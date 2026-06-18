Яке церковне свято 19 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

19 червня 2026 року за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує пам’ять святого апостола Юди, брата Господнього за плоттю. Цього дня віряни згадують одного з найближчих учнів Ісуса Христа, звертаються до Бога з молитвою, а також дотримуються традицій, пов’язаних із церковним календарем. Дата припадає на п’ятницю та входить до періоду Петрівського посту.

Яке церковне свято 19 червня

Головною подією церковного календаря 19 червня 2026 року є день пам’яті святого апостола Юди, якого в Євангелії називають братом Господнім. Його не слід плутати з Юдою Іскаріотом. Апостол Юда був одним із проповідників раннього християнства та автором Соборного послання, що входить до Нового Заповіту.

За церковною традицією, після Воскресіння Христового він проповідував у різних країнах, закликаючи людей до віри та духовного життя. У богослужбових текстах апостола шанують як ревного служителя Церкви та приклад непохитної відданості християнським цінностям.

У 2026 році цей день також припадає на час Петрівського посту, тому для багатьох вірян він поєднується з посиленими молитвами, стриманістю та духовною підготовкою до свята апостолів Петра і Павла.

Що не можна робити 19 червня

Церква не встановлює окремих заборон, які були б притаманні лише 19 червня. Однак під час Петрівського посту вірян закликають уникати сварок, образ, наклепів, заздрості та інших проявів гріховної поведінки.

Також не рекомендується нехтувати молитвою, чинити несправедливо щодо інших людей або свідомо порушувати моральні принципи. Для тих, хто дотримується посту, діють відповідні обмеження в харчуванні згідно з церковним уставом і благословенням духовника.

Поширені в інтернеті твердження про категоричні заборони на певні господарські роботи, стрижку волосся чи користування гострими предметами не мають офіційного церковного підґрунтя й належать до народних забобонів, а не до християнського вчення.

День ангела 19 червня

19 червня іменини можуть святкувати чоловіки, які носять ім’я Юда на честь святого апостола Юди. У сучасній українській традиції це ім’я трапляється рідко, однак у церковному календарі воно зберігає своє історичне значення.

День ангела вважається нагодою для молитви до свого небесного покровителя, участі в богослужінні, добрих справ і спілкування з рідними. Традиційно цього дня бажають духовної міцності, Божого благословення та миру.

Народні прикмети та традиції 19 червня

У народному календарі середина червня була часом спостереження за природою та майбутнім урожаєм. Люди звертали увагу на погоду, поведінку птахів і ранкову росу, намагаючись передбачити зміни найближчих тижнів.

Існувало повір’я, що рясна роса вранці обіцяє ясний день, а активний спів птахів віщує стійку теплу погоду. Якщо ж небо затягували густі хмари, очікували дощу або похолодання.

Водночас більшість таких прикмет сформувалися на основі багаторічних спостережень селян і не мають наукового підтвердження. Церква не наділяє їх богословським змістом і не розглядає як частину віровчення.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

19 червня доречно відвідати храм або приділити час домашній молитві, подякувати Богові за прожитий день і попросити духовної мудрості. Багато вірян у період посту приділяють більше уваги читанню Святого Письма, благодійності та допомозі тим, хто цього потребує.

Доброю традицією вважається примирення з людьми, з якими виникли непорозуміння, а також підтримка близьких добрим словом чи конкретною справою. Якщо є можливість, день можна присвятити спокійній праці без зайвого поспіху, зберігаючи внутрішню зосередженість.

Коротко про день

Показник Дані Дата 19 червня 2026 року День тижня П’ятниця Порядковий день року 170-й До Нового року 195 днів Фаза Місяця Спадний Місяць Схід сонця близько 04:47 (для Києва) Захід сонця близько 21:11 (для Києва)

Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

FAQ

Хто є головним святим 19 червня 2026 року?

За церковним календарем цього дня вшановують святого апостола Юду, брата Господнього. Він був одним із проповідників християнства та автором Соборного послання Нового Заповіту.

Чи можна працювати 19 червня?

Так. Церква не встановлює загальної заборони на працю в цей день. Водночас рекомендується поєднувати повсякденні справи з молитвою та уникати конфліктів і недобрих вчинків.

Хто святкує день ангела 19 червня?

Іменини цього дня пов’язані насамперед з ім’ям Юда на честь апостола Юди. В окремих календарях можуть бути додаткові місцеві святі, однак це залежить від конкретної церковної традиції.

Чи діє 19 червня піст?

Так, у 2026 році дата припадає на Петрівський піст. Віряни, які його дотримуються, орієнтуються на церковний устав і власні духовні можливості.

Чи варто довіряти народним прикметам цього дня?

Народні прикмети є частиною культурної спадщини та багаторічних спостережень за природою. Вони не належать до офіційного вчення Церкви і не мають обов’язкового характеру для віруючих.