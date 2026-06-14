Яке церковне свято 15 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

15 червня 2026 року православні віряни за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святого пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського. Цей день пов’язаний із молитвою за справедливість, мудрість і духовну стійкість. У народному календарі дата також має власні погодні прикмети та традиції, що передавалися з покоління в покоління.

Яке церковне свято 15 червня 2026 року

15 червня Церква вшановує святого пророка Амоса — одного з дванадцяти малих пророків Старого Завіту. Він жив у VIII столітті до Різдва Христового та проповідував у часи політичного й економічного піднесення Ізраїльського царства. Амос виступав проти соціальної несправедливості, засуджував утиски бідних та закликав народ до покаяння.

Також цього дня згадують преподобного Єроніма Стридонського — видатного богослова, перекладача Біблії латинською мовою та одного з Отців Церкви. Його праця стала основою для поширення Святого Письма в Європі.

У храмах 15 червня звершуються богослужіння на честь цих святих. Віряни моляться про зміцнення віри, мудрість у прийнятті рішень та захист від несправедливості.

Що не можна робити 15 червня

Церква не встановлює особливих суворих заборон на цей день, однак традиційно рекомендується уникати:

сварок і конфліктів;

образ, наклепів та пліток;

заздрості та недоброзичливості;

відмови в допомозі тим, хто її потребує;

зловживання алкоголем;

лінощів і байдужості до близьких.

У народних віруваннях вважалося небажаним починати суперечки щодо грошей або майна, оскільки це могло призвести до тривалих непорозумінь.

День ангела 15 червня

Іменини цього дня можуть святкувати власники таких імен:

Чоловічі імена Жіночі імена Амос — Єронім — Ієронім —

Власникам цих імен традиційно бажають здоров’я, миру, духовної сили та Божого благословення.

Народні прикмети та традиції 15 червня

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня.

Прикмета Значення Рясна ранкова роса До гарного врожаю зернових Ясний і сонячний день Літо буде теплим і сухим Багато хмар увечері Дощу найближчими днями Голосно співають птахи До стабільної погоди Сильний вітер До зміни погодних умов

У багатьох регіонах України вважалося доброю ознакою працювати в саду чи на городі, доглядати за рослинами та завершувати раніше розпочаті справи.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

15 червня рекомендується:

відвідати богослужіння або помолитися вдома;

прочитати уривок зі Святого Письма;

допомогти нужденним або зробити пожертву на добру справу;

приділити час родині;

подякувати за отримані благословення;

завершити важливі справи, які давно відкладалися.

Згідно з народними традиціями, добрі вчинки цього дня мали принести людині підтримку та успіх у майбутньому.

Коротко про день

Показник Значення Дата 15 червня 2026 року День тижня Понеділок Порядковий день року 166-й До кінця року 199 днів Фаза року Початок календарного літа Церковне свято Пророк Амос, преподобний Єронім Стридонський

FAQ

Яке церковне свято 15 червня 2026 року в Україні?

За новоюліанським календарем православні віряни вшановують святого пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського.

Хто святкує день ангела 15 червня?

Іменини відзначають чоловіки на ім’я Амос, Єронім та Ієронім.

Чи можна працювати 15 червня?

Так. Особливих церковних обмежень на працю цього дня немає, однак рекомендується уникати сварок і негативних вчинків.

Які народні прикмети пов’язані з 15 червня?

Ранкова роса віщує гарний урожай, а ясна погода — тепле літо. Вітер та вечірні хмари можуть свідчити про наближення дощів.

Що потрібно зробити цього дня?

Віряни традиційно моляться, допомагають ближнім, займаються добрими справами та дякують за отримані благословення.

Висновок

15 червня 2026 року православні християни вшановують пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського. День пов’язаний із молитвою, добрими справами, підтримкою близьких і прагненням до справедливості. Народні традиції радять звертати увагу на погодні прикмети та присвятити час корисним справам.