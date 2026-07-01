Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

2 липня 2026 року православна церква вшановує Покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Це пам’ятна дата, пов’язана з перенесенням однієї з найбільш шанованих християнських реліквій до Влахернського храму в Константинополі. Також цього дня свої іменини святкують власники імені Арсеній. У народному календарі дата пов’язана зі спостереженням за погодою та початком активного літнього сезону.

Яке церковне свято 2 липня

Головною подією церковного календаря 2 липня є Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні. Згідно з церковним переданням, після Успіння Богородиці Її риза тривалий час зберігалася у Палестині. У V столітті святиню перенесли до храму у Влахерні — передмісті Константинополя, де вона стала однією з головних реліквій Візантійської імперії.

Історичні джерела пов’язують із цією святинею численні свідчення про заступництво Богородиці під час воєн, епідемій і стихійних лих. Саме тому свято традиційно присвячують молитвам про мир, захист родини, здоров’я та допомогу у складних життєвих обставинах.

У липні 2026 року великих дванадесятих свят немає, однак пам’ять Покладання ризи Богородиці залишається однією з найшанованіших дат місяця.

Що не можна робити 2 липня

Церква не встановлює окремих спеціальних заборон саме для цього дня. Водночас, як і в інші святкові дні, вірянам рекомендують утримуватися від:

сварок, образ і конфліктів;

проявів злості, заздрості та ненависті;

неправдивих свідчень і обману;

байдужості до людей, які потребують допомоги.

У народній традиції також радили не розпочинати суперечки в родині, оскільки вважалося, що вони можуть затягнутися надовго. Подібні вірування належать до української народної традиції і не є церковними приписами.

День ангела 2 липня

За сучасним православним календарем 2 липня День ангела відзначає Арсеній.

Ім’я Арсеній походить із грецької мови та означає «мужній», «сильний». Власникам цього імені традиційно бажають міцного здоров’я, духовної мудрості, Божої допомоги та миру.

Народні прикмети та традиції 2 липня

У народному календарі цей день використовували для спостереження за погодою, яка вважалася показовою для другої половини літа.

Найвідоміші прикмети:

ясний і сонячний день — до теплої та сухої погоди;

ранкова роса — до гарного врожаю;

гроза цього дня вважалася ознакою дощового липня;

сильний вітер міг свідчити про зміну погодних умов найближчими днями.

У селах також звертали увагу на поведінку птахів і комах, використовуючи багаторічні спостереження для прогнозування погоди.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Традиційно цього дня рекомендують відвідати храм, помолитися Пресвятій Богородиці про здоров’я близьких, захист дому та мир.

Також добрим вчинком вважаються:

допомога літнім людям;

підтримка тих, хто опинився у складній ситуації;

примирення після конфліктів;

справи милосердя та благодійності.

У народній традиції день вважали сприятливим для домашніх справ, догляду за городом і садом, якщо вони не заважають молитві та святкуванню.

Коротко про день

Показник Дані Дата 2 липня 2026 року День тижня четвер Порядковий день року 183-й До Нового року 182 дні Фаза Місяця повний Місяць (близько цієї дати) Схід сонця (Київ) приблизно 04:52 Захід сонця (Київ) приблизно 21:12

Відповіді на питання (FAQ)

Яке церковне свято 2 липня 2026 року?

Православна церква вшановує Покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Свято присвячене пам’яті перенесення великої християнської святині до Константинополя.

Хто святкує День ангела 2 липня?

За сучасним церковним календарем іменини цього дня відзначає Арсеній.

Чи є цього дня піст?

Згідно з календарем на 2026 рік, 2 липня не припадає на традиційний пісний день середи чи п’ятниці, однак календар може містити власні літургійні особливості.

Що не рекомендується робити 2 липня?

Церква закликає уникати гріховних вчинків, сварок, образ і неправди. Народні прикмети також радять не починати серйозних конфліктів цього дня.

Про що моляться Пресвятій Богородиці 2 липня?

Віряни традиційно просять про мир, захист сім’ї, здоров’я, благополуччя дітей і допомогу в життєвих труднощах.