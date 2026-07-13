Яке церковне свято 13 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-13-07    100

Яке церковне свято 13 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

13 липня 2026 року, у понеділок, православна церква вшановує Собор архангела Гавриїла. Це свято присвячене одному з найбільш шанованих архангелів, якого Святе Письмо називає Божим вісником. Цього дня віряни моляться про добрі звістки, духовну підтримку, мудрість і захист родини. Також 13 липня відзначають день ангела власники кількох популярних імен, а народний календар зберіг низку прикмет, пов’язаних із погодою та майбутнім урожаєм.

Яке церковне свято 13 липня

13 липня православна церква відзначає Собор архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл згадується у Святому Письмі як небесний посланець, який передавав людям найважливіші Божі звістки. Саме він сповістив Діві Марії про народження Ісуса Христа, а також з’являвся пророкам і праведникам у різні періоди біблійної історії.

Свято Собору архангела Гавриїла встановлене на честь його особливого служіння. У богослужіннях цього дня згадують усі випадки явлення архангела людям, його допомогу та духовне заступництво. Віряни звертаються до нього з молитвами про мир, здоров’я, благополуччя дітей, підтримку у важливих рішеннях і захист від небезпек.

У церковній традиції архангел Гавриїл символізує добру звістку, надію, віру та виконання Божої волі.

Що не можна робити 13 липня

Церква не встановлює окремих суворих заборон саме для цього дня, однак закликає уникати гріховних вчинків і дотримуватися християнських моральних принципів.

За народною традицією 13 липня не рекомендували:

  • сваритися, ображати близьких або бажати комусь зла;
  • поширювати неправдиві чутки та плітки;
  • відмовляти тим, хто просить посильної допомоги;
  • займатися безпідставними суперечками та конфліктами;
  • ставитися легковажно до даних обіцянок.

Також існувало повір’я, що цього дня не варто починати справи з поганими намірами або через жадібність, оскільки вони не принесуть бажаного результату.

День ангела 13 липня

Іменини 13 липня святкують:

  • Гаврило
  • Степан
  • Юліан
  • Марта

День ангела є нагодою подякувати своєму небесному покровителю, відвідати храм, помолитися та провести час із родиною.

Народні прикмети та традиції

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня.

Основні прикмети:

  • ясна сонячна погода віщує теплий і сухий серпень;
  • дощ означає вологу другу половину літа;
  • ранкова роса обіцяє гарний урожай зернових;
  • багато бджіл біля квітів — до тривалого періоду без опадів;
  • сильний вітер віщує зміну погоди найближчими днями.

У селах цього дня завершували частину польових робіт, молилися за майбутній урожай та дякували за вже отримані плоди праці.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

13 липня рекомендують розпочати день із молитви та подяки за прожитий час. Віряни просять архангела Гавриїла про допомогу у складних життєвих ситуаціях, зміцнення віри, сімейний добробут і мир.

Доброю традицією вважається допомога людям, благодійність, примирення після конфліктів та підтримка рідних. У народі вірили, що щирі добрі справи цього дня повертаються сторицею.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата13 липня 2026 року
День тижняПонеділок
Порядковий день року194-й
До Нового року171 день
Фаза МісяцяМолодик (передноволунна фаза)
Схід сонця05:06*
Захід сонця20:54*

* Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від регіону України.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 13 липня 2026 року?
Православна церква вшановує Собор архангела Гавриїла — одного з головних небесних вісників, який згадується у Святому Письмі.

Хто святкує день ангела 13 липня?
Іменини цього дня відзначають Гаврило, Степан, Юліан і Марта відповідно до церковного календаря.

Що не рекомендується робити 13 липня?
За церковною та народною традицією варто уникати сварок, брехні, образ, відмови в допомозі нужденним і вчинків із поганими намірами.

Які народні прикмети пов’язані з 13 липня?
Ясна погода обіцяє сухий серпень, дощ — вологу другу половину літа, а рясна роса вранці вважалася доброю ознакою для майбутнього врожаю.

Що бажано зробити цього дня?
Рекомендується помолитися, зробити добру справу, допомогти близьким, приділити увагу родині та подякувати за отримані благословення.

13 липня 2026, архангел Гавриїл, Гаврило, день ангела, іменини 13 липня, липень 2026, Марта, народні прикмети, православна церква, православні свята, Собор архангела Гавриїла, Степан, церковне свято, церковний календар, Юліан
Останні новини
Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську

Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську
Один із найбільших українських експортерів зернових і соняшникової олії Kernel читать далее
13-07, 15:35
Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026

Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026
У Європейському Союзі вже в липні можуть запровадити нові правила читать далее
13-07, 13:29
Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій

Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій
Популярність косметичних процедур для вій продовжує зростати, однак разом із читать далее
13-07, 12:00
В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року

В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року
Президент України найближчим часом може внести до Верховної Ради законопроєкти читать далее
13-07, 11:58
Яке церковне свято 13 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 13 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
13 липня 2026 року, у понеділок, православна церква вшановує Собор читать далее
13-07, 11:56
Костянтин Грубич: біографія та цікаві факти про телеведучого

Костянтин Грубич: біографія та цікаві факти про телеведучого
Костянтин Грубич — український журналіст, телеведучий, автор документальних і соціальних читать далее
13-07, 11:52
Андрій Шабанов: біографія та цікаві факти про телеведучого

Андрій Шабанов: біографія та цікаві факти про телеведучого
Андрій Шабанов — український телеведучий, радіоведучий, шоумен, продюсер та медіаменеджер, читать далее
13-07, 11:49
Єва Герцигова одружилася після 25 років стосунків

Єва Герцигова одружилася після 25 років стосунків
Чеська супермодель Єва Герцигова офіційно одружилася зі своїм багаторічним партнером, читать далее
13-07, 11:25
НБУ встановив курс валют на 13 липня: долар і євро подешевшали

НБУ встановив курс валют на 13 липня: долар і євро подешевшали
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 читать далее
13-07, 10:28
Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл

Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл
Новозеландський та британський актор Сем Ніл, який здобув світову популярність читать далее
13-07, 10:24
Юлія Свириденко: біографія та цікаві факти про політикиню

Юлія Свириденко: біографія та цікаві факти про політикиню
Юлія Свириденко — українська державна діячка, економістка та політикиня, яка читать далее
13-07, 10:19
Ольга Стефанишина: біографія та цікаві факти про віцепрем’єрку і дипломатку

Ольга Стефанишина: біографія та цікаві факти про віцепрем’єрку і дипломатку
Ольга Стефанишина — українська державна діячка, юристка та дипломатка, яка читать далее
13-07, 10:16
Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості

Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості
Посол України у США Ольга Стефанишина може найближчим часом залишити читать далее
13-07, 10:09
Суд скасував штраф ТЦК через «Резерв+»: що це означає для військовозобов’язаних

Суд скасував штраф ТЦК через «Резерв+»: що це означає для військовозобов’язаних
Шевченківський районний суд Харкова визнав незаконною постанову територіального центру комплектування читать далее
12-07, 21:55
Сергій Корецький: біографія та цікаві факти

Сергій Корецький: біографія та цікаві факти
Сергій Корецький — український топменеджер, підприємець та управлінець у нафтогазовій читать далее
12-07, 21:31
Зеленський відправляє Свириденко у відставку та оновлює уряд

Зеленський відправляє Свириденко у відставку та оновлює уряд
Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутнє оновлення Кабінету міністрів читать далее
12-07, 15:41
Психологи фіксують зростання інтересу до теми емоційного благополуччя

Психологи фіксують зростання інтересу до теми емоційного благополуччя
Фахівці у сфері психічного здоров'я відзначають зростання суспільного інтересу до читать далее
12-07, 10:33
У США помер сенатор Ліндсі Грем

У США помер сенатор Ліндсі Грем
Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері читать далее
12-07, 10:28
Олег Жданов: біографія та цікаві факти про військового експерта

Олег Жданов: біографія та цікаві факти про військового експерта
Олег Жданов — український військовий експерт, полковник запасу Збройних сил читать далее
12-07, 08:30
Жан Беленюк: біографія та цікаві факти про українського борця і депутата

Жан Беленюк: біографія та цікаві факти про українського борця і депутата
Жан Беленюк — український спортсмен, олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, читать далее
12-07, 08:27
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026