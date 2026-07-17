Яке церковне свято 18 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-17-07    122

Яке церковне свято 18 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

18 липня 2026 року, у суботу, православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Якинта Амастридського та Еміліяна Доростольського. Також цього дня згадують преподобного Памву Пустельника, преподобного Іоанна Багатостраждального Печерського та преподобного Памву Затворника Печерського. Віряни моляться про зміцнення віри, мужність у випробуваннях, духовну витривалість і мир у родині.

Яке церковне свято 18 липня

Головною подією церковного календаря 18 липня є день пам’яті святих мучеників Якинта Амастридського та Еміліяна Доростольського.

Святий Еміліян жив у IV столітті за часів гонінь на християн. За переказами, він відкрито визнав свою віру, відмовився приносити жертви язичницьким богам і прийняв мученицьку смерть. У церковній традиції його вважають прикладом незламності, мужності та вірності своїм переконанням.

Святий Якинт Амастридський також постраждав за християнську віру. Його життя стало прикладом стійкості перед переслідуваннями та готовності залишитися вірним своїм духовним принципам навіть перед смертельною небезпекою.

Цього ж дня православна церква згадує преподобного Памву Пустельника, одного з відомих подвижників єгипетського чернецтва IV століття, преподобного Іоанна Багатостраждального Печерського, який прославився боротьбою зі спокусами та подвижницьким життям у Києво-Печерському монастирі, а також преподобного Памву Затворника Печерського.

Що не можна робити 18 липня

У церковній традиції цього дня не існує окремих особливих заборон, однак вірянам рекомендується дотримуватися загальних моральних принципів.

Не варто:

  • сваритися, ображати близьких та поширювати плітки;
  • проявляти жорстокість, заздрість або мстивість;
  • відмовляти у посильній допомозі тим, хто її потребує;
  • нехтувати молитвою та духовним життям;
  • чинити несправедливо або свідомо обманювати інших.

Церква нагадує, що день пам’яті мучеників є нагодою замислитися над власними вчинками, проявити терпіння, милосердя та вдячність.

День ангела 18 липня

За церковним календарем 18 липня іменини відзначають власники таких імен:

  • Еміліян;
  • Якинт;
  • Іван (на честь преподобного Іоанна Багатостраждального);
  • Памво.

День ангела традиційно починають із молитви своєму небесному покровителю. Якщо є можливість, віряни відвідують храм, дякують за прожитий рік і просять благословення на майбутнє.

Народні прикмети та традиції 18 липня

У народному календарі середина липня була часом уважного спостереження за погодою, адже від неї залежав майбутній урожай.

До поширених народних прикмет належать такі:

  • ранкова роса віщує ясний день;
  • багато павутиння у повітрі — до тривалого тепла;
  • гучний спів коників обіцяє суху погоду;
  • якщо ввечері багато зірок — наступний день буде сонячним;
  • хмари швидко рухаються небом — можливі зміни погоди.

Ці прикмети сформувалися внаслідок багаторічних спостережень людей за природою та не мають наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

18 липня рекомендується присвятити час молитві, добрим справам і примиренню з людьми, з якими виникли непорозуміння.

Традиційно цього дня:

  • моляться святим мученикам про духовну стійкість;
  • допомагають літнім людям, рідним або тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах;
  • працюють сумлінно, не відкладаючи важливих справ;
  • дякують Богові за прожитий день і отримані благословення;
  • намагаються провести день без конфліктів і зайвих емоцій.

Такі звичаї відповідають загальним християнським моральним принципам і не суперечать церковній традиції.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата18 липня 2026 року
День тижняСубота
Порядковий день року199-й
До Нового року166 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць*
Схід сонцяблизько 05:09**
Захід сонцяблизько 20:49**

* Фаза Місяця може незначно відрізнятися залежно від часового поясу та місця спостереження.

** Час сходу та заходу Сонця наведений орієнтовно для території України і залежить від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 18 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує мучеників Якинта Амастридського та Еміліяна Доростольського. Також згадують преподобного Памву Пустельника, Іоанна Багатостраждального Печерського та Памву Затворника.

Хто святкує день ангела 18 липня?

Іменини можуть відзначати Еміліян, Якинт, Іван і Памво. День ангела пов’язаний із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина.

Що не рекомендується робити цього дня?

Церква закликає уникати сварок, образ, неправди, проявів жорстокості та байдужості до ближніх. День бажано провести у мирі, добрих справах і молитві.

Чи існують народні прикмети на 18 липня?

Так. У народі звертали увагу на росу, поведінку комах, павутиння та стан неба, намагаючись передбачити погоду. Такі прикмети є частиною народної культурної спадщини.

Чому мучеників особливо шанують у церковній традиції?

Мучениками називають людей, які не зреклися своєї віри навіть під загрозою смерті. Їхній приклад нагадує про силу переконань, мужність і духовну стійкість.

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