest of events in Ukraine (July 26 – August 1, 2026): a brief overview

Weekly Digest of events in Ukraine (July 26 – August 1, 2026): a brief overview
The week of July 26 to August 1 was marked читать далее
01-08, 17:48
Війна та спека посилюють ризик глобальної продовольчої кризи

Війна та спека посилюють ризик глобальної продовольчої кризи
Війна в Україні, екстремальні погодні явища в ключових аграрних регіонах читать далее
01-08, 17:23
Андріана Кучер: біографія та цікаві факти про журналістку і телеведучу

Андріана Кучер: біографія та цікаві факти про журналістку і телеведучу
Андріана Кучер — українська журналістка, телеведуча та радіоведуча, яка відома читать далее
01-08, 10:52
Любов Галан: біографія та цікаві факти про правозахисницю

Любов Галан: біографія та цікаві факти про правозахисницю
Любов Галан — українська правозахисниця, громадська діячка та державна службовиця, читать далее
01-08, 10:38
У Києві затримали колишнього бійця «Кракена» Гліба Новостройного

У Києві затримали колишнього бійця «Кракена» Гліба Новостройного
У Києві правоохоронці затримали колишнього військовослужбовця підрозділу «Кракен» Гліба Новостройного, читать далее
01-08, 10:25
Вчені з’ясували, скільки бактерій можуть містити кухонні губки

Вчені з’ясували, скільки бактерій можуть містити кухонні губки
Нове лабораторне дослідження, проведене в Німеччині, показало, що звичайні кухонні читать далее
01-08, 10:22
Балістичний удар по Києву: відомо про 9 загиблих і 27 постраждалих

Балістичний удар по Києву: відомо про 9 загиблих і 27 постраждалих
У ніч на 1 серпня Київ зазнав атаки із застосуванням читать далее
01-08, 09:46
AI-фільм про Чжен Ши знову зробив китайську піратку популярною

AI-фільм про Чжен Ши знову зробив китайську піратку популярною
Прем'єра анімаційного фільму «Королева піратів: Чжен Ши» (Pirate Queen: Zheng читать далее
31-07, 22:27
МВС затвердило систему пошуку людей за фото «Лікон»: що відомо

МВС затвердило систему пошуку людей за фото «Лікон»: що відомо
Міністерство внутрішніх справ затвердило порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Лікон», призначеної читать далее
31-07, 19:03
Андрій Зипуля: біографія та цікаві факти про репера

Андрій Зипуля: біографія та цікаві факти про репера
Андрій Зипуля — український репер, бітбоксер і блогер, який став читать далее
31-07, 17:56
Яке церковне свято 1 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 1 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
1 серпня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих мучеників читать далее
31-07, 16:57
Маск відмовився від зустрічі із Зеленським у США

Маск відмовився від зустрічі із Зеленським у США
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США звернувся читать далее
31-07, 16:52
Трамп не підтримав запит на 300 ракет Patriot для України

Трамп не підтримав запит на 300 ракет Patriot для України
Президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Володимиром читать далее
31-07, 16:48
Зміна імекні та прізвища в Україні: порядок, вартість і строки

Зміна імекні та прізвища в Україні: порядок, вартість і строки
Зміна прізвища, імені або по батькові в Україні є юридичною читать далее
31-07, 15:45
У таборі «Артек» на Закарпатті розпочали перевірку після скарг

У таборі «Артек» на Закарпатті розпочали перевірку після скарг
Національна соціальна сервісна служба України розпочала перевірку умов перебування дітей читать далее
31-07, 15:41
На командира «Хартії» Ігоря Оболенського скоїли замах

На командира «Хартії» Ігоря Оболенського скоїли замах
Президент України Володимир Зеленський 31 липня повідомив про спробу замаху читать далее
31-07, 15:23
У Фінляндії закликали переглянути членство Іспанії в Шенгені

У Фінляндії закликали переглянути членство Іспанії в Шенгені
Фінляндія підтримала пропозицію Італії переглянути участь Іспанії у Шенгенській зоні читать далее
31-07, 15:19
Маковія 2026 в Пирогово та вогняне шоу на ВДНГ: афіша вихідних у Києві

Маковія 2026 в Пирогово та вогняне шоу на ВДНГ: афіша вихідних у Києві
У Києві найближчими вихідними відбудеться серія культурних, освітніх та розважальних читать далее
31-07, 11:50
Росія знищила понад 200 АЗС: найбільших втрат зазнала Харківщина

Росія знищила понад 200 АЗС: найбільших втрат зазнала Харківщина
Російські удари по території України з початку повномасштабної війни знищили читать далее
31-07, 11:00
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026