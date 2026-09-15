Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

16 вересня 2026 року православна церква продовжує післясвято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього та вшановує пам’ять великомучениці Євфимії Всехвальної, яка, за церковним переданням, постраждала за віру на початку IV століття. Цього дня також згадують мучениць Севастіану і Мелітину, мучеників Віктора та Сосфена, преподобного Дорофея Пустельника, святу Людмилу Чеську та інших святих. Для вірян дата важлива пам’яттю про стійкість у вірі та продовженням богослужбового вшанування Воздвиження Хреста.

Яке церковне свято 16 вересня

Головною пам’ятною датою 16 вересня є день великомучениці Євфимії Всехвальної. За церковним переданням, вона жила в Халкідоні, на березі Босфору, навпроти Константинополя, та загинула приблизно 304 року під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана.

Житіє Євфимії пов’язує її мученицьку смерть із відмовою брати участь у язичницькому святі та приносити жертву ідолу. Разом з іншими християнами вона таємно молилася, після чого була заарештована. Церковна традиція розповідає про тривалі тортури, яких зазнала свята, але вона не зреклася своєї віри.

Пам’ять про Євфимію має значення не лише через її мученицьку смерть. У церковному переданні її ім’я також пов’язане з подіями Халкідонського собору 451 року. За переказом, під час богословської суперечки два письмові виклади віровчення поклали біля мощей святої, а після відкриття гробниці один із сувоїв опинився в її руках. Ця історія стала частиною церковної традиції про підтвердження соборного рішення.

16 вересня також триває післясвято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, основна дата якого припала на 14 вересня. Післясвяття означає, що тема великого свята продовжується в богослужбовому календарі протягом наступних днів.

Серед інших святих дня згадують мученицю Севастіану, яку церковне передання називає ученицею апостола Павла, мученицю Мелітину, мучеників Віктора і Сосфена Халкідонських, преподобного Дорофея Єгипетського Пустельника. Окремо календарі цього дня вшановують святу Людмилу Чеську — княгиню, яка відіграла важливу роль у християнізації Чехії та вихованні свого онука Вацлава.

Таким чином, відповідь на запитання, яке церковне свято 16 вересня 2026 року, насамперед пов’язана з пам’яттю великомучениці Євфимії Всехвальної та післясвятом Воздвиження Хреста. Інші пам’яті дня доповнюють церковний календар цієї дати.

Що не можна робити 16 вересня

Православна церква не встановлює на 16 вересня окремого універсального списку побутових заборон на прибирання, прання, рукоділля, роботу в саду чи інші звичайні справи. Тому твердження, що цього дня категорично не можна працювати, не слід подавати як загальне церковне правило.

Оскільки 16 вересня 2026 року припадає на середу, для тих, хто дотримується звичайного тижневого посту, це пісний день. Водночас конкретну міру посту люди можуть визначати з урахуванням власної ситуації та традиції, якої дотримуються.

Зміст дня пов’язаний із молитвою, пам’яттю про мучеників і продовженням післясвята Воздвиження. У християнській традиції вірян закликають уникати злості, образ, обману, сварок, наклепів та свідомої несправедливості. Це загальні моральні настанови, а не перелік магічних заборон, пов’язаних саме з календарною датою.

Окремо існують народні перестороги, які з часом увійшли до популярних календарів. Наприклад, у деяких традиціях не радили починати далеку дорогу або нову важливу справу. Такі уявлення мають фольклорне походження й не є церковним приписом.

До народного календаря належать і поради звертати увагу на погоду, листя та поведінку птахів. Їх формували багаторічні сільські спостереження за сезонними змінами, однак вони не мають статусу релігійних правил і не гарантують точного прогнозу.

День ангела 16 вересня

День ангела пов’язаний із днем пам’яті святого або святої, чиє ім’я носить людина. Водночас в одному календарному році може бути кілька святих з однаковим ім’ям, тому точну дату своїх іменин визначають з урахуванням конкретного небесного покровителя.

16 вересня з церковною пам’яттю безпосередньо пов’язані жіночі імена Євфимія, Мелітинія, Севастіана та Людмила. Ім’я Євфимія цього дня має особливе значення, оскільки православна церква вшановує великомученицю Євфимію Всехвальну.

Ім’я Людмила пов’язане з пам’яттю святої Людмили Чеської. Вона жила наприкінці IX — на початку X століття, була дружиною чеського князя Борживоя та бабусею князя Вацлава. У церковній традиції її згадують серед святих, пов’язаних з ранньою історією християнства на чеських землях.

Серед чоловічих імен календаря 16 вересня є Віктор, Сосфен, Дорофей і Кипріан. Однак для конкретної людини з поширеним ім’ям дата дня ангела може не збігатися з цією календарною пам’яттю, якщо її небесний покровитель згадується в інший день.

Вітати іменинника традиційно можна теплими побажаннями та добрими словами. У церковному розумінні день ангела відрізняється від дня народження: він пов’язаний саме з пам’яттю святого покровителя.

Народні прикмети та традиції 16 вересня

У народному календарі 16 вересня пов’язували з великомученицею Євфимією, а сам день у різних традиціях отримував додаткові побутові назви. Однією з відомих назв була «Євфимія Пташина кістка». Вона пов’язана зі старим звичаєм, за яким намагалися передбачати майбутню зиму за станом пташиних кісток.

Такий спосіб передбачення погоди належить до народних повір’їв і не має наукового чи церковного підтвердження. Його походження пов’язане з прагненням селян завчасно оцінити, якою може бути зима, коли точних метеорологічних прогнозів не існувало.

Серед осінніх прикмет також звертали увагу на мурашники. У народних уявленнях великі й високі мурашині купи, помічені перед холодами, вважали ознакою суворої зими. Це спостереження відображає традиційний досвід взаємодії з природою, але не може використовуватися як точний прогноз.

Вересень був важливим місяцем для господарства: завершували частину польових робіт, прибирали й упорядковували житло, комори та господарські приміщення, готували запаси до холодного сезону. У деяких народних календарях 16 вересня пов’язують із наведенням ладу та позбавленням від непотрібних речей перед осінню.

Народні прикмети про погоду цього періоду часто спиралися на спостереження за листям, птахами, комахами та температурою. Теплий і сухий початок осені могли тлумачити як ознаку пізніх холодів, а активну поведінку перелітних птахів — як сигнал сезонних змін.

Важливо розмежовувати походження цих звичаїв. Пам’ять великомучениці Євфимії та інших святих є частиною церковного календаря. Ворожіння на пташиних кістках, прикмети про мурашників, погоду або початок господарських справ належать до народної традиції та не є релігійними приписами.

Коротко про день

Показник Дані Дата 16 вересня 2026 року День тижня Середа Порядковий день року 259-й До Нового року 106 днів Фаза Місяця Зростаючий серп Освітленість Місяця Близько 29% Схід Сонця в Києві 06:34 Захід Сонця в Києві 19:09 Тривалість світлового дня 12 годин 35 хвилин

16 вересня 2026 року припадає на середу та є 259-м днем невисокосного року. Після цієї дати до 1 січня 2027 року залишається 106 днів.

Місяць перебуває у фазі зростаючого серпа й поступово наближається до першої чверті. Час сходу та заходу Сонця наведено для Києва, тому в інших містах він може відрізнятися залежно від географічного розташування.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 16 вересня 2026 року?

Православна церква вшановує великомученицю Євфимію Всехвальну та продовжує післясвято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Цього дня також згадують мучениць Севастіану і Мелітину, святу Людмилу Чеську, мучеників Віктора і Сосфена та інших святих.

Кого вітати з днем ангела 16 вересня?

З датою безпосередньо пов’язані імена Євфимія, Людмила, Мелітинія, Віктор, Сосфен, Дорофей і Кипріан. Точний день ангела конкретної людини залежить від того, пам’ять якого святого покровителя вона вважає своєю.

Що можна робити 16 вересня?

Можна займатися звичайними повсякденними та домашніми справами, присвятити час молитві й добрим вчинкам. Окремої загальної церковної заборони на працю цього дня немає.

Що заборонено робити 16 вересня?

Церковний календар не містить окремого списку побутових заборон саме для цієї дати. Оскільки це середа, для тих, хто дотримується традиційного тижневого посту, день є пісним, а народні застереження щодо дороги чи нових справ мають фольклорне походження.

Які народні традиції та прикмети існують 16 вересня?

У народній традиції день пов’язували з Євфимією та спостереженнями за природою напередодні холодного сезону. Відомий старий звичай передбачати зиму за пташиними кістками, а також прикмети, пов’язані з мурашниками, погодою та осіннім упорядкуванням господарства.