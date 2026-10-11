Яке церковне свято 12 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

12 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Кириака відлюдника, преподобного Феофана Милостивого, мучеників Дади, Гаведдая і Каздої, а також згадує про знайдення мощей святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського. Цей день нагадує вірянам про духовну стійкість, милосердя, молитву та допомогу ближнім. За церковним календарем це понеділок, коли немає загального посту.

Яке церковне свято 12 жовтня

За православним календарем 12 жовтня вшановують кількох святих, життя яких пов’язане з християнським подвижництвом, милосердям і вірністю своїм переконанням. Серед них особливе місце посідає преподобний Кириак відлюдник, який жив у VI столітті.

Преподобний Кириак відлюдник народився в Коринфі та змолоду присвятив життя служінню Богові. Він вирушив до Єрусалима, де долучився до чернечого життя, а згодом оселився в пустелі. Святий прославився суворим аскетизмом, молитвою та стриманістю. Його життєпис став прикладом духовної витривалості й відданості християнській вірі.

Преподобний Феофан Милостивий відомий добротою та готовністю допомагати нужденним. За переказами, він жив у Газі та віддавав бідним значну частину свого майна. Милосердя було головною рисою його характеру: святий підтримував людей, які опинилися в скруті, не очікуючи винагороди. Його шанують як приклад безкорисливої допомоги ближнім.

Цього дня також згадують мучеників Даду, Гаведдая і Каздою, які постраждали за християнську віру в Персії. Їхнє шанування пов’язане з ранньохристиянською історією, коли відмова зректися своїх переконань могла коштувати людині життя.

Окрема дата церковного вшанування пов’язана зі знайденням мощей святителя Іоанна (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського. Він був відомий місіонерською діяльністю, духовною підтримкою вірян і допомогою нужденним. Його мощі було знайдено 1993 року.

Церковний календар нагадує, що пам’ять святих — це не лише згадка про історичні події. Для вірян вона є нагодою замислитися над власним життям, помолитися, попросити духовної підтримки та наслідувати добрі вчинки людей, яких шанує церква.

12 жовтня не належить до дванадесятих свят або інших великих нерухомих свят православного календаря. Водночас цей день має значення для тих, хто вшановує названих святих і прагне провести його відповідно до християнських цінностей.

Що не можна робити 12 жовтня

У православній традиції немає окремого універсального переліку заборон, установлених спеціально на 12 жовтня. Важливо відрізняти церковні настанови від народних повір’їв, які передавалися з покоління в покоління.

З погляду християнської моралі не варто:

свідомо ображати інших, принижувати людей або відповідати злом на добро;

відмовляти в допомозі тому, хто справді її потребує, якщо є можливість підтримати;

поширювати неправдиві чутки, провокувати сварки та розпалювати ворожнечу;

нехтувати молитвою та духовним життям, якщо людина прагне присвятити цей день вірі;

сприймати церковне вшанування святих лише як привід для забобонів, забуваючи про їхній життєвий приклад.

Ці рекомендації випливають із загальних християнських принципів, а не зі спеціальних заборон саме на цю дату.

Що стосується побутових справ, 12 жовтня 2026 року припадає на понеділок, і загального посту за календарем немає. Церква не встановлює на цей день заборони на прибирання, прання, приготування їжі, роботу в саду чи виконання професійних обов’язків. Такі справи можна планувати відповідно до власних потреб.

У народному побуті існували застереження щодо осінньої погоди та господарських робіт. Однак їх не слід представляти як церковні приписи або обов’язкові правила для всіх вірян.

Не варто також вірити твердженням, ніби будь-яка сварка, прибирання або важка праця цього дня неодмінно накличе нещастя. Такі категоричні прогнози не мають підтвердження в церковному вченні.

День ангела 12 жовтня

Іменини, або день ангела, пов’язані з пам’яттю святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. Традиційно цього дня згадують свого небесного покровителя, моляться й дякують за духовну підтримку.

За православним календарем 12 жовтня вшановують святих, чиї імена можуть бути пов’язані з іменинами цього дня.

Серед чоловічих імен, які згадуються в календарі:

Кириак — на честь преподобного Кириака відлюдника;

— на честь преподобного Кириака відлюдника; Феофан — на честь преподобного Феофана Милостивого;

— на честь преподобного Феофана Милостивого; Іоанн — на честь святителя Іоанна Максимовича;

— на честь святителя Іоанна Максимовича; Дада — на честь мученика Дади;

— на честь мученика Дади; Гаведдай — на честь мученика Гаведдая.

Церковні святці також містять імена Каздої та інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату. Однак наявність імені в календарі не означає, що воно поширене в сучасній українській традиції іменин.

Варто враховувати, що день ангела конкретної людини залежить від імені, даного під час хрещення, та календарної традиції, якої дотримується її родина. Якщо ім’я має кількох святих покровителів, дату іменин визначають з урахуванням церковного календаря та особистої традиції.

Іменинникам бажають міцного здоров’я, миру, добробуту, душевної рівноваги та Божої опіки. Привітання може бути простим і щирим: головне — увага до людини, а не матеріальний подарунок.

Народні прикмети та традиції 12 жовтня

У народному календарі осінні дні часто пов’язували зі спостереженнями за погодою, станом дерев і підготовкою до холодів. Такі прикмети виникали в аграрному середовищі, де від погоди залежали врожай, заготівля кормів і господарські плани.

Із днем пам’яті преподобного Кириака відлюдника в окремих народних календарях пов’язують спостереження за березою та осіннім похолоданням.

Серед прикмет, зафіксованих у народній традиції, є такі:

Якщо на березі ще залишилося багато листя , вважали, що стійкий сніговий покрив може встановитися пізніше.

, вважали, що стійкий сніговий покрив може встановитися пізніше. Якщо день холодний і ясний , за народними спостереженнями, осінь може бути короткою.

, за народними спостереженнями, осінь може бути короткою. Якщо осіннє листя активно опадає, це сприймали як ознаку наближення зимової погоди.

Ці вислови належать до народної метеорології. Вони не є науковими прогнозами: реальна погода залежить від атмосферних процесів, а не від календарної дати.

Осінній період традиційно був часом завершення польових робіт, підготовки господарства до зими та заготівлі необхідних запасів. У селах звертали увагу на температуру повітря, напрямок вітру, опади й поведінку природи, намагаючись передбачити зміни погоди.

З церковного погляду найважливішими залишаються молитва, милосердя та добрі справи. Віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися святим, згаданим у календарі, або допомогти тим, хто потребує підтримки.

Народні прикмети цікаві як частина історичної культури, але їх не потрібно сприймати як обов’язкові правила поведінки або достовірні передбачення майбутнього.

Коротко про день

12 жовтня 2026 року — понеділок, звичайний день осіннього церковного календаря. Віряни згадують преподобного Кириака відлюдника, преподобного Феофана Милостивого та інших святих.

Що потрібно знати Інформація Дата 12 жовтня 2026 року День тижня Понеділок Порядковий день року 285-й Скільки днів до Нового року 80 днів Церковні згадки Преподобний Кириак відлюдник, преподобний Феофан Милостивий та інші святі Піст Загального посту немає Фаза Місяця Молодий Місяць, зростаюча фаза Схід сонця в Києві Приблизно 07:15 Захід сонця в Києві Приблизно 18:12

Час сходу й заходу сонця наведено для Києва. В інших населених пунктах він може дещо відрізнятися. Фаза Місяця є астрономічною характеристикою і не визначає церковного значення дня.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 12 жовтня 2026 року?

У понеділок, 12 жовтня, православна церква вшановує преподобного Кириака відлюдника, преподобного Феофана Милостивого та інших святих. Також згадується знайдення мощей святителя Іоанна Максимовича. Це день церковної пам’яті, а не одне з найбільших православних свят.

Кого вітати з днем ангела 12 жовтня?

Залежно від церковного календаря та імені святого покровителя, цього дня можуть святкувати іменини Кириак, Феофан, Іоанн, Дада та Гаведдай. Для визначення дня ангела конкретної людини потрібно врахувати ім’я, отримане під час хрещення. Якщо ім’я має кількох святих покровителів, дата може відрізнятися.

Що можна робити 12 жовтня?

Можна працювати, займатися домашніми справами, готувати їжу, прибирати та допомагати рідним. Віряни можуть відвідати храм, помолитися або зробити добру справу. Церква не встановлює загальної заборони на повсякденну працю цього дня.

Що не можна робити 12 жовтня?

Спеціальних церковних заборон на хатню роботу чи інші звичайні справи немає. Водночас християнська традиція закликає уникати злоби, обману, сварок і байдужості до чужих проблем. Народні застереження не слід плутати з обов’язковими церковними правилами.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 12 жовтня?

У народному календарі цього дня звертали увагу на опадання листя, холод і ясність неба. Зокрема, збереглися прикмети про березове листя та наближення зими. Це історичні народні спостереження, а не науково підтверджені прогнози погоди.