Яке церковне свято 17 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-16-06    123

Яке церковне свято 17 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

17 червня 2026 року православні християни за новоюліанським календарем вшановують святителя Митрофана, першого патріарха Константинопольського, а також преподобного Мефодія Пешношського та низку ранньохристиянських мучеників. Цього дня триває Петрів піст, тому для вірян актуальними залишаються обмеження в харчуванні та особлива увага до духовного життя.

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В тему: Яке церковне свято 16 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 17 червня

Головною церковною подією дня є вшанування святителя Митрофана Константинопольського. Він жив у IV столітті та вважається першим патріархом Константинополя. Саме за його життя християнство отримало підтримку імператора Костянтина Великого, а Константинополь поступово став одним із головних центрів християнського світу.

Також 17 червня Церква згадує преподобного Мефодія Пешношського — учня преподобного Сергія Радонезького, який заснував монастир і присвятив життя чернечому служінню. Цього ж дня вшановують священномученика Конкордія Римського, священномученика Астія, мучеників Фронтасія, Северина, Северіана і Силана, а також святих Марфу та Марію — сестер праведного Лазаря.

У 2026 році дата припадає на середу. Для православних вірян це один із днів Петрового посту, який традиційно присвячують молитві, стриманості та добрим справам.

Що не можна робити 17 червня

Церква не встановлює особливих заборон, пов’язаних саме з днем святителя Митрофана. Водночас через Петрів піст вірянам рекомендується утримуватися від скоромної їжі відповідно до церковного уставу та уникати надмірностей у розвагах.

Традиційно цього дня не радили сваритися з близькими, поширювати плітки, ображати інших людей або відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Такі поради пов’язані не зі спеціальними народними заборонами, а із загальними християнськими принципами поведінки під час посту.

У народному середовищі вважалося небажаним починати конфлікти та з’ясовувати стосунки, адже це могло принести тривалі непорозуміння в родині. Водночас церковна традиція наголошує насамперед на духовному змісті дня, а не на забобонах.

День ангела 17 червня

Іменини цього дня можуть святкувати чоловіки на ім’я Митрофан, Мефодій, Конкордій, Астій, Северин та Силан.

Також день пов’язаний із вшануванням святих Марфи та Марії, тому своїх небесних покровительок можуть згадувати жінки, які носять ці імена.

За церковною традицією в день ангела заведено відвідати богослужіння, помолитися своєму святому покровителю та подякувати за його заступництво.

Народні прикмети та традиції 17 червня

У народному календарі середина червня була важливим періодом для спостереження за погодою та майбутнім урожаєм.

Наші предки звертали увагу на такі прикмети:

  • рясна ранкова роса віщує ясну та теплу погоду;
  • грім цього дня вважався ознакою дощового кінця місяця;
  • якщо ластівки літають низько над землею, можливе наближення опадів;
  • ясний схід сонця обіцяв кілька погожих днів поспіль;
  • велика кількість бджіл біля квітів вказувала на стабільну теплу погоду.

Селяни продовжували польові роботи, доглядали городи та спостерігали за станом посівів, оскільки саме в цей період формувався майбутній літній урожай.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

17 червня віряни можуть присвятити час молитві, читанню Святого Письма та добрим справам. Під час Петрового посту особливу увагу приділяють милосердю, допомозі нужденним і духовному вдосконаленню.

Доброю традицією вважається примирення з людьми, з якими виникли непорозуміння. Також цього дня можна відвідати храм, подати записки за здоров’я рідних або помолитися за мир і благополуччя сім’ї.

У господарстві день вважався сприятливим для роботи в саду та на городі, якщо вона не заважає участі в богослужінні чи молитві.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата17 червня 2026 року
День тижняСереда
Порядковий день року168-й
До Нового року197 днів
Фаза МісяцяСпадний Місяць
Схід сонцяприблизно 04:47
Захід сонцяприблизно 21:11

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 17 червня 2026 року?

Православна церква вшановує святителя Митрофана, першого патріарха Константинопольського. Також цього дня згадують преподобного Мефодія Пешношського та кількох мучеників раннього християнства.

Чи триває 17 червня Петрів піст?

Так. У 2026 році 17 червня припадає на період Петрового посту, тому віряни дотримуються встановлених церковних обмежень у харчуванні та поведінці.

Хто святкує день ангела 17 червня?

Іменини можуть відзначати Митрофан, Мефодій, Конкордій, Астій, Северин, Силан, Марфа та Марія.

Чи можна працювати 17 червня?

Церква не забороняє працювати цього дня. Важливо поєднувати повсякденні справи з молитвою та не забувати про духовний зміст свята.

Що прийнято робити цього дня?

Віряни відвідують храм, моляться своїм небесним покровителям, допомагають ближнім та намагаються провести день без сварок і негативних емоцій.

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