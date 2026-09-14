Яке церковне свято 15 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-14-09    54

Яке церковне свято 15 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

15 вересня 2026 року православна церква відзначає післясвято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього та вшановує пам’ять великомученика Микити Готського. Цього дня також згадують інших святих, зокрема святителя Акакія, мучеників Максима і Феодота, мученицю Аскліпіодоту та першомученика архідиякона Стефана. Для вірян дата важлива продовженням святкування Воздвиження і пам’яттю про християн, які, за церковною традицією, постраждали за свою віру.

Яке церковне свято 15 вересня

15 вересня триває післясвято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Саме свято Воздвиження відзначають 14 вересня, а наступні дні церковного календаря продовжують його богослужбове вшанування.

Головним святим дня є великомученик Микита Готський, який жив у IV столітті. За церковним переданням, він народився і жив серед готів на землях поблизу Дунаю. У цей період християнство вже поширювалося серед готських племен, що призвело до гострого протистояння між прихильниками нової віри та язичницькими правителями.

За житієм, Микита прийняв християнство і відкрито сповідував свою віру. Він був пов’язаний із проповіддю християнства серед одноплемінників. Коли переслідування християн посилилися, святого заарештували. За церковним переданням, Микита відмовився зректися віри й близько 372 року загинув мученицькою смертю.

Пам’ять Микити Готського має історичне значення ще й тому, що його життя пов’язують із раннім поширенням християнства серед готських племен. У церковній традиції він шанується як великомученик.

Цього дня православна церква також згадує знайдення мощей святителя Акакія, сповідника та єпископа Мелітинського. У календарі є пам’ять мучеників Максима і Феодота, мучениці Аскліпіодоти, мученика Порфирія, першомученика архідиякона Стефана, преподобного Філофея, святителя Йосифа Алавердського та святителя Симеона Солунського.

Таким чином, відповідь на запитання, яке церковне свято 15 вересня 2026 року, пов’язана насамперед із післясвятом Воздвиження та пам’яттю великомученика Микити. Інші святі дня доповнюють церковний календар цієї дати.

Що не можна робити 15 вересня

Для 15 вересня православна церква не встановлює окремого універсального переліку заборон на звичайні домашні справи. Тому твердження про повну заборону працювати, прибирати, прати чи займатися господарством не слід подавати як обов’язкове церковне правило.

У церковному розумінні день пам’яті святого насамперед присвячений молитві, духовним роздумам і добрим справам. Як і в інші дні церковного року, вірян закликають уникати сварок, обману, жорстокості, зневаги до інших людей та інших вчинків, що суперечать християнським моральним принципам.

15 вересня 2026 року припадає на вівторок. За церковним календарем це не встановлений загальний пісний день, тому спеціальних обмежень у харчуванні саме через дату немає. Водночас люди, які дотримуються особистого правила посту або мають інші духовні зобов’язання, можуть керуватися ними окремо.

Народні уявлення про цей день відрізняються залежно від регіону та календарної традиції. У старому народному календарі дату пов’язували з Мамантом-Овчинником, якого вважали покровителем овець і кіз. Звідси походили побутові перестороги, пов’язані з випасанням худоби та доглядом за домашніми тваринами.

Такі звичаї мають фольклорне походження і не є церковними заборонами. Тому народну пораду не виганяти худобу рано вранці або бути особливо уважними до тварин не варто змішувати з офіційними релігійними правилами.

Якщо говорити коротко, 15 вересня немає окремої загальної заборони на роботу чи повсякденні справи. Важливішим для церковної традиції є зміст дня, пов’язаний із пам’яттю святого та продовженням вшанування Воздвиження.

День ангела 15 вересня

День ангела пов’язують із днем церковної пам’яті святого, ім’я якого носить людина. Оскільки в церковному календарі протягом року можуть згадувати кількох святих з однаковими іменами, конкретний день іменин бажано визначати за святим покровителем конкретної людини.

15 вересня 2026 року з пам’яттю святих дня безпосередньо пов’язані імена Микита, Акакій, Максим, Феодот, Порфирій, Степан, Філофей, Йосип і Симеон. Окремо цього дня згадується мучениця Аскліпіодота, тому її ім’я також пов’язане з церковним календарем дати.

Найвідомішим іменинником дня є Микита. Його пов’язують із пам’яттю великомученика Микити Готського. Саме це ім’я традиційно є одним із головних для привітань 15 вересня.

Імена Максим і Феодот пов’язані з мучениками, яких згадують цього дня. Ім’я Степан пов’язане з пам’яттю першомученика архідиякона Стефана, а Йосип і Симеон — зі святителями, внесеними до церковного календаря на 15 вересня.

Варто пам’ятати, що день ангела не є днем народження. У церковній традиції це день пам’яті небесного покровителя. Його можна провести в молитві, подякувати заступникові та прийняти щирі привітання від близьких.

Народні прикмети та традиції 15 вересня

Народні звичаї, пов’язані з серединою вересня, формувалися переважно в сільському середовищі та відображали спостереження за погодою, рослинами, птахами й сезонними змінами. У багатьох регіонах цей період означав активний перехід до осіннього господарського циклу.

У старій народній традиції 15 вересня називали днем Маманта-Овчинника. Святий Мамант у народних уявленнях вважався покровителем кіз і овець. Господарі приділяли більше уваги худобі, перевіряли хліви та готували приміщення для утримання тварин у холодний період.

Існувало повір’я, що цього дня худобу не варто виганяти на випас надто рано. Така пересторога належить до народного календаря й не має статусу церковного правила. Її походження пов’язують із традиційними уявленнями про зміну погоди та осінні ризики для домашніх тварин.

Серед сезонних занять згадують також збирання ягід, зокрема журавлини, у тих місцевостях, де її збір припадав на відповідний період. У народному господарстві середина вересня була часом підготовки запасів на зиму, тому особливе значення мали збереження врожаю та догляд за господарством.

Люди спостерігали за погодою і поведінкою птахів. Ранні осінні зміни, похолодання та відліт перелітних птахів могли сприйматися як ознаки наближення нового сезону. Такі спостереження накопичувалися поколіннями, однак народні прикмети не є точним способом передбачення погоди.

До поширених сезонних прикмет відносили спостереження за раннім похолоданням. У народній традиції рання поява зимових ознак могла пов’язуватися з ранньою весною. Подібні уявлення належать до фольклору й не мають наукового статусу.

Головне розмежування для сучасного читача просте: пам’ять великомученика Микити та інших святих належить до церковного календаря, тоді як прикмети про худобу, погоду та господарські справи походять із народної традиції.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата15 вересня 2026 року
День тижняВівторок
Порядковий день року258-й
До Нового року107 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць, перша фаза
Освітленість МісяцяБлизько 19%
Схід Сонця в Києві06:33
Захід Сонця в Києві19:12
Тривалість світлового дняБлизько 12 годин 39 хвилин

15 вересня 2026 року — вівторок. До завершення календарного року після цієї дати залишається 107 днів.

Місяць перебуває у фазі зростання після молодика. Дані про схід і захід Сонця наведено для Києва, тому в інших населених пунктах час може відрізнятися залежно від географічного розташування.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 15 вересня 2026 року?
Православна церква цього дня продовжує вшанування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього та згадує великомученика Микиту Готського. У церковному календарі також є пам’ять святителя Акакія, мучеників Максима і Феодота, мучениці Аскліпіодоти та інших святих.

Кого вітати з днем ангела 15 вересня?
Із церковною пам’яттю цього дня пов’язані імена Микита, Акакій, Максим, Феодот, Порфирій, Степан, Філофей, Йосип і Симеон. Найвідомішим іменем дня є Микита, пов’язаний із пам’яттю великомученика Микити Готського.

Що можна робити 15 вересня?
Цей день можна присвятити молитві, добрим справам, допомозі близьким і звичайним повсякденним обов’язкам. Окремої загальної церковної заборони на домашню роботу 15 вересня немає.

Що заборонено робити 15 вересня?
Спеціального списку побутових заборон церковний календар на цю дату не встановлює. Народні перестороги щодо випасання худоби або інших господарських справ мають фольклорне походження й не є релігійними приписами.

Які народні традиції та прикмети існують 15 вересня?
У народному календарі дату пов’язували з Мамантом-Овчинником і приділяли увагу вівцям, козам та підготовці господарства до холодів. Також спостерігали за погодою, сезонними змінами та поведінкою птахів, використовуючи ці спостереження як традиційні прикмети.

Воздвиження Хреста, день ангела, Микита Готський, народні прикмети, церковне свято
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