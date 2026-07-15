Яке церковне свято 16 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

16 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мученика Якинфа Римського, преподобних Анатоліїв Печерських, преподобного Олександра, засновника обителі “Невсипущих”, а також інших святих, пам’ять яких припадає на цей день церковного календаря. Цього дня віряни традиційно моляться святим, відвідують храм, згадують їхній духовний подвиг та дотримуються загальноприйнятих християнських традицій. 16 липня 2026 року припадає на четвер.

Яке церковне свято 16 липня

За православним церковним календарем 16 липня вшановують мученика Якинфа Римського, який жив у II столітті та загинув за християнську віру. Також цього дня згадують преподобних Анатолія Печерського, що спочиває у Ближніх печерах, та Анатолія Затворника, який подвизався у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Крім того, відзначають пам’ять преподобного Олександра Константинопольського — засновника знаменитої обителі “Невсипущих”, а також мучеників Діомида, Євлампія, Аскліпіодота, Голіндухи, Мокія та Марка.

Святий Якинф, згідно з церковним переданням, був придворним імператора Траяна. За відмову принести жертву язичницьким богам його ув’язнили, де він помер після тривалих страждань, залишившись вірним своїм переконанням. Його подвиг став символом незламності віри та духовної стійкості.

Що не можна робити 16 липня

Церковний календар не містить окремих спеціальних заборон саме для цієї дати. Водночас, як і в інші дні пам’яті святих, вірянам рекомендується уникати сварок, образ, наклепів, заздрості, лайки та будь-яких вчинків, які суперечать християнським моральним принципам.

Не схвалюються надмірні веселощі, зловживання алкоголем, жорстоке поводження з людьми чи тваринами, а також свідоме нехтування молитвою. Якщо є можливість, день варто присвятити добрим справам, допомозі ближнім та духовному зосередженню.

Оскільки 16 липня 2026 року припадає на четвер, додаткових постових обмежень, пов’язаних із днем тижня, немає.

День ангела 16 липня

За церковним календарем цього дня іменини можуть святкувати:

Анатолій;

Олександр;

Антон;

Іван;

Яків (Якинф).

День ангела — це день пам’яті святого, ім’я якого носить людина. У традиції прийнято відвідати богослужіння, помолитися своєму небесному покровителю, подякувати за прожитий рік і попросити благословення на майбутнє.

Народні прикмети та традиції 16 липня

У народному календарі середина липня традиційно пов’язувалася зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм. Серед поширених прикмет:

якщо вранці багато роси — день буде ясним;

дощ цього дня вважали ознакою вологої другої половини літа;

сильний вітер віщував зміну погоди;

велика кількість павутиння обіцяла тривалий період тепла.

Наші предки уважно стежили за станом неба, поведінкою птахів та комах, намагаючись спрогнозувати погодні умови для польових робіт. Водночас ці прикмети є елементом народної традиції й не мають наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

16 липня рекомендується розпочати день із молитви та подяки Богові за прожитий день. Доброю справою вважається допомога тим, хто її потребує, підтримка рідних, примирення після конфліктів та милосердя.

За народною традицією середина липня була часом активних польових робіт, догляду за городиною та заготівлі лікарських рослин. Також господарі намагалися завершити важливі домашні справи до початку періоду жнив.

Коротко про день

Показник Дані Дата 16 липня 2026 року День тижня Четвер Порядковий день року 197-й До Нового року 168 днів Фаза Місяця Спадний Місяць Схід сонця (Київ) близько 05:05 Захід сонця (Київ) близько 21:00

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 16 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує мученика Якинфа Римського, преподобних Анатоліїв Печерських, преподобного Олександра Константинопольського та інших святих. Це звичайний день церковного календаря без великого двонадесятого свята.

Хто святкує день ангела 16 липня?

Іменини можуть відзначати люди з іменами Анатолій, Олександр, Антон, Іван і Яків. Конкретний день ангела визначають за церковним календарем і найближчим днем пам’яті святого покровителя.

Чи є піст 16 липня 2026 року?

Ні. Оскільки ця дата припадає на четвер, обов’язкового одноденного посту немає.

Що не рекомендується робити цього дня?

Церква закликає уникати сварок, образ, брехні, злості та інших негідних вчинків. Натомість рекомендується приділити увагу молитві, добрим справам і духовному життю.

Які народні прикмети пов’язані з 16 липня?

У народі цього дня спостерігали за росою, вітром, дощем і павутинням, намагаючись передбачити погоду та врожай. Такі прикмети належать до народної спадщини й не є науковими прогнозами.