Яке церковне свято 17 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

17 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, пророка Боговидця Мойсея, мучениці Єрміонії, дочки апостола Филипа, та інших святих. Цього дня також згадують явлення ікони Божої Матері «Неопалима Купина», а також відзначають обрітення мощей святителя Іоасафа Білгородського. Дата поєднує церковну пам’ять про мучеників і пророка зі стародавнім біблійним образом неопалимого куща.

Яке церковне свято 17 вересня

Однією з головних пам’ятей 17 вересня є священномученик Вавила, єпископ Великої Антіохії. Церковне передання пов’язує його служіння з III століттям. За житієм, Вавила виступав проти язичницьких культів і під час переслідування християн зазнав мученицької смерті. Разом із ним згадують трьох юнаків — Урвана, Прилідіана та Єполлонія — і їхню матір Христодулу.

Інша важлива пам’ять дня — пророк Мойсей Боговидець. У біблійній традиції саме Мойсей вивів ізраїльський народ з єгипетського рабства, отримав на горі Синай скрижалі із заповідями та став одним із центральних пророчих постатей Старого Завіту. Церковний календар присвячує йому окрему пам’ять 17 вересня.

Із образом Мойсея безпосередньо пов’язана ікона Божої Матері «Неопалима Купина». Її символіка походить від біблійної історії про кущ, який горів, але не згорав, коли Мойсей побачив його біля гори Хорив. У християнській традиції цей образ став одним із старозавітних прообразів Богородиці.

17 вересня також згадують мученицю Єрміонію, дочку апостола Филипа диякона, мученика Вавилу Нікомидійського та 84 юнаків, мучеників Феодора, Міана, Юліана і Кіона. У календарі зазначене також обрітення мощей святителя Іоасафа Білгородського, яке відбулося 1911 року.

Таким чином, 17 вересня не зводиться до одного церковного сюжету. День об’єднує пам’ять святих мучеників, пророка Мойсея, церковні події, пов’язані з мощами святителів, та шанування образу «Неопалимої Купини».

Що не можна робити 17 вересня

У церковному календарі на 17 вересня 2026 року немає загальної заборони на домашню роботу, прибирання, приготування їжі чи виконання професійних обов’язків. Так само немає підстав вважати, що будь-яка звичайна робота цього дня автоматично є гріхом. Календар визначає богослужбові пам’яті, а не універсальний перелік побутових заборон. Цього дня також немає посту.

Для віруючих доречним є зосередитися на молитві, відвідуванні богослужіння, якщо це можливо, та справах милосердя. Загальні християнські моральні настанови стосуються уникнення сварок, образ, брехні, наклепу та навмисного заподіяння шкоди іншим.

Водночас у народному календарі 17 вересня існували додаткові застереження. Вони стосувалися передусім поводження з вогнем: люди намагалися не залишати без нагляду печі, багаття та інші джерела відкритого полум’я. Такі правила мали практичне значення для дерев’яних сільських будівель і не є окремими церковними заповідями.

Не варто також приписувати 17 вересня вигадані магічні заборони — наприклад, автоматичну невдачу від роботи, поїздки чи покупок. Подібні твердження належать до пізніших побутових повір’їв, якщо вони взагалі мають фольклорне джерело, а не до офіційного церковного календаря.

День ангела 17 вересня

За календарними списками з 17 вересня пов’язані імена Вавила, Мойсей, Єрміонія, Іоасаф, Юліан, Федір, а також імена, що відповідають пам’яті інших мучеників цього дня. У різних календарях перелік може відрізнятися залежно від того, який склад святих враховується.

Найбільш безпосередньо з пам’яттю дня пов’язані чоловіче ім’я Вавила та ім’я Мойсей. Ім’я Єрміонія відповідає пам’яті мучениці Єрміонії, а Іоасаф — святителю Іоасафу Білгородському, обрітення мощей якого відзначається цього дня.

До календаря також входять імена Урван, Прилідіан, Єполлоній, Христодула, Феодор, Міан, Юліан та Кіон — вони пов’язані з пам’яттю конкретних мучеників і мучениці, згаданих у святцях 17 вересня.

Якщо ім’я людини має кілька святих покровителів, сама дата 17 вересня не обов’язково є її єдиним або головним днем ангела. У такому випадку орієнтуються на конкретного святого, в честь которого человек получил имя.

Народні прикмети та традиції 17 вересня

У народному календарі 17 вересня відомий як день «Неопалимої Купини», «День Вавили» та «Луков день». Традиція була пов’язана з образом Богородиці «Неопалима Купина», яку в народній культурі вважали покровителькою від пожеж і блискавки. У селянському побуті це мало практичне пояснення: дерев’яні будинки, клуні та господарські споруди були особливо вразливими до вогню.

У цей день люди зверталися з молитвами про захист житла та господарства від пожежі. Ікону «Неопалима Купина» могли тримати в домі або храмі, а в народній традиції існували розповіді про її чудесний захист будівель від вогню. Такі оповіді є частиною релігійно-фольклорної традиції й не повинні подаватися як документально підтверджені надприродні події.

Назва «Луков день» пов’язана із сезонними господарськими роботами. У цей період завершували збирання цибулі та готували овочі до зберігання на зиму. Тому календарна дата була пов’язана не лише з релігійною пам’яттю, а й із циклом осінніх робіт.

Народні спостереження стосувалися і погоди. Зокрема, великі мурашині купи вважали ознакою холодної зими, а співвідношення горіхів і грибів використовували як умовний прогноз майбутньої погоди. Такі прикмети зафіксовані в народних календарях, однак вони є фольклорними спостереженнями, а не науковими методами прогнозування.

Ще одна відома прикмета пов’язана з грибами: поява опеньків трактувалася як ознака завершення літа та переходу до осіннього сезону. Її сенс полягає у спостереженні за сезонною зміною природи, а не в гарантованому прогнозі погоди.

Коротко про день

Показник Дані Дата 17 вересня 2026 року День тижня Четвер Порядковий день року 260-й До Нового року 105 днів Фаза Місяця Зростаючий Місяць Освітленість Місяця близько 38% Схід Сонця в Києві 06:36 Захід Сонця в Києві 19:07 Тривалість світлового дня близько 12 годин 31 хвилини

17 вересня 2026 року припадає на четвер і є 260-м днем року. До Нового року залишається 105 днів. За астрономічними даними для Києва, Місяць перебуває у фазі зростання, а перша чверть настане 18 вересня.

Час сходу Сонця в Києві 17 вересня становить приблизно 06:36, захід — близько 19:07 за місцевим часом. Тривалість світлового дня скорочується приблизно на три-чотири хвилини щодня напередодні осіннього рівнодення.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 17 вересня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує священномученика Вавилу, пророка Мойсея Боговидця, мученицю Єрміонію та інших святих. Також відзначають пам’ять ікони Божої Матері «Неопалима Купина» та обрітення мощей святителя Іоасафа Білгородського.

Кого вітати з днем ангела 17 вересня?

Із цією датою пов’язані, зокрема, Вавила, Мойсей, Єрміонія, Іоасаф, Федір та Юліан. Повний перелік залежить від конкретного календаря і складу пам’ятей святих, тому для рідкісних імен варто звірятися зі святцями.

Що можна робити 17 вересня?

Можна виконувати звичайну роботу, займатися домашніми справами, готувати їжу та працювати за професією. День не є пісним, а окремої церковної заборони на працю цього дня календар не встановлює.

Що заборонено робити 17 вересня?

Окремого загальноцерковного переліку заборон на цю дату немає. У народній традиції радили обережно поводитися з вогнем, але це побутове правило, пов’язане з культом «Неопалимої Купини», а не церковна заборона.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 17 вересня?

Дату пов’язували з іконою «Неопалима Купина», молитвами про захист від пожеж та осінніми господарськими роботами, зокрема збиранням цибулі. Серед погодних прикмет згадували мурашині купи, кількість грибів і горіхів та появу опеньків.