Яке церковне свято 16 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

16 червня 2026 року за новоюліанським календарем православної церкви вшановують святих отців Першого Вселенського собору та святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Цього дня віряни згадують захисників православного віровчення, звертаються до Бога з молитвами про мудрість і мир, а також дотримуються традицій, пов’язаних із церковною пам’яттю та народним календарем.

Яке церковне свято 16 червня

Церковний календар на 16 червня 2026 року відзначає день пам’яті святих отців Першого Вселенського собору, який відбувся у Нікеї в 325 році. Саме на цьому соборі були сформульовані ключові положення християнського віровчення, зокрема значна частина Нікейського символу віри, а також засуджено аріанське вчення. Подія вважається однією з найважливіших в історії Церкви та має велике богословське значення.

Також цього дня вшановують святителя Тихона, єпископа Амафунтського, який жив на Кіпрі та прославився проповідницькою діяльністю, милосердям і, за церковними переказами, численними чудесами. Його ім’я пов’язують із підтримкою нужденних і зміцненням християнської громади.

У богослужіннях цього дня особливу увагу приділяють єдності Церкви, вірності православній традиції та духовному вдосконаленню людини.

Що не можна робити 16 червня

Церква не встановлює спеціальних побутових заборон саме на 16 червня, однак закликає уникати вчинків, що суперечать християнській моралі. Не рекомендується сваритися, поширювати неправдиву інформацію, свідомо ображати інших людей або відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

У народній традиції цього дня намагалися не розпочинати конфліктів і не приймати поспішних рішень під впливом емоцій. Також існувало переконання, що заздрість, жадібність і необдумані обіцянки можуть негативно позначитися на подальших справах.

Водночас жодних офіційних церковних заборон на домашню працю, прибирання чи іншу повсякденну діяльність цього дня немає.

День ангела 16 червня

Іменини 16 червня за церковним календарем можуть відзначати чоловіки на ім’я Тихон. День ангела традиційно присвячують молитві своєму небесному покровителю, участі в богослужінні та добрим справам.

У багатьох родинах заведено вітати іменинників теплими побажаннями, а не гучними святкуваннями. Вважається, що цього дня особливо доречно дякувати Богові за отримані благословення та просити духовної підтримки на майбутнє.

Народні прикмети та традиції 16 червня

У народному календарі середина червня традиційно пов’язувалася зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм. Якщо ранок був ясним і сонячним, це вважали ознакою кількох теплих днів поспіль. Рясна роса сприймалася як добрий знак для польових культур.

Спостерігали й за поведінкою птахів. Якщо вони літали низько над землею, люди чекали на зміну погоди або дощ. Вечірній туман над водоймами нерідко вважали передвісником ясного ранку.

Більшість таких прикмет є частиною української народної спадщини та не мають офіційного наукового підтвердження, однак вони збереглися як елемент традиційної культури.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

16 червня рекомендують присвятити час молитві, спокійній праці та допомозі ближнім. Для віруючих це гарний день, щоб відвідати храм або прочитати вдома уривки зі Святого Письма.

За народними звичаями корисною вважалася робота в саду чи на городі, якщо вона виконувалася без поспіху та з добрим настроєм. Також цього дня намагалися підтримувати мир у родині, відновлювати стосунки після непорозумінь і ділитися їжею або речами з людьми, які цього потребують.

Коротко про день

Показник Дані Дата 16 червня 2026 року День тижня Вівторок Порядковий день року 167-й До Нового року 198 днів Фаза Місяця Зростаючий серп Схід сонця (Київ) приблизно 04:46 Захід сонця (Київ) приблизно 20:59

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 16 червня 2026 року?

Цього дня вшановують святих отців Першого Вселенського собору та святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Обидві пам’яті присутні в церковному календарі за новим стилем.

Хто святкує день ангела 16 червня?

Серед найбільш відомих імен цього дня — Тихон. Конкретний день іменин залежить від церковного календаря та святого, на честь якого названа людина.

Чи можна працювати 16 червня?

Так. Церква не забороняє працювати або виконувати домашні справи, якщо вони не заважають молитві, богослужінню та духовному життю.

Які народні прикмети пов’язані з 16 червня?

У народі звертали увагу на росу, туман, поведінку птахів і характер ранкової погоди, намагаючись передбачити найближчі погодні зміни та майбутній урожай.

Що рекомендується зробити цього дня?

Традиційно радять приділити увагу молитві, добрим справам, підтримці рідних і допомозі тим, хто її потребує. Також день вважається сприятливим для спокійної праці та примирення після конфліктів.