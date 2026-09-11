Яке церковне свято 12 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

12 вересня 2026 року православна церква відзначає віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці та вшановує пам’ять священномученика Автонома, єпископа Італійського, священномученика Юліана і 40 мучеників, а також інших святих. Для вірян ця дата важлива як завершальний день святкування Різдва Пресвятої Богородиці та день молитовної пам’яті про людей, які зберегли вірність християнським переконанням навіть перед смертельною небезпекою.

Яке церковне свято 12 вересня

Головною церковною подією 12 вересня є віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. У богослужбовій традиції великі свята мають не лише сам день святкування, а й період післясвяття. Протягом цього часу в богослужіннях продовжують згадувати подію, якій присвячене свято. Віддання означає завершення такого святкового періоду.

Цього ж дня православна церква вшановує священномученика Автонома, єпископа Італійського, який жив у часи переслідувань християн у Римській імперії. За церковним переданням, він залишив Італію та продовжив проповідницьке служіння в Малій Азії. Святий активно поширював християнську віру, організовував церковні громади та рукопокладав священнослужителів.

Життя Автонома припало на період гонінь за правління імператора Діоклетіана. За переданням, святого схопили під час богослужіння та вбили. Саме тому в церковному календарі він має назву священномученика — так називають священнослужителів, які загинули за віру.

12 вересня також згадують священномученика Юліана, пресвітера, і 40 мучеників, які постраждали разом із ним. У календарі цього дня є пам’ять священномученика Федора, єпископа Олександрійського, та священномученика Корнута, єпископа Нікомидійського.

Церковна пам’ять 12 вересня об’єднує різні події та постаті, однак їхнім спільним змістом є вірність духовним переконанням. Для віруючих цей день може стати нагодою відвідати богослужіння, помолитися та звернути увагу на зміст завершення свята Різдва Пресвятої Богородиці.

Варто розрізняти церковний календар і поширені побутові уявлення про «головне свято дня». Не кожна дата з пам’яттю святих передбачає загальний вихідний, сувору заборону на роботу або особливі обряди. Значення церковного дня насамперед визначається богослужбовою традицією та пам’яттю про події і святих.

Що не можна робити 12 вересня

12 вересня 2026 року православна церква не встановлює загальної заборони на звичайну роботу, домашні справи або господарську діяльність. Людина може виконувати необхідні обов’язки, працювати, готувати їжу, прибирати та займатися повсякденними справами.

Церковні настанови цього дня, як і в інші дні року, стосуються насамперед моральної поведінки. Вірянам радять уникати сварок, образ, обману, жорстокості та інших свідомих вчинків, які суперечать християнським принципам. День пам’яті мучеників також може бути приводом замислитися над власними переконаннями та відповідальністю за свої слова і дії.

Важливо не ототожнювати церковні правила з народними заборонами. У фольклорі для окремих календарних дат могли існувати побутові обмеження, пов’язані з хатньою роботою, господарством або поведінкою людини. Однак такі повір’я не є обов’язковими релігійними приписами.

Зокрема, поширена народна порада не вимітати цього дня сміття з хати належить саме до сфери побутових повір’їв. У традиційних уявленнях існувала думка, що разом зі сміттям можна символічно «винести» з дому добробут. Православна церква не встановлює такої заборони як релігійного правила.

Не варто також вважати обов’язковими численні списки заборон, які з’являються в сучасних публікаціях про календарні свята. Якщо певне правило не має церковного пояснення або достовірного етнографічного походження, подавати його як давню традицію некоректно.

12 вересня можна присвятити молитві, спілкуванню з родиною, допомозі близьким і звичайним корисним справам. Головним обмеженням у церковному розумінні залишається не конкретна побутова дія, а відмова від свідомого зла та вчинків, що шкодять іншим людям.

День ангела 12 вересня

12 вересня день ангела можуть відзначати люди, названі на честь святих, пам’ять яких припадає на цю дату. Насамперед календар пов’язує цей день з іменами Автоном, Юліан, Федір і Корнут.

Найвідомішим святим дня є священномученик Автоном, тому носії цього рідкісного імені можуть відзначати свої іменини 12 вересня. Також календарна пам’ять цього дня пов’язана з мучеником Юліаном, священномучеником Федором і священномучеником Корнутом.

Ім’я Федір є поширеним і має кілька церковних дат протягом року, оскільки православна церква вшановує багатьох святих із цим ім’ям. Тому не кожен чоловік на ім’я Федір обов’язково відзначає день ангела саме 12 вересня.

Загалом день ангела визначається пам’яттю небесного покровителя людини. Якщо людина має ім’я, яке носили кілька святих, конкретна дата іменин залежить від того, на честь кого саме її назвали або якого святого вона вважає своїм покровителем.

Традиційно в день ангела людині бажають здоров’я, миру, духовної сили, добра та заступництва небесного покровителя. Таке свято відрізняється від дня народження, адже пов’язане не з датою народження людини, а з церковною пам’яттю святого.

Народні прикмети та традиції 12 вересня

У народному календарі дата 12 вересня пов’язувалася з ім’ям Автонома, яке в усній традиції могло змінюватися на Артамон. Цей день у деяких народних уявленнях асоціювали з початком справжнього осіннього періоду та змінами в поведінці тварин перед холодами.

Одним із поширених народних мотивів була поява змій напередодні зимового періоду. У фольклорних переказах вважали, що приблизно в цей час вони залишають активний літній період і шукають місця для зимівлі. Такі уявлення належать до народного календаря та не мають церковного характеру.

Ранні осінні дні також були важливими для завершення сезонних господарських робіт. У традиційному побуті продовжували збирати врожай, готувати запаси, працювати в садах і на городах. Поступове скорочення світлового дня та зміна температури підказували, що час переходити від літніх робіт до підготовки господарства до холодної пори.

У деяких місцевих традиціях цього дня влаштовували спільні трапези та готували страви з нового врожаю. Зокрема, в описах народного календаря згадуються каша з ячменю та свіжий хліб із борошна нового помелу. Такі звичаї відображають сезонний характер вересня, коли новий урожай уже ставав частиною повсякденного харчування.

Серед народних спостережень за природою важливе місце посідала горобина. Велику кількість ягід на деревах люди пов’язували з майбутньою дощовою або суворою осінню. Такі прикмети виникли на основі багаторічних спостережень, але не можуть вважатися точним прогнозом погоди.

У народній культурі також звертали увагу на поведінку бджіл та інших тварин напередодні холодного сезону. Однак подібні прикмети слід сприймати як частину традиційних уявлень про природу, а не як науковий прогноз і не як церковне правило.

Отже, народні традиції 12 вересня мають сезонне та господарське походження. Вони відображають спосіб життя людей, для яких зміна погоди, стан урожаю і поведінка тварин були важливими орієнтирами.

Коротко про день

12 вересня 2026 року припадає на суботу. Це 255-й день року, а до Нового року залишається 110 днів. За астрономічним календарем для Києва Місяць цього дня перебуватиме у фазі молодого зростаючого Місяця після молодика.

Час сходу та заходу Сонця залежить від конкретного населеного пункту. Дані в таблиці наведені для Києва за місцевим часом.

Показник Дані Дата 12 вересня 2026 року День тижня субота Порядковий день року 255-й До Нового року 110 днів Фаза Місяця молодий зростаючий Місяць Освітленість Місяця близько 2% Схід Сонця в Києві 06:28 Захід Сонця в Києві 19:18 Тривалість світлового дня близько 12 годин 50 хвилин

12 вересня припадає на початок другої половини вересня за календарним відліком першого осіннього місяця. До осіннього рівнодення залишається трохи більше тижня, тому тривалість світлового дня продовжує поступово скорочуватися.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 12 вересня 2026 року?

Православна церква цього дня відзначає віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці та вшановує пам’ять священномученика Автонома, а також інших святих. Серед них — священномученик Юліан і 40 мучеників, священномученик Федір та священномученик Корнут.

Кого вітати з днем ангела 12 вересня?

Іменини цього дня можуть відзначати Автоном, Юліан, Федір і Корнут. Водночас для точного визначення дня ангела важливо знати, на честь якого саме святого названа конкретна людина.

Що можна робити 12 вересня?

Цього дня можна займатися звичайними домашніми та робочими справами, приділяти час родині та допомагати близьким. За можливості віряни можуть відвідати богослужіння або присвятити час молитві.

Що заборонено робити 12 вересня?

Загальної церковної заборони на працю чи побутові справи цього дня немає. Церковна традиція закликає уникати сварок, образ, обману та свідомих поганих вчинків, а народні побутові заборони не слід вважати обов’язковими релігійними правилами.

Які народні традиції та прикмети є 12 вересня?

У народному календарі цей день пов’язували з початком осінніх змін у природі, завершенням сезонних робіт і підготовкою до холодів. Люди звертали увагу на кількість ягід горобини, поведінку тварин і погодні явища, а також у деяких місцевостях готували страви з нового врожаю.