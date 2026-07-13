Яке церковне свято 13 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

13 липня 2026 року, у понеділок, православна церква вшановує Собор архангела Гавриїла. Це свято присвячене одному з найбільш шанованих архангелів, якого Святе Письмо називає Божим вісником. Цього дня віряни моляться про добрі звістки, духовну підтримку, мудрість і захист родини. Також 13 липня відзначають день ангела власники кількох популярних імен, а народний календар зберіг низку прикмет, пов’язаних із погодою та майбутнім урожаєм.

Яке церковне свято 13 липня

13 липня православна церква відзначає Собор архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл згадується у Святому Письмі як небесний посланець, який передавав людям найважливіші Божі звістки. Саме він сповістив Діві Марії про народження Ісуса Христа, а також з’являвся пророкам і праведникам у різні періоди біблійної історії.

Свято Собору архангела Гавриїла встановлене на честь його особливого служіння. У богослужіннях цього дня згадують усі випадки явлення архангела людям, його допомогу та духовне заступництво. Віряни звертаються до нього з молитвами про мир, здоров’я, благополуччя дітей, підтримку у важливих рішеннях і захист від небезпек.

У церковній традиції архангел Гавриїл символізує добру звістку, надію, віру та виконання Божої волі.

Що не можна робити 13 липня

Церква не встановлює окремих суворих заборон саме для цього дня, однак закликає уникати гріховних вчинків і дотримуватися християнських моральних принципів.

За народною традицією 13 липня не рекомендували:

сваритися, ображати близьких або бажати комусь зла;

поширювати неправдиві чутки та плітки;

відмовляти тим, хто просить посильної допомоги;

займатися безпідставними суперечками та конфліктами;

ставитися легковажно до даних обіцянок.

Також існувало повір’я, що цього дня не варто починати справи з поганими намірами або через жадібність, оскільки вони не принесуть бажаного результату.

День ангела 13 липня

Іменини 13 липня святкують:

Гаврило

Степан

Юліан

Марта

День ангела є нагодою подякувати своєму небесному покровителю, відвідати храм, помолитися та провести час із родиною.

Народні прикмети та традиції

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня.

Основні прикмети:

ясна сонячна погода віщує теплий і сухий серпень;

дощ означає вологу другу половину літа;

ранкова роса обіцяє гарний урожай зернових;

багато бджіл біля квітів — до тривалого періоду без опадів;

сильний вітер віщує зміну погоди найближчими днями.

У селах цього дня завершували частину польових робіт, молилися за майбутній урожай та дякували за вже отримані плоди праці.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

13 липня рекомендують розпочати день із молитви та подяки за прожитий час. Віряни просять архангела Гавриїла про допомогу у складних життєвих ситуаціях, зміцнення віри, сімейний добробут і мир.

Доброю традицією вважається допомога людям, благодійність, примирення після конфліктів та підтримка рідних. У народі вірили, що щирі добрі справи цього дня повертаються сторицею.

Коротко про день

Показник Дані Дата 13 липня 2026 року День тижня Понеділок Порядковий день року 194-й До Нового року 171 день Фаза Місяця Молодик (передноволунна фаза) Схід сонця 05:06* Захід сонця 20:54*

* Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від регіону України.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 13 липня 2026 року?

Православна церква вшановує Собор архангела Гавриїла — одного з головних небесних вісників, який згадується у Святому Письмі.

Хто святкує день ангела 13 липня?

Іменини цього дня відзначають Гаврило, Степан, Юліан і Марта відповідно до церковного календаря.

Що не рекомендується робити 13 липня?

За церковною та народною традицією варто уникати сварок, брехні, образ, відмови в допомозі нужденним і вчинків із поганими намірами.

Які народні прикмети пов’язані з 13 липня?

Ясна погода обіцяє сухий серпень, дощ — вологу другу половину літа, а рясна роса вранці вважалася доброю ознакою для майбутнього врожаю.

Що бажано зробити цього дня?

Рекомендується помолитися, зробити добру справу, допомогти близьким, приділити увагу родині та подякувати за отримані благословення.