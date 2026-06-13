Яке церковне свято 14 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-13-06    36

Яке церковне свято 14 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

14 червня 2026 року віряни відзначають день пам’яті пророка Єлисея, учня пророка Іллі, якого шанують у християнській традиції за численні біблійні чудеса та духовне служіння. У цей день також святкують іменини люди з іменем Єлисей, а в народному календарі дата пов’язана з початком літніх польових робіт і низкою прикмет, що стосуються погоди та врожаю.

В тему: Яке церковне свято 13 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 14 червня

14 червня за новоюліанським календарем Православної церкви України вшановується пророк Єлисей — один із найвідоміших старозавітних пророків, який жив у IX столітті до нашої ери. Він був учнем і духовним спадкоємцем пророка Іллі та продовжив його місію серед ізраїльського народу.

У біблійній традиції Єлисею приписують низку чудес: він зцілював хворих, допомагав нужденним, примножував їжу та навіть повертав людей до життя. Одним із найвідоміших епізодів є історія про вдову, у якої пророк чудесним чином примножив олію, а також зцілення сирійського воєначальника Наамана.

Церковне значення цього дня полягає у вшануванні віри, милосердя та духовної сили, яка проявляється через служіння іншим. У храмах звершуються богослужіння, читаються молитви на честь пророка, а віряни просять про зміцнення віри та духовне очищення.

Що не можна робити 14 червня

У церковній традиції цей день не належить до суворих постів, однак існують загальні заборони, пов’язані з повагою до святині та духовного змісту дати. У цей день не рекомендується конфліктувати, лаятися або проявляти агресію, оскільки це суперечить змісту вшанування пророка Єлисея.

Також не радять відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, адже милосердя вважається ключовою чеснотою, пов’язаною з цим святим. У народних уявленнях 14 червня небажано починати важливі фінансові справи або великі ризиковані проєкти, оскільки день вважається більше духовним, ніж матеріальним.

Окремо звертають увагу на поведінку в побуті: не слід ігнорувати сімейні обов’язки, відкладати важливі розмови з близькими або ухвалювати поспішні рішення.

День ангела 14 червня

14 червня іменини святкують люди з іменем Єлисей, яке безпосередньо пов’язане з пророком Єлисеєм. У християнській традиції це ім’я символізує духовну силу, витримку та здатність допомагати іншим.

Також у різних церковних календарях можуть згадуватися інші варіанти імен, пов’язані з місцевими традиціями шанування святих, однак основним днем ангела цієї дати вважається саме Єлисей. Іменинників вітають побажаннями здоров’я, довголіття та духовної рівноваги.

Народні прикмети та традиції 14 червня

У народному календарі 14 червня пов’язували з активним початком літа та спостереженням за природою. Якщо цього дня йде дощ, вважалося, що літо буде врожайним, особливо для зернових культур.

Тепла й ясна погода, навпаки, трактувалася як ознака посушливого періоду. Ранковий туман у цей день вважався передвісником стабільної погоди на найближчі тижні.

У селянській традиції цього дня уважно стежили за поведінкою птахів і рослин, адже саме в середині червня природа, за уявленнями предків, «показувала характер» майбутнього літа.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

14 червня традиційно радять присвятити час спокійним справам, молитві та допомозі іншим. Віряни відвідують храм або звертаються до молитви вдома, просячи про мудрість і внутрішню рівновагу.

Також цього дня вважається корисним займатися добрими справами без очікування винагороди, оскільки це символічно перегукується з життям пророка Єлисея. У народній традиції рекомендували працювати на землі, доглядати за рослинами та приділяти увагу господарству без надмірного поспіху.

Коротко про день

14 червня 2026 року припадає на неділю. Це 165-й день року за григоріанським календарем. До кінця року залишається 200 днів.

FAQ

Чому 14 червня вшановують пророка Єлисея?
Цього дня за церковним календарем згадують старозавітного пророка Єлисея, учня Іллі. Він відомий своїми чудесами та духовним служінням.

Яке головне церковне свято 14 червня 2026 року?
Основним святом є день пам’яті пророка Єлисея. У храмах проводяться богослужіння на його честь.

Хто святкує день ангела 14 червня?
Іменини святкують люди з іменем Єлисей. У деяких традиціях можуть згадуватися споріднені варіанти імен.

Чи можна працювати 14 червня?
Церковних заборон на працю немає, але рекомендується уникати надмірного навантаження та приділити час духовним справам.

Які прикмети пов’язані з 14 червня?
Дощ у цей день вважається ознакою врожайного літа, а ясна погода — можливого посушливого періоду.

Висновок

14 червня 2026 року поєднує церковне вшанування пророка Єлисея з народними традиціями початку літа. Це день, який акцентує увагу на духовності, спокої та добрих справах.

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