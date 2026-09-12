Яке церковне свято 13 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

13 вересня 2026 року православна церква згадує священномученика Корнилія Сотника, а також відзначає передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього та пам’ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Ця дата важлива для вірян як день церковної пам’яті, пов’язаний із поширенням християнства, історією Єрусалима та підготовкою до одного з великих церковних свят — Воздвиження Хреста.

Яке церковне свято 13 вересня

13 вересня 2026 року припадає на неділю. У православному календарі це 15-та неділя після П’ятдесятниці та передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього, яке відзначають наступного дня — 14 вересня.

Однією з головних подій дня є пам’ять оновлення, або освячення, храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Храм, пов’язаний із місцем розп’яття та Воскресіння Ісуса Христа, був освячений у 335 році. Щорічне церковне вшанування цієї події нагадує про історичне значення християнських святинь Єрусалима.

Також 13 вересня православна церква вшановує священномученика Корнилія Сотника. Згадки про Корнилія містяться в книзі Діянь апостолів. Він був римським сотником у Кесарії Палестинській, відзначався побожністю, молитвою та милосердям.

Згідно з біблійною розповіддю, Корнилій отримав видіння, після чого запросив до свого дому апостола Петра. Ця подія має важливе значення в церковній історії, оскільки пов’язана з поширенням християнської проповіді серед людей, які не належали до юдейського народу.

Церковний календар цього дня також згадує мучеників Кроніда, Леонтія і Серапіона, мучеників Селевка і Стратоніка, мучеників Макровія та Гордіана, священномученика Юліана, мучеників Іллю, Зотика, Лукіана і Валеріана, преподобного Петра в Атрої та великомученицю Кетевані, царицю Кахетинську.

Таким чином, 13 вересня поєднує пам’ять про історичну подію в Єрусалимі, вшанування святих і підготовку до свята Воздвиження Чесного Хреста.

Що не можна робити 13 вересня

Православна традиція не встановлює для 13 вересня окремого універсального переліку побутових заборон на роботу, прибирання, прання чи інші повсякденні справи. Цього дня немає встановленого посту, тому церковний календар не передбачає спеціальних харчових обмежень.

Для вірян зміст дня пов’язаний передусім із молитвою, участю в богослужінні, уважним ставленням до духовного життя та підготовкою до Воздвиження Чесного Хреста. Як і в інші дні церковного року, християнська традиція закликає уникати сварок, жорстокості, обману, зневаги до інших людей та вчинків, що суперечать моральним принципам.

У народних уявленнях існували власні застереження, які не є церковними правилами. Зокрема, Корнилів день у деяких народних традиціях вважали не найкращим часом для сватання та укладення шлюбу. Таке переконання належить до сфери народних повір’їв і не має статусу церковної заборони.

До народних рекомендацій також відносили завершення сезонних робіт на городі. Особливу увагу приділяли збиранню коренеплодів — моркви, буряка, редьки та пізньої картоплі. Цей звичай був пов’язаний не з релігійним приписом, а з традиційним сільськогосподарським календарем і наближенням осіннього похолодання.

Тому відповідь на популярне запитання, що не можна робити 13 вересня, залежить від того, про які правила йдеться. Церква наголошує на духовному змісті дня, а більшість конкретних побутових заборон, які трапляються в календарних публікаціях, походять із народних вірувань.

День ангела 13 вересня

День ангела пов’язують із днем церковної пам’яті святого, ім’я якого носить людина. Водночас остаточно визначати конкретну дату іменин варто за церковним календарем та повним іменем святого покровителя, оскільки однакові імена можуть зустрічатися в календарі багато разів протягом року.

13 вересня 2026 року з церковною пам’яттю цього дня пов’язані насамперед такі імена: Корнилій, Кронід, Леонтій, Серапіон, Селевк, Стратонік, Макровій, Гордіан, Юліан, Ілля, Зотик, Лукіан, Валеріан, Петро та Кетеван.

Особливу увагу традиційно приділяють імені Корнилій, оскільки священномученик Корнилій Сотник є одним із головних святих дня. Привітати з днем ангела можна також людей, чиї імена відповідають святим, згаданим у церковному календарі на цю дату.

Іменини не слід ототожнювати з днем народження. День ангела — це передусім день пам’яті святого покровителя, який у християнській традиції може бути приводом для молитви, відвідування храму та спокійного родинного привітання.

Народні прикмети та традиції 13 вересня

У народному календарі 13 вересня пов’язували з осіннім переходом у природі та завершенням частини польових і городніх робіт. Однією з поширених традицій був збір коренеплодів. У цей період господарі викопували моркву, буряк, редьку та пізню картоплю, орієнтуючись на сезонні погодні зміни.

У різних місцевостях звертали увагу на поведінку перелітних птахів. Відліт граків, журавлів та інших птахів традиційно сприймали як природну ознаку наближення холодного сезону. Такі спостереження формувалися в межах багаторічного сільського досвіду, хоча народні прогнози не можуть вважатися точними метеорологічними прогнозами.

Серед поширених народних прикмет згадували такі:

низький політ птахів пов’язували з наближенням дощу;

червоний Місяць у небі вважали ознакою сильного вітру;

ранній відліт граків пов’язували з раннім настанням холодів;

ясну погоду в цей період сприймали як можливу ознаку тривалішого тепла.

Ці прикмети є частиною народної традиції, а не церковного вчення. Вони виникли в часи, коли спостереження за небом, вітром, птахами та змінами рослинності допомагали людям орієнтуватися в сезонному календарі.

До традицій дня можна віднести також добрі справи та допомогу тим, хто її потребує. Такий звичай логічно пов’язують із образом Корнилія, який у біблійній розповіді відзначався милосердям і благочестям. Водночас допомога ближньому є загальним моральним принципом християнської традиції, а не окремим обрядом, обов’язковим саме 13 вересня.

Коротко про день

Показник Дані Дата 13 вересня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 256-й До Нового року 109 днів Фаза Місяця Зростаючий Місяць, близько 6% освітленості Схід Сонця в Києві 06:30 Захід Сонця в Києві 19:16 Тривалість світлового дня Близько 12 годин 46 хвилин

13 вересня 2026 року — неділя, а тому для багатьох вірян це також зручний день для участі в богослужінні. Дата припадає на передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

Астрономічні показники в таблиці наведено для Києва. Час сходу та заходу Сонця в інших населених пунктах відрізнятиметься залежно від географічного розташування.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 13 вересня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує священномученика Корнилія Сотника, згадує оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі та відзначає передсвято Воздвиження Чесного Хреста. У церковному календарі також є пам’ять інших святих і мучеників.

Кого вітати з днем ангела 13 вересня?

Із цією датою пов’язані імена Корнилій, Кронід, Леонтій, Серапіон, Гордіан, Юліан, Ілля, Лукіан, Валеріан, Петро та інші імена святих, яких згадують цього дня. Для точного визначення іменин слід враховувати церковного покровителя конкретної людини.

Що можна робити 13 вересня?

Віряни можуть молитися, відвідати богослужіння, присвятити час добрим справам і допомозі ближнім. У народній традиції дата також пов’язувалася із завершенням збирання коренеплодів та іншими сезонними роботами.

Що заборонено робити 13 вересня?

Спеціального загального списку побутових церковних заборон на цю дату немає. Заборони на весілля, сватання чи окремі домашні справи, які іноді згадують у календарних матеріалах, належать до народних повір’їв, а не до церковних приписів.

Які народні традиції та прикмети існують 13 вересня?

Наші предки в цей період завершували збір частини врожаю та спостерігали за поведінкою птахів і змінами погоди. Низький політ птахів пов’язували з дощем, а ранній відліт перелітних птахів — із наближенням холодів, однак ці прикмети мають фольклорне, а не наукове чи церковне походження.