Яке церковне свято 17 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

У суботу, 17 жовтня 2026 року, православна церква за календарем із нерухомими святами за новим стилем вшановує пам’ять пророка Осії, преподобномученика Андрія Критського, безсрібників Косми й Даміана та інших святих. Цей день присвячений пам’яті людей, які засвідчили свою віру проповіддю, милосердям і стійкістю перед випробуваннями. Віряни можуть присвятити час молитві, добрим справам і підтримці близьких. Народні прикмети, пов’язані з жовтневою погодою, належать до традиційної культури, а не до церковних приписів.

Orthodox Church in America

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Яке церковне свято 17 жовтня

17 жовтня православний календар згадує кількох святих, чиє життя пов’язане з проповіддю віри, допомогою людям і мученицьким подвигом. Серед них — пророк Осія, преподобномученик Андрій Критський, святі безсрібники Косма й Даміан та їхні сподвижники Леонтій, Анфім і Євтропій. У календарних переліках також згадується перенесення мощей праведного Лазаря, єпископа Кітійського.

Orthodox Church in America

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Пророк Осія жив у давнину, у IX столітті до Різдва Христового. Він закликав народ повертатися до вірності Богові та викривав відступництво. Його пророцтва увійшли до біблійної книги, названої його ім’ям. Для вірян пам’ять Осії пов’язана з темами духовної відповідальності, покаяння та вірності переконанням.

Преподобномученик Андрій Критський постраждав у VIII столітті під час переслідувань тих, хто шанував святі ікони. За церковним переказом, він відкрито виступив проти імператорської політики іконоборства, за що зазнав жорстоких катувань і загинув. Його вшановують як свідка віри, який не зрікся своїх переконань під загрозою смерті.

Косма й Даміан відомі як безсрібники — лікарі, які, за церковним переданням, лікували людей без оплати. Разом із ними календар згадує мучеників Леонтія, Анфіма та Євтропія. Їхній приклад пов’язують із милосердям, безкорисливою допомогою та служінням ближнім.

Окрема календарна згадка стосується перенесення мощей праведного Лазаря, якого, за Євангелієм, Ісус Христос воскресив на четвертий день після смерті. Після воскресіння Лазар, за церковним переказом, жив на Кіпрі та служив єпископом. Перенесення його мощей до Константинополя відбулося наприкінці IX століття.

Варто враховувати, що в різних православних календарях дати вшанування окремих святих можуть відрізнятися залежно від календарного стилю. Тому, якщо людина планує відвідати богослужіння або дотримуватися посту, доцільно звіритися з календарем храму, який вона відвідує.

Що не можна робити 17 жовтня

У церковному розумінні 17 жовтня немає окремої загальної заборони на хатню роботу, прибирання, прання чи приготування їжі. Важливіше не перетворювати день на привід для сварок, образ і байдужості до людей, які потребують підтримки. Християнська традиція закликає уникати зла, несправедливості та вчинків, що завдають шкоди іншим.

Що не рекомендується з погляду християнських цінностей:

сваритися, ображати близьких і навмисно провокувати конфлікти;

відмовляти в допомозі лише через небажання витратити час або зусилля;

поширювати неправдиві чутки, обмовляти людей і засуджувати їх без підстав;

зводити духовне значення дня до формального виконання обрядів, забуваючи про милосердя та відповідальність.

Це загальні моральні настанови, а не спеціальні заборони, встановлені саме на 17 жовтня.

Чи можна працювати, прибирати й займатися домашніми справами? Так. Сам календарний день не робить звичайну працю гріхом. Якщо є можливість, вірянам радять знайти час для молитви, богослужіння та допомоги ближнім, але побутові обов’язки самі по собі не заборонені.

Чи можна стригтися, шити, прати або позичати гроші? Загальної церковної заборони на ці дії саме 17 жовтня немає. Твердження, що певна побутова дія цього дня обов’язково призведе до невдачі, належать до повір’їв, а не до підтверджених церковних правил.

Так само не варто вважати, що будь-яка робота в день пам’яті святого автоматично приносить нещастя. У церковній традиції значення мають зміст учинку, ставлення до інших людей і свідоме дотримання релігійних настанов.

День ангела 17 жовтня

День ангела пов’язаний із вшануванням святого, ім’я якого носить людина. Щоб визначити іменини, потрібно враховувати церковний календар, яким користується родина, адже дати пам’яті деяких святих можуть відрізнятися.

За календарем, у якому 17 жовтня вшановують пророка Осію, преподобномученика Андрія Критського та безсрібників Косму й Даміана, з цією датою пов’язані такі імена:

Осія — на честь пророка Осії;

Андрій — на честь преподобномученика Андрія Критського;

Косма — на честь святого безсрібника Косми;

Даміан — на честь святого безсрібника Даміана;

Леонтій, Анфім і Євтропій — на честь мучеників, яких згадують разом із Космою та Даміаном.

Це імена, безпосередньо пов’язані зі святими, яких вшановують цього дня у відповідному календарі. Перелік не слід сприймати як універсальний для всіх календарних традицій: для точного визначення іменин конкретної людини варто перевірити дату пам’яті її святого покровителя.

Іменинника можна привітати щирими побажаннями здоров’я, миру, добробуту та духовної сили. Традиційно доречними є молитва за людину, теплі слова й увага до її потреб. Святкування не обов’язково має бути гучним або супроводжуватися застіллям.

Народні прикмети та традиції 17 жовтня

Жовтень у традиційній культурі пов’язаний із завершенням осінніх польових робіт, похолоданням і підготовкою господарства до зими. Спостереження за вітром, хмарами, дощем та ранковими заморозками допомагали людям орієнтуватися в погоді й планувати повсякденні справи.

Водночас важливо розрізняти загальні сезонні спостереження та прикмети, які справді були закріплені саме за певною календарною датою. Не всі популярні списки прикмет мають підтверджене етнографічне походження. Тому не можна достовірно стверджувати, що для 17 жовтня існує єдиний загальновідомий набір українських народних звичаїв.

У народній культурі осінню погоду традиційно спостерігали за кількома ознаками:

Ранковий іній. У селянських спостереженнях його пов’язували з наближенням холодів і змінами погоди.

Напрямок та сила вітру. Вітер оцінювали як одну з ознак можливого погіршення або зміни погоди.

Хмарність і опади. За виглядом неба, дощем і тривалістю негоди намагалися передбачити погодні умови найближчих днів.

Ці спостереження описують традиційний спосіб орієнтування в природі, але не є гарантованим прогнозом. Без конкретного етнографічного джерела їх також не слід називати винятково прикметами 17 жовтня.

Щодо звичаїв, пов’язаних безпосередньо з церковним днем, доречно згадати молитву, відвідування храму за можливості та добрі справи. Пам’ять святих, відомих проповіддю, лікуванням і милосердям, може стати приводом для благодійності, підтримки хворих або допомоги людям у складних обставинах. Це відповідає змісту християнської традиції, але не є окремим обрядом, обов’язковим саме 17 жовтня.

Не варто приписувати цій даті непідтверджені правила на кшталт обов’язкової заборони на певні продукти, хатню роботу чи конкретні дії. Народні вірування можуть бути частиною місцевої спадщини, однак вони не замінюють церковного календаря та не визначають релігійні обов’язки вірян.

Коротко про день

Основні календарні дані на 17 жовтня 2026 року. Час сходу й заходу Сонця наведено для Києва.

Показник Значення Дата Субота, 17 жовтня 2026 року День року 290-й До Нового року 76 днів Фаза Місяця Зростаючий Місяць, освітленість близько 40% Схід Сонця 07:23 Захід Сонця 18:02

Джерела астрономічних даних: розрахунки для Києва. Час може незначно відрізнятися залежно від джерела та місцевих умов.

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Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято, 17 жовтня 2026 року?

За календарем із нерухомими святами за новим стилем цього дня вшановують пророка Осію, преподобномученика Андрія Критського, безсрібників Косму й Даміана та інших святих. Також згадують перенесення мощей праведного Лазаря. Перелік пам’ятей може відрізнятися залежно від календарної традиції.

Кого привітати з іменинами 17 жовтня?

З цією датою пов’язані імена Осія, Андрій, Косма, Даміан, Леонтій, Анфім та Євтропій. Перед привітанням конкретної людини бажано перевірити, якого святого вшановують у день її іменин за календарем, якого вона дотримується.

Що можна робити 17 жовтня?

Можна працювати, виконувати домашні справи, зустрічатися з рідними та допомагати тим, хто цього потребує. Віряни за бажанням можуть помолитися, відвідати богослужіння або присвятити час благодійності. Окремої заборони на звичайні побутові справи цього дня немає.

Що не можна робити 17 жовтня?

Церква не встановлює на цю дату спеціальної заборони на прибирання, прання, шиття чи роботу. Водночас християнська мораль закликає уникати злоби, обману, образ і свідомого заподіяння шкоди іншим. Побутові заборони, пов’язані з невдачами або нещастям, належать до народних повір’їв.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 17 жовтня?

Для середини жовтня характерні сезонні спостереження за вітром, хмарністю, опадами та першими заморозками. Проте надійно підтвердженого загальноукраїнського набору прикмет, притаманного винятково 17 жовтня, не встановлено. Тому не слід видавати загальні осінні повір’я за обов’язкові традиції церковного свята.