Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

15 липня 2026 року православна церква вшановує святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Цей день є одним із найважливіших у церковному календарі, адже саме князь Володимир увійшов в історію як правитель, який запровадив християнство на Русі. Віряни цього дня моляться святому, згадують його духовний подвиг, відвідують богослужіння, а також вітають усіх, хто носить ім’я Володимир. Народні традиції радять присвятити день добрим справам, допомозі ближнім і сімейному спілкуванню, водночас уникаючи сварок, заздрості та важкої фізичної праці без нагальної потреби.

Яке церковне свято 15 липня

15 липня православна церква відзначає день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Саме він у 988 році здійснив Хрещення Русі, що стало однією з найвизначніших подій у розвитку державності, культури та духовного життя східнослов’янських земель.

Князь Володимир народився приблизно у 958 році та став великим князем київським після тривалої боротьби за владу. На початку правління він залишався прихильником язичництва, однак згодом ухвалив рішення прийняти християнство. За літописною традицією, після хрещення у Корсуні князь організував масове хрещення мешканців Києва у водах Дніпра.

Церква шанує князя Володимира як рівноапостольного святого — це почесний титул, який присвоюється людям, що зробили винятковий внесок у поширення християнської віри. Його життя стало прикладом духовного перетворення та відповідального державного служіння.

У багатьох містах цього дня проходять урочисті богослужіння. Віряни звертаються до святого з молитвами про мир, мудрість для керівників держави, міцність родини, здоров’я дітей і духовну підтримку.

Що не можна робити 15 липня

Церква не встановлює окремих суворих побутових заборон на цей день, однак наголошує на необхідності утримуватися від гріховних вчинків, образ, брехні, проявів злості та ненависті.

За народною традицією цього дня не рекомендували:

сваритися з рідними чи сусідами;

ображати дітей або літніх людей;

відмовляти нужденним у допомозі, якщо є можливість підтримати;

займатися без потреби важкою фізичною працею;

зловживати алкоголем та влаштовувати гучні конфлікти.

Також існувало повір’я, що цього дня не варто розпочинати справи, які базуються на обмані чи нечесній вигоді. Вважалося, що будь-яка неправда швидко стане відомою, а несправедливі рішення не принесуть успіху.

Оскільки день присвячений одному з найшанованіших святих, віруючі прагнули більше часу приділити молитві, відвідуванню храму, читанню Святого Письма та спілкуванню з родиною.

День ангела 15 липня

15 липня іменини святкують насамперед чоловіки з ім’ям Володимир.

Ім’я має слов’янське походження та традиційно тлумачиться як “той, хто володіє світом” або “славний своєю владою”. Воно широко поширене в Україні та інших слов’янських країнах протягом багатьох століть.

У день ангела прийнято відвідувати богослужіння, молитися своєму небесному покровителю, приймати привітання від рідних і друзів. За традицією важливішими за матеріальні подарунки вважаються щирі побажання здоров’я, миру, Божої допомоги та добробуту.

Також цього дня можна згадати історичний внесок князя Володимира у розвиток державності та культури, адже його постать є важливою не лише для церковної історії, а й для історії України загалом.

Народні прикмети та традиції 15 липня

У народному календарі день князя Володимира пов’язували із серединою літа та уважно спостерігали за погодою.

Серед найвідоміших прикмет:

ясний і теплий день обіцяв гарний урожай зернових;

ранкова роса вважалася ознакою сонячної погоди;

сильний вітер віщував зміну погодних умов найближчими днями;

дощ цього дня сприймали як добрий знак для майбутнього врожаю;

якщо ластівки літали низько — чекали опадів.

У селах продовжували доглядати за посівами, заготовляли лікарські трави та перевіряли стан городини. Водночас намагалися завершити справи до вечора, щоб присвятити час сім’ї та відпочинку.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

15 липня віряни намагаються розпочати день із молитви та відвідування богослужіння. У молитвах до святого рівноапостольного князя Володимира просять про духовну мудрість, мир, єдність родини, здоров’я та благополуччя дітей.

Доброю традицією вважається допомога тим, хто потребує підтримки. Благодійність, турбота про літніх людей, увага до близьких і примирення після конфліктів відповідають духовному змісту цього дня. Якщо існують давні образи чи непорозуміння, саме 15 липня вважається слушним часом зробити перший крок до примирення.

У народі також радили провести хоча б частину дня на природі, подякувати за врожай, дбайливо ставитися до землі та не витрачати час на порожні суперечки. День вважався сприятливим для сімейних зустрічей, спокійної праці, планування майбутніх справ і добрих починань.

Церква наголошує, що найкращим способом вшанування святого є не зовнішні обряди, а життя відповідно до християнських чеснот: чесності, милосердя, терпіння та любові до ближнього.

Коротко про день

Показник Дані Дата 15 липня 2026 року День тижня Середа Порядковий день року 196-й До Нового року 169 днів Фаза Місяця Молодик (наближення до нового місячного циклу) Схід сонця близько 05:08* Захід сонця близько 20:51*

* Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 15 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Він вважається хрестителем Русі та одним із найшанованіших святих у церковній традиції.

Хто святкує день ангела 15 липня?

Насамперед іменини відзначають чоловіки на ім’я Володимир. Їх традиційно вітають теплими побажаннями здоров’я, миру, Божого благословення та добробуту.

Чи можна працювати 15 липня?

Повної заборони на роботу немає. Якщо є можливість, рекомендується відкласти надмірно важку фізичну працю, приділити час молитві, сім’ї та добрим справам.

Яких прикмет дотримувалися цього дня?

Наші предки звертали увагу на погоду, ранкову росу, вітер і поведінку птахів. За цими ознаками прогнозували врожай, кількість опадів та погоду на найближчі тижні.

Чи існують особливі традиції цього дня?

Основними традиціями є відвідування храму, молитва до святого Володимира, допомога нужденним, благодійність, примирення з близькими та відмова від конфліктів. Саме такі вчинки вважаються найкращим способом вшанування пам’яті святого.