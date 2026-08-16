Яке церковне свято 17 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

17 серпня 2026 року православна церква вшановує священномученика Мирона Кизицького, пресвітера, та преподобного Аліпія, іконописця Києво-Печерського. Для віруючих ця дата пов’язана з пам’яттю мученика III століття та одного з найвідоміших давніх майстрів іконопису, а також припадає на період Успенського посту.

Яке церковне свято 17 серпня

17 серпня за новим церковним календарем — день пам’яті священномученика Мирона, пресвітера, і преподобного Аліпія, іконописця Києво-Печерського, який спочиває у Ближніх печерах. Цього дня також згадуються інші святі: мученик Павло та мучениця Юліанія, мученики Фірс, Левкій, Коронат і воїни з ними, мученик Патрокл, а також мученики Стратон, Филип, Євтихіан і Кипріан. У календарі також є пам’ять ікони Божої Матері, названої «Додання розуму».

Священномученик Мирон жив у III столітті та був пресвітером в Ахаї, області Стародавньої Греції. За церковним переказом, під час переслідувань християн за імператора Декія він виступив на захист своєї пастви, після чого зазнав катувань. Його пам’ять пов’язана з мужністю у сповідуванні християнської віри та готовністю захищати інших. Загинув Мирон у Кізику близько 250 року.

Інша важлива постать цього дня — преподобний Аліпій Печерський, іконописець та чернець Києво-Печерського монастиря. Він жив у XI–XII століттях і навчався іконопису у грецьких майстрів, які працювали над оздобленням Успенського собору Києво-Печерського монастиря. За церковними джерелами, Аліпій не брав плати за написані ним ікони, а кошти, отримані від роботи, спрямовував на матеріали, допомогу бідним і потреби обителі.

Аліпій помер у 1114 році та був похований у Ближніх печерах. У церковному переданні особливе місце займає історія про ікону Успіння Пресвятої Богородиці, яку, за житієм, він не встиг завершити через тяжку хворобу. Після його смерті ця ікона вважалася нерукотворною. Окреме вшанування пам’яті Аліпія припадає на 17 серпня за старим стилем, тобто на 30 серпня за новим.

17 серпня 2026 року припадає на Успенський піст, який триває з 14 до 27 серпня. Тому для віруючих значення цієї дати визначається не лише пам’яттю святих, а й загальним постовим періодом перед Успінням Пресвятої Богородиці.

Що не можна робити 17 серпня

Церква не встановлює для 17 серпня окремого переліку заборон на кшталт заборони прати, прибирати, працювати в саду або займатися певними побутовими справами. Такі твердження часто походять із популярних календарів народних прикмет і не є загальнообов’язковими церковними правилами.

Основним релігійним обмеженням цього дня є дотримання Успенського посту. Його мета — не лише зміна раціону, а насамперед молитва, стриманість і підготовка до одного з важливих богородичних свят. Конкретні правила посту можуть враховувати стан здоров’я, вік та інші обставини людини.

Не варто сприймати церковний день як привід для забобонів або страху перед нібито неминучими наслідками певних дій. Православна традиція не прирівнює народні прикмети до догматів чи церковних заповідей. Тому твердження на зразок «не можна позичати гроші», «не можна стригтися» або «не можна виходити з дому» не слід подавати як офіційні правила 17 серпня без конкретного історичного джерела.

У день пам’яті святих доречними вважаються молитва, участь у богослужінні, допомога близьким і потребуючим, а також утримання від сварок, образ, надмірних розваг та інших дій, які суперечать загальному змісту посту. Це загальні принципи християнського життя, а не особливі заборони саме 17 серпня.

День ангела 17 серпня

За календарями іменин, складеними для нового стилю, 17 серпня 2026 року день ангела відзначають Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло та Уляна. Такий перелік пов’язують із пам’яттю святих, які припадають на цю календарну дату.

Найбезпосередніше з головним святим цього дня пов’язане ім’я Мирон — на честь священномученика Мирона Кизицького. Ім’я Аліпій також пов’язане з пам’яттю преподобного Аліпія, однак у поширених сучасних списках іменин 17 серпня воно трапляється не завжди. Тому при визначенні особистого дня ангела важливо враховувати хресне ім’я людини та календар, за яким воно визначалося.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо протягом року пам’ять святого з певним ім’ям відзначається кілька разів, конкретну дату небесного покровителя можуть визначати за традицією родини або за датою хрещення. Саме тому однакове ім’я не завжди означає однаковий день ангела для всіх його носіїв.

Народні прикмети та традиції 17 серпня

Із 17 серпня не варто автоматично пов’язувати популярні прикмети про «Авдотью Сеногнойку», останній збір огірків чи дощі, що псують сіно. Ці сюжети належать до народного календаря за старим стилем: у сучасному календарному рахунку відповідна дата припадає на кінець серпня, а не на 17 серпня. Тому перенесення таких прикмет на цю дату без пояснення є календарною помилкою.

Натомість церковна традиція 17 серпня зосереджена на пам’яті Мирона та Аліпія. Постать Аліпія історично пов’язана з іконописом, монастирською працею та благодійністю. За житієм, він поєднував написання ікон із молитвою та допомогою іншим, а отримані від роботи кошти не використовував виключно для себе.

Історичні народні календарі часто пов’язували дні пам’яті святих із сезонними роботами, змінами погоди та господарським циклом. Проте для 17 серпня за новим стилем немає підстав приписувати будь-які прикмети до офіційного церковного святкування. Народні вірування можна розглядати як частину культурної спадщини, але вони не мають статусу церковних приписів.

Для сучасної людини традиція цього дня може бути пов’язана з відвідуванням храму, молитвою, вшануванням пам’яті святих та справами милосердя. Особливе місце в цьому контексті займає приклад Аліпія, який у церковному переданні поєднував творчу працю з духовним життям і допомогою іншим.

Коротко про день

Показник 17 серпня 2026 року День тижня понеділок Порядковий день року 229-й До Нового року 136 повних днів Фаза Місяця зростаючий Місяць Освітленість Місяця близько 20–25% Схід Сонця в Києві близько 05:49 Захід Сонця в Києві близько 20:17

17 серпня 2026 року припадає на понеділок і є 229-м днем року. До початку 2027 року після завершення цієї дати залишатиметься 136 повних днів. У цей період Місяць перебуватиме у фазі зростання; залежно від астрономічного сервісу його освітленість оцінюється приблизно у 20–25%.

Час сходу та заходу Сонця залежить від конкретної точки спостереження. Для Києва 17 серпня схід очікується приблизно о 05:49, захід — близько 20:17 за місцевим часом.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 17 серпня 2026 року?

Православна церква 17 серпня вшановує священномученика Мирона Кизицького, пресвітера, та преподобного Аліпія, іконописця Києво-Печерського. Також календар містить пам’ять інших мучеників та ікони Божої Матері «Додання розуму».

Кого привітати з днем ангела 17 серпня?

За календарем іменин за новим стилем цього дня можна привітати Дмитра, Іллю, Мирона, Олексія, Павла та Уляну. Водночас точну дату особистих іменин варто визначати з урахуванням хресного імені та небесного покровителя.

Що можна робити 17 серпня?

Можна молитися, відвідувати богослужіння, допомагати іншим і виконувати необхідну роботу без забобонного страху перед «забороненими» справами. Для віруючих важливо також дотримуватися правил Успенського посту з урахуванням особистих обставин.

Що заборонено 17 серпня?

Окремої церковної заборони на прибирання, прання, ремонт чи іншу побутову працю саме цього дня немає. Основне обмеження пов’язане з Успенським постом, а численні побутові «не можна», поширені в інтернеті, слід відрізняти від церковних правил.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 17 серпня?

Для цієї дати за новим стилем немає підстав механічно переносити прикмети старого народного календаря, зокрема пов’язані з Авдотьєю Сеногнійкою. Історично 17 серпня насамперед пов’язане з церковною пам’яттю Мирона та Аліпія, а традиції цього дня мають передусім релігійний, а не прикметницький характер.