Яке церковне свято 19 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

19 жовтня 2026 року, у понеділок, православна церква вшановує пам’ять святого апостола Фоми, а також згадує священномученика Іоанна Рибіна та сповідника Михаїла Союзова. У народному календарі ця дата відома як Фомин день, або Фома Хлібник. Для вірян день пов’язаний із пам’яттю апостола, який пройшов шлях від сумніву до переконаності у Воскресінні Христа, а в традиційній культурі — із завершенням господарських робіт, перевіркою запасів на зиму та випіканням хліба.

Яке церковне свято 19 жовтня

Головна церковна подія 19 жовтня — вшанування святого апостола Фоми, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. У церковному календарі ця дата відповідає 6 жовтня за старим стилем. У 2026 році вона припадає на понеділок. За календарем, у якому цього дня вшановують апостола Фому, дата не належить до встановлених пісних днів.

Апостол Фома відомий євангельською розповіддю про сумнів у Воскресінні Ісуса Христа. Коли інші учні розповіли йому, що бачили воскреслого Спасителя, Фома не повірив їхнім словам і хотів сам переконатися в цьому. Згодом Христос з’явився учням, звернувся до Фоми й дав йому можливість переконатися у своїх ранах. Після цього апостол визнав Христа Господом і Богом.

Ця історія пояснює поширений вислів «Фома невіруючий», яким у повсякденному мовленні називають людину, що сумнівається й потребує доказів. Однак у християнському розумінні історія апостола не зводиться до осуду сумнівів. Вона нагадує про пошук істини, особисту переконаність і перехід від невпевненості до віри.

За церковним переданням, після П’ятидесятниці Фома проповідував християнство за межами Юдеї. З його ім’ям пов’язують поширення християнської віри в Індії. Апостол шанується як один із найближчих учнів Христа, а його пам’ять посідає окреме місце в церковному календарі.

Також 19 жовтня згадують священномученика Іоанна Рибіна, пресвітера, який постраждав за віру в 1937 році, та священника Михаїла Союзова, сповідника, який помер у 1922 році. Їхні імена включені до календарного переліку святих цього дня.

Важливо розрізняти церковне свято та народну назву дати. Фомин день — це назва, що закріпилася в народному календарі завдяки вшануванню апостола Фоми. Звичаї, пов’язані з урожаєм, хлібом і господарством, належать до історичної побутової культури, а не до обов’язкових церковних обрядів.

Що не можна робити 19 жовтня

У церковній традиції немає окремого універсального переліку заборон, установлених спеціально на 19 жовтня. День не є пісним, тому суворих обмежень у їжі саме через цю дату календар не передбачає. Основний акцент для вірян — молитва, духовне осмислення євангельської історії та доброзичливе ставлення до інших.

У народному календарі з Фоминим днем пов’язували побутові рекомендації. Їх слід сприймати як успадковані звичаї та повір’я, а не як обов’язкові церковні правила.

За народними уявленнями, 19 жовтня не радили:

марнувати хліб та інші харчові запаси, адже восени господарі перевіряли, чи вистачить продуктів на зиму;

відмовляти в допомозі людині, яка потребує підтримки, — у традиційній культурі хліб символізував гостинність і спільну турботу;

легковажно ставитися до домашніх запасів і залишати господарство непідготовленим до холодів.

Ці рекомендації відображають побутову логіку осіннього господарювання, а не церковні приписи. Не варто також вважати, що хатня робота, прибирання, прання або приготування їжі цього дня автоматично є гріхом. Загальної церковної заборони на такі заняття немає.

Якщо людина відзначає день пам’яті апостола Фоми, вона може присвятити час молитві, відвідуванню храму та допомозі близьким. Водночас конкретні релігійні питання, зокрема щодо особистих обставин і духовних обов’язків, доречно обговорювати зі священником.

День ангела 19 жовтня

За календарем, у якому 19 жовтня вшановують апостола Фому, із цією датою насамперед пов’язане ім’я Фома. У календарному переліку цього дня також зазначені священник Михаїл Союзов та священномученик Іоанн Рибін. Тому дату можуть розглядати як день ангела для людей з іменами Фома, Михаїл та Іоанн, якщо їхній особистий календар і церковна традиція родини відповідають цьому вшануванню.

День ангела — це день пам’яті святого, ім’я якого людина носить. Його дата залежить від церковного календаря та того, якого саме святого вважають небесним покровителем. Тому самого збігу імені з календарним списком не завжди достатньо, щоб однозначно визначити іменини.

Ім’я Фома має біблійне походження. У євангельській традиції апостола називають також Дидимом, що означає «близнюк». Ім’я Михаїл має давньоєврейське коріння, а ім’я Іоанн походить від давньоєврейського імені Йоханан, яке зазвичай тлумачать як «Бог милостивий».

Іменинників цього дня можна привітати побажаннями здоров’я, миру, мудрості та духовної стійкості. Якщо людина має особливого святого покровителя, найдоречніше орієнтуватися на дату його вшанування, а не лише на загальний календар іменин.

Народні прикмети та традиції 19 жовтня

У народному календарі 19 жовтня називали Фоминим днем, Фомою Хлібником або Великими кромами. Ці назви пов’язані з осіннім господарським циклом: до цього часу збирали врожай, оцінювали запаси зерна та інших продуктів і готувалися до холодного сезону. Словом «крома» могли називати місце для зберігання зерна або велику сумку для продуктів.

Одним із найвідоміших звичаїв було випікання хліба. У деяких місцевостях свіжий коровай або хлібну окрайку давали людям, які мали слабке здоров’я, а також іменинникам. Цей звичай відображений у народному прислів’ї: «На Фому горбушка хлібна тому, хто здоров’ям слаб». Він свідчить про значення хліба як основи щоденного харчування та символу гостинності.

Із Фоминим днем також пов’язували впорядкування господарства. Перевіряли комори, рахували запаси, визначали, скільки зерна та харчів потрібно залишити на зиму. У деяких традиціях дівчат навчали ткацтва й домашнього ремесла, а сини, які готувалися до самостійного сімейного життя, могли отримувати частину зернових запасів. Ці звичаї відображали побут сільських громад і підготовку молоді до дорослих обов’язків.

Окреме місце посідали погодні спостереження. Люди стежили за вітром, хмарами, кольором неба та поведінкою птахів. Такі спостереження допомагали орієнтуватися в сезонних змінах, хоча народні прикмети не є науковими прогнозами й не гарантують певної погоди.

Серед прикмет, записаних у народному календарі, є такі:

Безвітряна погода — за повір’ям, могла передвіщати похолодання.

Дим піднімається стовпом — вважали ознакою теплої та сонячної погоди.

Дим стелиться низько над землею — пов’язували з імовірністю дощу.

Яскраво-червона вечірня зоря — за народними спостереженнями, віщувала негоду.

Ворони збираються у зграї — вважали ознакою наближення негоди.

Ці прикмети належать до фольклорної традиції. Їх не слід трактувати як передбачення, що обов’язково справдяться. Сучасний прогноз погоди ґрунтується на метеорологічних вимірюваннях, а не на календарних повір’ях.

Важливо й те, що народні звичаї не є обов’язковою частиною церковного вшанування апостола Фоми. Випікання хліба, перевірка комор і спостереження за природою — елементи історичної культури, які передавалися між поколіннями та відрізнялися залежно від місцевості.

Коротко про день

19 жовтня 2026 року припадає на понеділок. Це 292-й день року, до завершення якого залишається 73 дні. У Києві сонце зійде приблизно о 07:27, а зайде о 17:59 за місцевим часом. Тривалість світлового дня становитиме близько 10 годин 32 хвилин.

Показник Дані Дата 19 жовтня 2026 року День тижня Понеділок День року 292-й Днів до Нового року 73 Фаза Місяця Зростаючий Місяць, після першої чверті Схід сонця в Києві 07:27 Захід сонця в Києві 17:59 Тривалість світлового дня Приблизно 10 год 32 хв

Час сходу та заходу сонця наведено для Києва. В інших населених пунктах він відрізнятиметься залежно від географічного розташування. Фаза Місяця також не є складовою церковного свята й наведена лише як календарна довідка.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 19 жовтня 2026 року?

За календарем, у якому цього дня вшановують апостола Фому, 19 жовтня присвячене його пам’яті. Також згадують священномученика Іоанна Рибіна та сповідника Михаїла Союзова. Варто враховувати, що перелік святих на цю дату може відрізнятися залежно від церковного календаря.

Кого вітати з днем ангела 19 жовтня?

Із цією датою пов’язують імена Фома, Михаїл та Іоанн. Перед привітанням бажано перевірити, якого святого вшановують у календарі, якого дотримується людина. День ангела визначають за пам’яттю святого покровителя, а не лише за збігом імені.

Що можна робити 19 жовтня?

Можна молитися, відвідати храм, допомогти близьким і приділити увагу людям, які потребують підтримки. У народній традиції цього дня перевіряли господарські запаси та пекли хліб. Загальної церковної заборони на звичайні домашні справи немає.

Що заборонено робити 19 жовтня?

Спеціального церковного переліку заборон для цієї дати немає. Народні повір’я радили не марнувати хліб і дбайливо ставитися до запасів, однак це побутові рекомендації, а не обов’язкові релігійні правила. День також не належить до встановлених пісних днів у календарі, де вшановують апостола Фому.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з Фоминим днем?

За історичними народними звичаями, господарі перевіряли запаси зерна, готувалися до зими та випікали хліб. За погодою спостерігали, намагаючись передбачити похолодання чи опади. Такі прикмети є частиною фольклору й не замінюють сучасного прогнозу погоди.