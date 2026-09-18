Яке церковне свято 19 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

19 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мучеників Трохима, Савватія і Доримедонта, преподобномученика Зосими, пустельника, а також благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського. За календарем цього дня також припадає субота після Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста. Для вірян дата важлива пам’яттю про людей, які зберігали християнську віру в умовах переслідувань, а також про князя Ігоря, який після політичної боротьби прийняв чернецтво і загинув у Києві в 1147 році.

Яке церковне свято 19 вересня

Основні церковні спомини 19 вересня пов’язані з мучениками Трохимом, Савватієм і Доримедонтом та благовірним князем Ігорем Чернігівським і Київським. У календарі також згадується преподобномученик Зосима, пустельник. Цей день не належить до дванадесятих свят, але має власне богослужбове значення і присвячений пам’яті святих.

Трохим і Савватій, за церковним переданням, жили в період переслідувань християн за правління римського імператора Проба у III столітті. Вони опинилися в Антіохії Пісідійській у час язичницького святкування. Відмовившись брати участь у язичницькому обряді, чоловіки відкрито сповідували християнську віру, за що були заарештовані та піддані тортурам. Савватій помер після катувань, а Трохима відправили до Синади у Фригії, де продовжили переслідування.

Доримедонт, за житійною традицією, був сенатором і таємним християнином. Він відвідував ув’язненого Трохима та допомагав йому. Коли про це стало відомо, Доримедонт також зазнав переслідувань. Разом із Трохимом його стратили після відмови зректися християнської віри. Саме тому троє мучеників у церковному календарі згадуються разом.

Окреме місце в календарі 19 вересня займає благовірний великий князь Ігор Чернігівський та Київський. Ігор Ольгович жив у XII столітті й був учасником складної боротьби князівських угруповань за київський престол. Після нетривалого князювання він був усунутий від влади, а згодом прийняв чернечий постриг. У 1147 році князя вбили в Києві під час політичного протистояння. Пам’ять Ігоря згодом стала частиною церковного календаря.

Важливо не плутати 19 вересня за новим стилем із датою, яку часто називають Михайловим чудом. Спогад про чудо Архістратига Михаїла в Хонах припадає на 19 вересня за старим стилем, тобто на 6 вересня за юліанським календарем. У календарях, які подають обидва стилі, ця подія стоїть навпроти іншої календарної дати.

Саме через це в пошукових запитах можна зустріти суперечливі відповіді на питання, яке свято 19 вересня. Якщо йдеться про календар за новим стилем у 2026 році, головними пам’ятями дня є Трохим, Савватій, Доримедонт, Зосима та князь Ігор. Якщо джерело працює за старим стилем, 19 вересня воно може називати Михайловим чудом.

Що не можна робити 19 вересня

Спеціального церковного правила, яке забороняло б 19 вересня виконувати хатню роботу, працювати на городі, прати, прибирати або займатися ремонтом, календар не встановлює. Тому популярні списки на кшталт «не можна братися за голку», «не можна мити голову» чи «не можна працювати після певної години» не варто подавати як церковні приписи.

19 вересня 2026 року припадає на суботу, і в календарі зазначено, що посту цього дня немає. Отже, немає підстав переносити на цю дату правила пісних днів або вигадувати окремі харчові обмеження.

Церковний сенс дня пов’язаний насамперед із молитвою, богослужінням, пам’яттю святих і осмисленням їхнього прикладу. Для віруючої людини неуместно превращать праздничную дату в набор бытовых страхов: гораздо важнее избегать злобы, вражды, сознательного причинения вреда другим и пренебрежения к ближним.

Водночас у народному календарі існували побутові застереження, пов’язані з осіннім періодом. Частина таких вірувань стосувалася праці, погоди та підготовки господарства до холодів. Їх потрібно відділяти від церковних норм: народна прикмета не є канонічною забороною.

Якщо під назвою «Михайлове чудо» мається на увазі саме старостильна традиція, тоді з цією датою пов’язують суворе ставлення до важкої роботи та конфліктів. Проте ці правила належать до народного обрядового комплексу навколо Михайлового чуда, а не до обов’язкових церковних приписів 19 вересня за новим стилем.

День ангела 19 вересня

За календарем іменин 19 вересня з цією датою насамперед пов’язані імена Ігор, Трохим і Савватій. Ігор має зв’язок із пам’яттю благовірного князя Ігоря Чернігівського та Київського, а Трохим і Савватій — із мучениками, яких згадують цього дня.

Ім’я Доримедонт також безпосередньо пов’язане з пам’яттю мученика, якого церковний календар згадує разом із Трохимом і Савватієм. Однак у популярних календарях іменин його ім’я зустрічається рідше, тому для привітання конкретної людини правильніше орієнтуватися не лише на загальний список, а й на ім’я святого, на честь якого її було названо.

Іменини в церковній традиції пов’язані не просто з автоматичним збігом імені та календарної дати. Важливим є небесний покровитель, на честь якого людину назвали під час хрещення. Тому одна й та сама людина може мати іншу дату іменин, якщо її ім’я пов’язане з іншим святим.

19 вересня можна привітати Ігоря, Трохима та Савватія з днем ангела, якщо саме ці святі є їхніми покровителями. Для Доримедонта дата також має календарне значення через пам’ять мученика Доримедонта.

Народні прикмети та традиції 19 вересня

Народні звичаї 19 вересня потребують особливої обережності через різницю календарних стилів. Частина матеріалів, які сьогодні публікують під заголовком «народні прикмети на 19 вересня», насправді описує Михайлове чудо за старим стилем. Тому такі традиції не слід автоматично переносити на календарний день 19 вересня за новим стилем.

Для нового календаря існують зафіксовані осінні спостереження, пов’язані з природою. В одному з календарних джерел для 19 вересня наведено прикмету, за якою за положенням опалого листя намагалися судити про майбутню зиму: листя, що лягало лицьовою стороною догори, пов’язували з холодною зимою, зворотною стороною — з теплішою, а змішане положення — з помірною зимою. Це саме народне метеорологічне спостереження, а не церковне передбачення.

У старій традиції Михайлового чуда також існували родинні зібрання, примирення між людьми та допомога нужденним. Деякі етнографічні описи згадують так звану братчину — спільну трапезу та домовленість про вирішення конфліктів між родичами або сусідами. Такі звичаї пояснюють соціальну роль народного свята, але не є обов’язковими церковними обрядами.

Погодні спостереження в народному календарі загалом виконували практичну функцію. Наприкінці вересня люди стежили за холодними ранками, напрямком вітру, станом дерев, поведінкою птахів і темпами опадання листя. За цими ознаками намагалися визначити, коли настануть стійкі холоди та якою буде осінь.

Сучасній людині такі прикмети варто сприймати як частину історії та фольклору. Вони відображають спосіб, у який попередні покоління спостерігали за природою, але не мають наукового статусу прогнозів погоди.

Коротко про день

Показник Дані на 19 вересня 2026 року День тижня субота Порядковий день року 262-й До Нового року 103 дні Фаза Місяця зростаючий Місяць, близько 57,9% освітлення Схід сонця у Києві близько 06:39 Захід сонця у Києві близько 19:03

19 вересня 2026 року припадає на суботу та є 262-м днем року. До початку 2027 року залишається 103 дні. За астрономічними даними для Києва, Місяць перебуватиме у фазі, що зростає, а його освітленість становитиме близько 57,9%. Перша чверть настала пізно ввечері 18 вересня, тому 19 вересня Місяць уже перебуватиме у фазі після першої чверті.

Схід Сонця в Києві 19 вересня очікується приблизно о 06:39, захід — о 19:03 за місцевим часом. Тривалість світлового дня становитиме близько 12 годин 24 хвилин. Час може незначно відрізнятися залежно від конкретного місця спостереження.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 19 вересня 2026 року?

19 вересня православна церква згадує мучеників Трохима, Савватія і Доримедонта, преподобномученика Зосиму та благовірного князя Ігоря Чернігівського і Київського. Дата припадає на суботу після Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста.

Кого привітати з днем ангела 19 вересня?

Із цією датою пов’язані імена Ігор, Трохим і Савватій; окремо календар згадує мученика Доримедонта. Конкретну дату іменин краще визначати за святим-покровителем людини, а не лише за популярним списком імен.

Що можна робити 19 вересня?

Можна виконувати звичайну роботу, займатися домашніми справами, навчатися, працювати та проводити час із родиною. У церковному календарі 19 вересня 2026 року немає посту, тому спеціальних обмежень у харчуванні цього дня немає.

Що заборонено робити 19 вересня?

Окремої церковної заборони на прибирання, роботу, рукоділля чи інші побутові справи 19 вересня немає. Народні застереження, пов’язані з Михайловим чудом, потрібно розглядати як фольклорну традицію, оскільки вона стосується старостильного календаря.

Які народні традиції та прикмети є 19 вересня?

Для 19 вересня в народному календарі зафіксовані осінні спостереження за листям і погодою. Водночас значна частина популярних традицій цього дня походить із Михайлового чуда за старим стилем, тому їх не слід подавати як обов’язкові правила сучасного церковного календаря.