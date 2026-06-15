Яке церковне свято 16 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-15-06    107

Яке церковне свято 16 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

16 червня 2026 року за новоюліанським календарем православної церкви вшановують святих отців Першого Вселенського собору та святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Цього дня віряни згадують захисників православного віровчення, звертаються до Бога з молитвами про мудрість і мир, а також дотримуються традицій, пов’язаних із церковною пам’яттю та народним календарем.

В тему: Яке церковне свято 15 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 16 червня

Церковний календар на 16 червня 2026 року відзначає день пам’яті святих отців Першого Вселенського собору, який відбувся у Нікеї в 325 році. Саме на цьому соборі були сформульовані ключові положення християнського віровчення, зокрема значна частина Нікейського символу віри, а також засуджено аріанське вчення. Подія вважається однією з найважливіших в історії Церкви та має велике богословське значення.

Також цього дня вшановують святителя Тихона, єпископа Амафунтського, який жив на Кіпрі та прославився проповідницькою діяльністю, милосердям і, за церковними переказами, численними чудесами. Його ім’я пов’язують із підтримкою нужденних і зміцненням християнської громади.

У богослужіннях цього дня особливу увагу приділяють єдності Церкви, вірності православній традиції та духовному вдосконаленню людини.

Що не можна робити 16 червня

Церква не встановлює спеціальних побутових заборон саме на 16 червня, однак закликає уникати вчинків, що суперечать християнській моралі. Не рекомендується сваритися, поширювати неправдиву інформацію, свідомо ображати інших людей або відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

У народній традиції цього дня намагалися не розпочинати конфліктів і не приймати поспішних рішень під впливом емоцій. Також існувало переконання, що заздрість, жадібність і необдумані обіцянки можуть негативно позначитися на подальших справах.

Водночас жодних офіційних церковних заборон на домашню працю, прибирання чи іншу повсякденну діяльність цього дня немає.

День ангела 16 червня

Іменини 16 червня за церковним календарем можуть відзначати чоловіки на ім’я Тихон. День ангела традиційно присвячують молитві своєму небесному покровителю, участі в богослужінні та добрим справам.

У багатьох родинах заведено вітати іменинників теплими побажаннями, а не гучними святкуваннями. Вважається, що цього дня особливо доречно дякувати Богові за отримані благословення та просити духовної підтримки на майбутнє.

Народні прикмети та традиції 16 червня

У народному календарі середина червня традиційно пов’язувалася зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм. Якщо ранок був ясним і сонячним, це вважали ознакою кількох теплих днів поспіль. Рясна роса сприймалася як добрий знак для польових культур.

Спостерігали й за поведінкою птахів. Якщо вони літали низько над землею, люди чекали на зміну погоди або дощ. Вечірній туман над водоймами нерідко вважали передвісником ясного ранку.

Більшість таких прикмет є частиною української народної спадщини та не мають офіційного наукового підтвердження, однак вони збереглися як елемент традиційної культури.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

16 червня рекомендують присвятити час молитві, спокійній праці та допомозі ближнім. Для віруючих це гарний день, щоб відвідати храм або прочитати вдома уривки зі Святого Письма.

За народними звичаями корисною вважалася робота в саду чи на городі, якщо вона виконувалася без поспіху та з добрим настроєм. Також цього дня намагалися підтримувати мир у родині, відновлювати стосунки після непорозумінь і ділитися їжею або речами з людьми, які цього потребують.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата16 червня 2026 року
День тижняВівторок
Порядковий день року167-й
До Нового року198 днів
Фаза МісяцяЗростаючий серп
Схід сонця (Київ)приблизно 04:46
Захід сонця (Київ)приблизно 20:59

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 16 червня 2026 року?

Цього дня вшановують святих отців Першого Вселенського собору та святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Обидві пам’яті присутні в церковному календарі за новим стилем.

Хто святкує день ангела 16 червня?

Серед найбільш відомих імен цього дня — Тихон. Конкретний день іменин залежить від церковного календаря та святого, на честь якого названа людина.

Чи можна працювати 16 червня?

Так. Церква не забороняє працювати або виконувати домашні справи, якщо вони не заважають молитві, богослужінню та духовному життю.

Які народні прикмети пов’язані з 16 червня?

У народі звертали увагу на росу, туман, поведінку птахів і характер ранкової погоди, намагаючись передбачити найближчі погодні зміни та майбутній урожай.

Що рекомендується зробити цього дня?

Традиційно радять приділити увагу молитві, добрим справам, підтримці рідних і допомозі тим, хто її потребує. Також день вважається сприятливим для спокійної праці та примирення після конфліктів.

16 червня 2026, день ангела, іменини Тихона, народні прикмети, православний календар, святитель Тихон, святі отці Першого Вселенського собору, церковне свято, церковний календар 2026, червень 2026
Останні новини
Заборона турецьких серіалів в Україні: зареєстровано петицію

Заборона турецьких серіалів в Україні: зареєстровано петицію
На офіційному сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію із закликом читать далее
15-06, 20:50
Українці в Німеччині зможуть претендувати на громадянство з 2027 року

Українці в Німеччині зможуть претендувати на громадянство з 2027 року
Українці, які проживають у Німеччині з 2022 року, вже з читать далее
15-06, 20:47
Apple перенесла випуск складаного iPhone Ultra до 2027 року

Apple перенесла випуск складаного iPhone Ultra до 2027 року
Американська компанія Apple знову відклала запуск свого першого складаного смартфона, читать далее
15-06, 20:39
Яке церковне свято 16 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 16 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
16 червня 2026 року за новоюліанським календарем православної церкви вшановують читать далее
15-06, 19:45
Росія вперше застосувала по Києву дрон-ракету «Бандероль»

Росія вперше застосувала по Києву дрон-ракету «Бандероль»
Російські війська, за повідомленнями українських медіа, вперше застосували під час читать далее
15-06, 19:33
ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу

ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу
Усі держави-члени Європейського Союзу погодили відкриття першого переговорного кластера щодо читать далее
15-06, 18:22
Кабмін затвердив нові контракти у ЗСУ з 1 червня 2026: підвищені виплати та бонуси

Кабмін затвердив нові контракти у ЗСУ з 1 червня 2026: підвищені виплати та бонуси
Кабінет міністрів України 15 червня 2026 року затвердив постанову Міністерства читать далее
15-06, 17:49
Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки та транзит нафти

Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки та транзит нафти
15 червня 2026 року президент США Дональд Трамп заявив про читать далее
15-06, 17:46
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
У Росії 15 червня 2026 року в Іркутській області зазнав читать далее
15-06, 16:51
Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану

Біткоїн зріс до максимуму за два тижні після заяв США та Ірану
Біткоїн 15 червня піднявся до найвищого рівня майже за два читать далее
15-06, 15:39
Глава ВПС Німеччини пригрозив ударами по Калінінграду

Глава ВПС Німеччини пригрозив ударами по Калінінграду
Інспектор військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявив, що країни читать далее
15-06, 14:56
Бензин і дизель можуть подешевшати: експерт назвав терміни та масштаб

Бензин і дизель можуть подешевшати: експерт назвав терміни та масштаб
В Україні у червні 2026 року на тлі зниження світових читать далее
15-06, 14:17
В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: актуальні ціни

В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: актуальні ціни
У червні 2026 року в Україні зафіксовано помітне здешевлення овочів читать далее
15-06, 14:15
У Києві попередили про ризики ударів по системі водопостачання

У Києві попередили про ризики ударів по системі водопостачання
У Києві у 2026 році можливі ризики пошкодження системи водопостачання читать далее
15-06, 12:18
В Україну йде спека до +33 градусів: прогноз на тиждень

В Україну йде спека до +33 градусів: прогноз на тиждень
В Україні протягом тижня з 15 по 21 червня очікується читать далее
15-06, 12:07
Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу

Леся Нікітюк: біографія та цікаві факти про телеведучу
Леся Нікітюк — одна з найвідоміших українських телеведучих, акторок та читать далее
15-06, 10:50
Леся Нікітюк звернулася до українців під час атаки на Київ

Леся Нікітюк звернулася до українців під час атаки на Київ
Українська телеведуча Леся Нікітюк під час масованої атаки РФ на читать далее
15-06, 10:48
Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026

Німеччина розгромила Кюрасао 7:1 на старті чемпіонату світу-2026
Збірна Німеччини з футболу впевнено розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, читать далее
15-06, 10:44
Співак Олівер Трі загинув у авіакатастрофі в Бразилії

Співак Олівер Трі загинув у авіакатастрофі в Бразилії
Американський співак, автор пісень та інтернет-персонаж Олівер Трі загинув унаслідок читать далее
15-06, 10:16
Нафтогаз попередив про більші нарахування за газ

Нафтогаз попередив про більші нарахування за газ
Споживачі природного газу можуть отримати вищі суми у платіжках у читать далее
15-06, 10:00
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції