Яке церковне свято 14 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

14 вересня 2026 року православна церква відзначає одне з дванадцяти найбільших свят року — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Цього дня також згадують святителя Іоана Золотоустого та Ліснинську ікону Божої Матері. Для вірян дата важлива через вшанування Хреста Господнього, а церковний календар встановлює на цей день піст незалежно від того, на який день тижня припадає свято.

Яке церковне свято 14 вересня

14 вересня православна церква святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це дванадесяте свято, тобто одна з дванадцяти найважливіших дат церковного року.

Історія свята пов’язана насамперед із подіями IV століття. За церковним переданням, після припинення переслідувань християн імператор Костянтин Великий підтримав пошуки християнських святинь у Єрусалимі. У пошуках брала участь його мати — цариця Олена. Згідно з традицією, під час розкопок на місці Голгофи та поблизу Гробу Господнього було знайдено Хрест, пов’язаний із розп’яттям Ісуса Христа.

Свято також пов’язують з освяченням храму Воскресіння Христового в Єрусалимі у 335 році. Наступного дня після освячення відбулося урочисте воздвиження Хреста перед людьми, звідси й походить назва свята.

Ще одна історична подія, яку згадує церковна традиція, пов’язана з поверненням Хреста до Єрусалима у VII столітті. Після воєн між Візантією та Персією святиню повернули до християнського міста, де її знову урочисто вшанували.

У богослужбовій традиції цього дня прикрашений квітами Хрест виносять для поклоніння. Воздвиження має особливий статус, тому піст зберігається незалежно від дня тижня.

14 вересня 2026 року також припадає на день пам’яті святителя Іоана Золотоустого, який помер у 407 році. Він відомий як один із найвпливовіших християнських проповідників і богословів, а його літургійна спадщина має важливе місце в православній традиції.

Церковний календар цього дня також згадує Ліснинську ікону Божої Матері. Її вшанування пов’язане з історичною традицією, що склалася після появи ікони наприкінці XVII століття.

Що не можна робити 14 вересня

Головне підтверджене церковне правило цього дня — піст. Воздвиження Хреста Господнього є одним із небагатьох великих свят, коли пісний день зберігається незалежно від дня тижня. Традиційно цього дня утримуються від скоромної їжі.

Водночас православна традиція не встановлює універсального переліку заборон на прибирання, прання, рукоділля чи інші звичайні домашні справи. Тому твердження про абсолютну заборону будь-якої роботи в цей день не слід подавати як церковне правило.

Зміст свята пов’язаний із молитвою, участю в богослужінні, постом і вшануванням Хреста. У християнській традиції також закликають уникати сварок, образ, жорстокості, обману та інших вчинків, що суперечать моральним принципам.

Окремо існують народні застереження, які не мають статусу церковних правил. У деяких регіонах на Здвиження не радили починати важливі справи, вирушати далеко від дому або йти до лісу. Такі уявлення сформувалися в народному календарі та були пов’язані із сезонними змінами й давніми повір’ями.

Поширеною народною пересторогою була відмова від походів у ліс. Її пов’язували з повір’ям, що в цей період змії та інші плазуни готуються до зимівлі. Водночас це фольклорне пояснення, а не церковна заборона.

Ще одним народним звичаєм було уникати гучних забав. У традиційній культурі Здвиження сприймали як день, що нагадує про страждання та розп’яття Ісуса Христа, тому святкування намагалися проводити стримано.

День ангела 14 вересня

День ангела пов’язують із днем церковної пам’яті святого, ім’я якого носить людина. Водночас визначення конкретної дати іменин може залежати від календарної традиції та того, якого саме небесного покровителя обрала людина.

За поширеними календарями іменин на 14 вересня 2026 року свої іменини відзначають Іван та Микола. Найчастіше з днем ангела цього дня вітають чоловіків із цими іменами.

Ім’я Іван пов’язане насамперед із церковною пам’яттю святителя Іоана Золотоустого, якого згадують 14 вересня. Саме тому ім’я Іван входить до переліків іменинників цієї дати.

Щодо імені Микола, воно також зазначається у поширених календарях іменин за новим стилем. Проте важливо пам’ятати, що одна людина з певним ім’ям може мати кілька можливих дат пам’яті святих покровителів протягом року.

День ангела не є днем народження. У церковній традиції це день пам’яті святого покровителя, який може бути приводом для молитви, відвідування богослужіння та привітання близької людини.

Народні прикмети та традиції 14 вересня

У народній традиції свято Воздвиження називали також Здвиженням. Назву пов’язували з уявленням про зміну сезону: вважалося, що саме в цей період природа поступово переходить від літа до осені та готується до зими.

У традиційних уявленнях говорили, що на Здвиження птахи починають вирушати у вирій. Спостереження за відльотом пернатих було частиною народного сезонного календаря. За поведінкою птахів люди намагалися передбачити наближення холодів.

Особливе місце в народних легендах займали змії та інші плазуни. Існувало повір’я, що на Здвиження вони збираються перед зимівлею. Саме з цим пов’язана народна порада не ходити до лісу. Таке переконання належить до фольклору й не є частиною церковного вчення.

У деяких регіонах свято пов’язували із завершенням окремих сезонних господарських робіт. На Закарпатті, за етнографічними описами, цей період вважали останнім часом для заготівлі деяких осінніх плодів, зокрема горіхів та яблук для зберігання.

У народі також звертали увагу на комах і птахів. Якщо до Здвиження ще залишалося багато мух, це вважали ознакою затяжної осені. За поведінкою журавлів намагалися визначити, наскільки швидко можуть прийти холоди.

Існували й прикмети, пов’язані з бджолами. Щільно закриті прополісом вічка у вуликах традиційно сприймали як ознаку суворої зими. Такі спостереження формувалися на основі багаторічного досвіду сільського життя, однак не є точним способом прогнозування погоди.

У народному побуті Здвиження також асоціювали з ярмарками та храмовими святами. В окремих місцевостях збереглася приказка про те, що Здвиження є «днем ярмарку і храмів».

Важливо розділяти церковну традицію та народні вірування. Піст і богослужбове вшанування Хреста належать до церковного календаря, тоді як прикмети про птахів, змій, погоду чи заборону ходити до лісу мають фольклорне походження.

Коротко про день

Показник Дані Дата 14 вересня 2026 року День тижня Понеділок Порядковий день року 257-й До Нового року 108 днів Фаза Місяця Зростаючий серп Схід Сонця в Києві 06:31 Захід Сонця в Києві 19:14 Тривалість світлового дня Близько 12 годин 43 хвилин

14 вересня 2026 року припадає на понеділок. За місячним календарем дата настає невдовзі після молодика, тому Місяць перебуває у фазі зростаючого серпа.

Астрономічні дані про схід і захід Сонця наведені для Києва. В інших містах і населених пунктах час відрізнятиметься залежно від географічного розташування.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 14 вересня 2026 року?

14 вересня православна церква відзначає Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це одне з дванадцяти найбільших церковних свят року, пов’язане з історією вшанування Хреста Господнього.

Кого вітати з днем ангела 14 вересня?

За поширеними календарями іменин цього дня вітають Івана та Миколу. Для точного визначення дня ангела слід враховувати конкретного святого покровителя людини.

Що можна робити 14 вересня?

Цього дня віряни можуть відвідати богослужіння, молитися та присвятити час добрим справам. Через встановлений піст традиційно дотримуються пісного харчування.

Що заборонено робити 14 вересня?

Церковне правило дня стосується посту. Заборони на домашню роботу, походи до лісу чи початок важливих справ, які часто згадують у календарних матеріалах, походять переважно з народних повір’їв.

Які народні традиції та прикмети існують 14 вересня?

У народі свято називали Здвиженням і пов’язували його з переходом природи до холодного сезону. Люди спостерігали за відльотом птахів, поведінкою бджіл і погодою, а також уникали походів до лісу через давні повір’я про змій, що готуються до зимівлі.