Яке церковне свято 14 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

14 липня 2026 року, у вівторок, православна церква вшановує святого апостола від 70-ти Акилу, співробітника апостола Павла, а також преподобного Никодима Святогорця, преподобного Стефана Махрищського та інших святих цього дня. Дата не є пісною, тому суворих харчових обмежень церковний календар не встановлює. У народній традиції цей день пов’язували зі спостереженням за погодою, польовими роботами та підготовкою до жнив.

Яке церковне свято 14 липня

14 липня за новим церковним календарем віряни згадують святого апостола Акилу — одного із сімдесяти апостолів, який разом із дружиною Прискиллою був близьким помічником апостола Павла. У книзі Діянь апостолів та посланнях Павла неодноразово згадується їхня місіонерська діяльність, а також підтримка перших християнських громад.

Також цього дня вшановують мученика Юста, преподобного Онисима Чудотворця, преподобного Никодима Святогорця, преподобного Стефана Махрищського та інших святих, пам’ять яких припадає на 14 липня згідно з церковним календарем.

Традиційно цього дня віруючі відвідують храм, моляться, читають уривки Святого Письма та звертаються до святих із проханнями про зміцнення віри, здоров’я та мир у родині.

Що не можна робити 14 липня

Православна церква закликає цього дня уникати гріховних вчинків, сварок, образ, наклепу, злості та заздрості. Як і в будь-яке інше церковне свято, рекомендується не присвячувати день конфліктам, лихослів’ю чи надмірним розвагам.

Народні звичаї також радили не відмовляти в допомозі нужденним, не сваритися з близькими та не порушувати даних обіцянок. Ці поради не є церковними заборонами, але вважалися проявом доброго ставлення до людей та поваги до святкового дня.

Водночас необхідні домашні справи, догляд за дітьми, людьми похилого віку чи робота, якщо вона є обов’язковою, церквою не забороняються.

День ангела 14 липня

14 липня день ангела можуть відзначати чоловіки на ім’я Акила, Юст, Онисим, Никодим, Степан (на честь преподобного Стефана Махрищського) та інші, чиї небесні покровителі згадуються цього дня в церковному календарі.

За традицією в день іменин дякують Богові за життя, відвідують храм або моляться вдома, причащаються за можливості та приймають привітання від рідних.

Народні прикмети та традиції 14 липня

У народному календарі середина липня була часом активного достигання зернових культур. Саме тому люди уважно спостерігали за погодою.

До наших днів дійшли такі прикмети:

ясний і теплий день — до гарної погоди найближчими тижнями;

ранкова роса тримається довго — можливі дощі;

сильний вітер обіцяв зміну погоди;

багато роси вранці вважалося доброю ознакою для майбутнього врожаю.

Ці прикмети є частиною української народної спадщини і не належать до церковного вчення.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

14 липня рекомендують розпочати день із молитви та подяки за прожитий час. Доброю традицією вважається допомога рідним, підтримка тих, хто потребує уваги, а також справи милосердя.

У народі цього дня завершували частину польових робіт, перевіряли готовність до жнив, намагалися працювати сумлінно та уникати лінощів. Вважалося, що добрі справи, зроблені цього дня, принесуть користь не лише людині, а й її родині.

Коротко про день

Подія Дані Дата 14 липня 2026 року День тижня Вівторок Порядковий день року 195-й До Нового року 170 днів Фаза Місяця Молодик (наближений період) Схід сонця (Київ) близько 05:02 Захід сонця (Київ) близько 20:56

Відповіді на питання (FAQ)

Яке церковне свято відзначають 14 липня 2026 року?

Православна церква вшановує святого апостола Акилу та низку інших святих, пам’ять яких встановлена церковним календарем на цю дату.

Чи є 14 липня пісним днем?

Ні. На 14 липня 2026 року суворий піст церковним календарем не передбачений.

Хто святкує день ангела 14 липня?

Іменини можуть відзначати Акила, Юст, Онисим, Никодим, Степан та інші носії імен святих, пам’ять яких звершується цього дня.

Що не рекомендується робити цього дня?

Церква закликає уникати сварок, злості, наклепу, образ та інших гріховних вчинків. Народні традиції також радять не відмовляти в допомозі людям.

Чи можна працювати 14 липня?

Так. Якщо робота є необхідною або пов’язана зі службовими чи сімейними обов’язками, церковної заборони немає. Водночас бажано знайти час для молитви та добрих справ.