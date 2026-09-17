Яке церковне свято 18 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-17-09    112

Яке церковне свято 18 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

18 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця, а також мучениці Аріадни Фригійської, мучениць Софії та Ірини, мученика Кастора та інших святих. Для вірян ця дата пов’язана насамперед із пам’яттю святих, молитвою, милосердям і духовною стійкістю. У народному календарі день також пов’язували зі спостереженнями за погодою, відльотом птахів та осінніми роботами.

Яке церковне свято 18 вересня

Головна церковна подія 18 вересня — день пам’яті преподобного Євменія, єпископа Гортинського, якого в церковній традиції називають чудотворцем. Святий жив у VII столітті на острові Крит. Від молодих років він прагнув християнського життя, присвячував багато часу молитві та духовним подвигам, а своє майно, за житієм, роздав нужденним. Згодом Євменій став єпископом Гортинським і прославився як пастир, який опікувався бідними, сиротами та людьми, що потребували допомоги.

У церковних життєписах зазначається, що Євменій захищав християнське віровчення під час поширення монофелітства. Через свою позицію він зазнав переслідувань і був засланий до Тиваїди в Єгипті. Там його також шанували за молитву та допомогу людям. Одне з чудес, пов’язаних із його пам’яттю, стосується припинення тривалої посухи після молитви святого про дощ.

Цього ж дня церковний календар містить пам’ять мучениці Аріадни Фригійської, мучениць Софії та Ірини, мученика Кастора, а також мучеників Бідзини, Шалви та Єлизбара, князів Ксанських. Окремо вшановується Молченська ікона Божої Матері.

Аріадна, за церковним переданням, жила у Фригії та постраждала за християнську віру. Її пам’ять стала основою для народної назви дня, пов’язаної з ім’ям Аріна та збиранням шипшини. Водночас народні назви й пов’язані з ними звичаї не є частиною обов’язкових церковних приписів.

18 вересня 2026 року припадає на п’ятницю. Це постний день. Церковний календар визначає п’ятницю як день утримання, тому питання харчування під час посту варто розглядати саме в контексті церковного уставу, а не народних заборон.

Що не можна робити 18 вересня

Церква не встановлює спеціального переліку побутових заборон саме на 18 вересня. Тому твердження про те, що в цей день не можна стригти волосся, поливати рослини, працювати в саду або виконувати певну хатню роботу, належать до народних повір’їв, а не до загальнообов’язкових церковних правил.

Для православного християнина важливішими є загальні духовні принципи: не сваритися, не лихословити, не принижувати інших, не чинити зла навмисно, не відмовляти в допомозі людині, яка справді її потребує. Такий підхід узгоджується з образом святого Євменія, якого церковна традиція описує як милосердного пастиря та захисника знедолених.

Оскільки 18 вересня 2026 року — п’ятниця, для тих, хто дотримується посту, діють відповідні правила постового дня. Конкретна міра посту може залежати від стану здоров’я, віку, життєвих обставин та церковної практики. Тому не варто перетворювати піст на формальний список побутових заборон.

У народній традиції до цього дня приписували й інші обмеження: не радили сваритися, хвалитися власними досягненнями, лихословити. Такі настанови варто сприймати саме як етнографічні повір’я, а не як церковні канони.

День ангела 18 вересня

За календарними списками іменин 18 вересня пов’язують насамперед з іменами святих, пам’ять яких припадає на цей день. Серед них — Євменій, Аріадна, Ірина та Софія. Такі імена безпосередньо відповідають святим, яких згадує церковний календар 18 вересня.

Євменій — головне чоловіче ім’я цієї дати, пов’язане з пам’яттю преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Аріадна пов’язана з пам’яттю мучениці Аріадни Фригійської, а Софія та Ірина — з пам’яттю мучениць, згаданих у календарі цього дня.

Водночас різні довідники іменин можуть подавати ширші списки, включаючи імена зі старого календарного стилю. Тому для привітання з днем ангела коректніше орієнтуватися на дату хрещення та церковний календар, якого дотримується конкретна родина.

Народні прикмети та традиції 18 вересня

У народному календарі 18 вересня пов’язували з Євменієм та Аріадною. Цей період припадає на активний перехід від літа до осені, тому значна частина прикмет стосувалася погоди, поведінки птахів і майбутньої зими.

Однією з поширених традицій було спостерігати за журавлями. Якщо птахи вже відлітали у вирій, це сприймали як ознаку наближення холодів. Якщо ж журавлі затримувалися, вважалося, що тепло триматиметься довше. Подібні спостереження належать до народної метеорології та не мають статусу церковних передбачень.

Ще одна традиція пов’язана зі збиранням шипшини. У народі 18 вересня називали Аріною Шипшиницею або Аріниним днем. Ягоди шипшини збирали, сушили та використовували для домашніх напоїв і відварів. Саме сезонна заготівля рослинної сировини пояснює появу відповідної народної назви дня.

Серед погодних прикмет, які наводяться в етнографічних та популярних календарних джерелах, є такі: дощ 18 вересня нібито віщує затяжну вологу осінь, ясна погода — суху осінь, ранковий туман — теплий осінній період, а сильний вітер пов’язували з вітряною зимою. Також спостерігали за листям берези, кількістю павутини та напрямком польоту птахів.

Окремі регіональні традиції згадують дівочі посиденьки та осінні заготівлі, зокрема підготовку капусти на зиму. Такі звичаї відображають побут сільських громад і не є церковними обрядами.

Коротко про день

ПоказникДані на 18 вересня 2026 року
День тижняп’ятниця
Порядковий день року261-й
До Нового року104 дні
Фаза Місяцязростаючий Місяць, близько 48% освітлення; перша чверть — пізно ввечері
Схід сонця у Києвіблизько 06:36
Захід сонця у Києвіблизько 19:02

18 вересня 2026 року Місяць перебуватиме у фазі зростання. За астрономічними розрахунками для Києва, перша чверть настане о 23:43 за місцевим часом, а освітленість Місяця протягом дати становитиме близько 48%. Схід Сонця у Києві очікується приблизно о 06:36, захід — о 19:02. Час сходу та заходу може дещо відрізнятися залежно від конкретної точки спостереження.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 18 вересня 2026 року?

18 вересня православна церква вшановує преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця. Також цього дня згадують мученицю Аріадну Фригійську, мучениць Софію та Ірину, мученика Кастора та інших святих.

Кого привітати з днем ангела 18 вересня?

З календарною пам’яттю цього дня пов’язані імена Євменій, Аріадна, Ірина та Софія. Перед привітанням конкретної людини варто враховувати, на честь якого святого її було названо та яким календарем користується родина.

Що можна робити 18 вересня?

Цього дня можна займатися звичайними справами, працювати, допомагати близьким і потребуючим, молитися та відвідувати богослужіння. Для тих, хто дотримується посту, 18 вересня 2026 року є п’ятницею, тому слід враховувати правила постового дня.

Що заборонено робити 18 вересня?

Спеціальної церковної заборони на стрижку, роботу в саду, прибирання чи інші побутові справи саме 18 вересня немає. Народні поради не сваритися, не лихословити та не хвалитися належать до традиційних повір’їв і не повинні видаватися за церковні правила.

Які народні традиції є 18 вересня?

У народному календарі цей день пов’язували зі збиранням шипшини, спостереженнями за журавлями та осінньою погодою. За поведінкою птахів, туманом, дощем, вітром і станом листя намагалися передбачати подальший перебіг осені та наближення холодів.

Аріадна Фригійська, день ангела, Євменій Гортинський, народні прикмети, церковне свято
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