Яке церковне свято 19 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-19-07    105

Яке церковне свято 19 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

19 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, преподобного Дія та згадує знайдення мощей преподобного Серафима Саровського. Цього дня немає багатоденного посту, а віруючі традиційно відвідують богослужіння, моляться святим і присвячують час добрим справам.

Яке церковне свято 19 липня

Головною подією церковного календаря 19 липня є день пам’яті преподобної Макрини, яка жила у IV столітті та була старшою сестрою святителя Василія Великого. Вона походила зі знаної християнської родини, присвятила життя молитві, благодійності та аскетичному служінню. Її приклад вважається взірцем духовної стійкості, смирення та милосердя.

Також цього дня згадують преподобного Дія — подвижника V століття, який прославився суворим чернечим життям і духовними подвигами. Окреме місце в календарі займає знайдення мощей преподобного Серафима Саровського, що відбулося у 1903 році. Ця подія стала важливою для православної традиції та щороку відзначається богослужіннями.

Що не можна робити 19 липня

Церква не встановлює особливих заборон, пов’язаних саме з цією датою, однак закликає уникати вчинків, які суперечать християнським моральним принципам. Не рекомендується сваритися, ображати інших, поширювати неправдиву інформацію, заздрити чи проявляти жорстокість.

За народною традицією цього дня також намагалися не розпочинати конфліктів у родині та не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Більшість таких звичаїв є елементом народної культури, а не церковним приписом.

День ангела 19 липня

19 липня день ангела можуть відзначати Макрина, Дій, Серафим, Степан, Роман, Милиця, Дмитро, Митрофан і Тихон — відповідно до імен святих, пам’ять яких звершується цього дня у церковному календарі.

У день іменин традиційно дякують Богові за небесного покровителя, відвідують храм, моляться святому, на честь якого людина отримала ім’я, та збираються в родинному колі.

Народні прикмети та традиції 19 липня

У народному календарі день преподобної Макрини пов’язували зі спостереженнями за погодою, адже середина липня вважалася важливим періодом для оцінки майбутнього врожаю.

До наших днів дійшли такі прикмети:

  • якщо вранці багато роси — день буде ясним;
  • дощ цього дня вважали ознакою вологої другої половини літа;
  • сильний вітер пов’язували зі зміною погоди найближчими днями;
  • рясний спів птахів уранці вважався ознакою тривалого тепла.

Ці прикмети належать до народних спостережень і не є частиною церковного вчення.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

19 липня віряни традиційно беруть участь у богослужінні або знаходять час для домашньої молитви. Доброю справою вважається допомога літнім людям, підтримка нужденних, примирення після конфліктів та справи милосердя.

У народній традиції день вважався сприятливим для роботи в саду й городі, збору літніх ягід та лікарських рослин, а також для сімейних зустрічей і спокійної домашньої праці.

Коротко про день

ПоказникЗначення
Дата19 липня 2026 року
День тижняНеділя
Порядковий день року200-й
До Нового року165 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць
Схід сонцяблизько 05:10*
Захід сонцяблизько 20:49*

*Час сходу та заходу сонця залежить від населеного пункту й може відрізнятися.

Відповіді на питання

Чи є піст 19 липня 2026 року?
Ні. Цього дня багатоденного посту немає, тому спеціальних харчових обмежень церковний календар не встановлює.

Кого вшановує православна церква 19 липня?
Основною є пам’ять преподобної Макрини, преподобного Дія та знайдення мощей преподобного Серафима Саровського. Саме ці святі згадуються під час богослужінь цього дня.

Хто святкує день ангела 19 липня?
Іменини можуть відзначати люди з іменами Макрина, Серафим, Роман, Дмитро, Митрофан, Тихон, Степан, Дій і Милиця відповідно до церковного календаря.

Чи можна працювати 19 липня?
Так. Церква не забороняє працювати, якщо це не перешкоджає молитві, участі в богослужінні та виконанню моральних обов’язків.

Які народні прикмети пов’язані з цим днем?
Найчастіше вони стосуються погоди: роси, дощу, вітру та поведінки птахів. Такі прикмети є частиною народної спадщини й не мають статусу церковного вчення.

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