Яке церковне свято 13 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

13 червня 2026 року за новоюліанським календарем православні християни в Україні вшановують пам’ять святої мучениці Акилини та святителя Трифілія, єпископа Левкусійського. Цього дня віряни згадують їхню відданість християнській вірі, моляться про духовну стійкість і просять заступництва у складних життєвих обставинах. У народній традиції дата також пов’язана з низкою прикмет, повсякденних заборон і звичаїв, що формувалися протягом століть.

В тему: Яке церковне свято 12 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 13 червня

13 червня церковний календар присвячує святій мучениці Акилині, яка жила наприкінці III століття та загинула за відмову зректися християнської віри під час гонінь імператора Діоклетіана. За переказами, навіть після жорстоких катувань вона залишилася непохитною у своїх переконаннях, а її подвиг став прикладом мужності для наступних поколінь християн.

Також цього дня вшановують святителя Трифілія, єпископа Левкусії на Кіпрі. Він прославився як проповідник, богослов і учень святителя Спиридона Триміфунтського. Його діяльність була спрямована на зміцнення християнської громади, розвиток духовної освіти та допомогу нужденним.

У храмах цього дня звершуються богослужіння на честь святих, а віряни можуть відвідати літургію, помолитися за рідних та згадати померлих у приватній молитві.

Показник Інформація Дата 13 червня 2026 року День тижня Субота Церковне вшанування Свята мучениця Акилина, святитель Трифілій Основні чесноти дня Віра, стійкість, милосердя, терпіння

Що не можна робити 13 червня

Церква не встановлює окремих офіційних побутових заборон на цей день, однак традиційно рекомендується уникати гріховних вчинків, конфліктів, сварок і наклепів. Вважається небажаним відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, адже милосердя є одним із головних проявів християнського життя.

У народних віруваннях 13 червня радили не займатися безпідставними суперечками, не заздрити чужим успіхам і не починати справ із поганими намірами. Також існувало повір’я, що цього дня не варто марно витрачати гроші чи ухвалювати необдумані фінансові рішення.

День ангела 13 червня

За церковним календарем іменини 13 червня можуть відзначати люди, названі на честь Акилини, Трифілія та інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату відповідно до святців.

День ангела є нагодою подякувати своєму небесному покровителю, відвідати храм, помолитися та провести час у колі родини. Традиційно цього дня бажають духовного зміцнення, миру й Божого благословення.

Народні прикмети та традиції 13 червня

Наші предки уважно спостерігали за природою, пов’язуючи її зміни з майбутнім урожаєм і погодою.

Ясна й сонячна погода віщує тепле літо.

Якщо вранці багато роси — очікується хороший урожай зернових.

Дощ цього дня вважався ознакою вологого періоду найближчими тижнями.

Активний спів птахів на світанку обіцяв стабільну погоду.

Сильний вітер міг передвіщати зміну атмосферних умов.

Селяни також приділяли увагу городнім роботам, доглядали за посівами та збирали лікарські трави.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

13 червня рекомендують присвятити молитві, добрим справам і допомозі близьким. Для багатьох це слушний час відвідати храм, подякувати за прожитий період і попросити духовної підтримки.

Корисно приділити увагу родині, завершити давно відкладені справи, підтримати тих, хто опинився у складній ситуації. У народній традиції вважалося доброю прикметою поділитися їжею або зробити пожертву на благодійність.

Коротко про день

Показник Значення Дата 13 червня 2026 року День тижня Субота Порядковий день року 164-й До кінця року залишається 201 день Пора року Літо

FAQ

Яке церковне свято 13 червня 2026 року?

За новоюліанським календарем цього дня православна церква вшановує святу мученицю Акилину та святителя Трифілія. Їх згадують як приклад непохитної віри та служіння Богові.

Хто святкує день ангела 13 червня 2026 року?

Іменини можуть відзначати носії імен, пов’язаних із святими, пам’ять яких припадає на цю дату згідно з церковними святцями. Точний перелік залежить від календарної традиції та обраного іменослова.

Що не можна робити 13 червня?

За церковною традицією не слід сваритися, чинити зло, поширювати неправду чи відмовляти у допомозі. Народні звичаї також радять уникати необдуманих рішень і конфліктів.

Які народні прикмети пов’язані з 13 червня?

Погоду й урожай традиційно прогнозували за росою, дощем, вітром і поведінкою птахів. Ці спостереження передавалися з покоління в покоління, хоча не мають наукового підтвердження.

Що бажано зробити цього дня?

Віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися, допомогти ближнім і присвятити час добрим справам. Такі дії відповідають як церковним настановам, так і народним традиціям.

Висновок

13 червня 2026 року поєднує церковне вшанування святої мучениці Акилини та святителя Трифілія з народними звичаями й прикметами, що сформувалися протягом багатьох поколінь. Для багатьох українців ця дата є приводом замислитися над духовними цінностями, приділити увагу близьким і провести день у мирі та добрих справах.