Яке церковне свято 18 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-17-06    104

Яке церковне свято 18 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

18 червня 2026 року за новоюліанським церковним календарем православні християни вшановують пам’ять святого мученика Леонтія. День припадає на період Петрового посту, тому для багатьох вірян він поєднує молитовне вшанування святого з традиціями стриманості, добрих справ і духовного вдосконалення.

В тему: Яке церковне свято 17 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 18 червня

Згідно з церковним календарем, 18 червня віряни згадують святого мученика Леонтія, який постраждав за християнську віру в перші століття поширення християнства. Його шанують як приклад мужності, стійкості та відданості власним переконанням.

У 2026 році цей день також припадає на час Петрового посту, що триває після свята Всіх святих і завершується перед днем святих апостолів Петра і Павла. Для багатьох християн це період посиленої молитви, добровільного самообмеження та милосердя.

У богослужіннях цього дня читаються відповідні уривки зі Святого Письма, а віряни можуть відвідати храм, помолитися за близьких і подякувати Богові за прожитий час.

Що не можна робити 18 червня

Оскільки дата припадає на Петрів піст, віруючі, які його дотримуються, утримуються від скоромної їжі відповідно до церковного уставу та власної духовної практики. Головною забороною вважається не стільки обмеження в харчуванні, скільки уникнення сварок, образ, наклепу, жорстокості й інших гріховних вчинків.

Церква не підтримує забобонів щодо категоричних побутових заборон на кшталт шиття, прибирання чи роботи в саду. Якщо домашні або професійні справи є необхідними, їх можна виконувати без порушення моральних принципів і з повагою до святкового дня.

Також традиційно рекомендують утриматися від надмірних розваг, зловживання алкоголем та дій, які можуть зашкодити іншим людям.

День ангела 18 червня

18 червня іменини можуть святкувати чоловіки, які носять ім’я Леонтій, адже цього дня Церква вшановує однойменного святого мученика. День ангела є нагодою згадати небесного покровителя, помолитися та подякувати за його заступництво.

У різних календарях перелік іменин може відрізнятися залежно від церковної традиції та використання нового чи старого стилю. Саме тому перед привітанням варто звіритися з календарем тієї конфесії, до якої належить людина.

Народні прикмети та традиції 18 червня

У народній традиції середина червня уважно пов’язувалася зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм. Вважалося, що рясна ранкова роса віщує теплий і врожайний період, а ясний день без сильного вітру обіцяє стабільну літню погоду.

Якщо ввечері на небі добре видно зорі, люди очікували кілька погожих днів поспіль. Гучний спів птахів із самого ранку нерідко сприймали як ознаку стійкого тепла.

Такі прикмети є елементом української народної культури й не належать до офіційного церковного вчення.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Для віруючих цей день є доброю нагодою відвідати богослужіння або приділити час особистій молитві. Також заохочується допомога нужденним, підтримка рідних, участь у благодійних справах та примирення з тими, з ким виникли непорозуміння.

У народній традиції середина червня вважалася сприятливим часом для догляду за городом і садом, збору лікарських трав та планування літніх польових робіт. Водночас основну увагу рекомендували приділяти сумлінній праці та вдячності за плоди землі.

Коротко про день

ПоказникЗначення
Дата18 червня 2026 року
День тижняЧетвер
Порядковий день року169-й
До Нового року196 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць
Схід сонцяприблизно 04:46
Захід сонцяприблизно 21:11

Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від регіону України.

FAQ

Яке церковне свято відзначають 18 червня 2026 року?
За новим церковним календарем цього дня вшановують святого мученика Леонтія. Також дата припадає на період Петрового посту.

Чи можна працювати 18 червня?
Церква не забороняє виконувати повсякденну або професійну роботу. Головний акцент робиться на духовному житті та уникненні гріховних учинків.

Хто святкує день ангела 18 червня?
Насамперед власники імені Леонтій. В окремих календарях можливі й інші імена залежно від традиції.

Яких народних прикмет дотримувалися цього дня?
Наші предки звертали увагу на ранкову росу, ясне небо та поведінку птахів, пов’язуючи їх із прогнозом погоди й майбутнім урожаєм.

Чи обов’язково постити 18 червня?
Для тих, хто дотримується Петрового посту, цього дня зберігаються відповідні пісні обмеження. Ступінь їх дотримання визначається церковною практикою та особистими обставинами людини.

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