Яке церковне свято 12 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

12 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мучеників Прокла та Іларія, преподобного Михаїла Малеїна, праведної Вероніки, яку, за церковним переданням, Ісус Христос зцілив від кровотечі, а також низки інших святих. Цього дня віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться святим і дотримуються загальноприйнятих християнських моральних настанов. День не належить до великих дванадесятих свят і не є пісним.

Яке церковне свято 12 липня

Головними святими дня є мученики Прокл та Іларій, які постраждали за християнську віру у II столітті. За церковним переданням, вони зазнали переслідувань під час правління імператора Траяна та залишилися вірними своїм переконанням навіть перед загрозою страти. Їхній приклад вважається символом мужності, духовної стійкості та вірності християнським цінностям.

Також цього дня згадують преподобного Михаїла Малеїна — відомого подвижника X століття, який прославився суворим чернечим життям і духовним наставництвом. Його вважають одним із найшанованіших аскетів Візантії.

Окреме місце в календарі займає праведна Вероніка. Згідно з церковною традицією, саме вона страждала від тяжкої недуги й отримала зцілення після того, як доторкнулася до одежі Спасителя. Її історія нагадує віруючим про силу щирої молитви, віри та надії.

Цього ж дня також згадують мученицю Голіндуху (у хрещенні Марію), мучеників Феодора та Іоанна Київських, преподобного Арсенія Новгородського, преподобного Симона Воломського та вшановують ікону Божої Матері «Троєручиця».

Що не можна робити 12 липня

Церква не встановлює спеціальних заборон саме для цієї дати. Як і в будь-який інший день, віруючим рекомендується уникати сварок, образ, брехні, жорстокості, наклепів та інших вчинків, що суперечать християнській моралі.

Не варто зловживати алкоголем, свідомо ображати близьких, відмовляти нужденним у допомозі або нехтувати молитвою. Також небажано проводити день у лінощах чи конфліктах.

Оскільки 12 липня 2026 року не є днем суворого посту, обмежень щодо вживання певних продуктів православний календар не встановлює.

День ангела 12 липня

За церковним календарем іменини цього дня можуть святкувати:

Вероніка;

Іларій;

Прокл;

Михайло;

Марія;

Іван;

Федір;

Арсеній;

Симон;

Гавриїл.

У День ангела традиційно дякують своєму небесному покровителю, моляться за здоров’я, духовне зміцнення та добрі справи.

Народні прикмети та традиції 12 липня

У народному календарі середина липня традиційно пов’язувалася зі спостереженнями за погодою та майбутнім урожаєм. Серед поширених прикмет:

ранкова роса обіцяє ясний день;

якщо бджоли активно літають — найближчими днями буде суха погода;

сильний вітер віщує зміну погоди;

багато зірок уночі — до теплої та сухої погоди;

грім у цей день вважали ознакою дощового періоду.

Подібні прикмети є частиною народної традиції й не належать до церковного вчення.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Віряни можуть розпочати день із молитви та відвідати храм для участі у богослужінні.

Доброю традицією вважається допомога літнім людям, підтримка тих, хто опинився у складній життєвій ситуації, благодійність і примирення з людьми, з якими виникли непорозуміння.

У народній традиції цей день використовували для господарських справ, догляду за садом і городом, збору літнього врожаю та заготівлі лікарських рослин за сприятливої погоди.

Коротко про день

Показник Дані Дата 12 липня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 193-й До Нового року 172 дні Фаза Місяця Спадний Місяць* Схід сонця близько 04:59** Захід сонця близько 21:05**

* Фаза Місяця може незначно відрізнятися залежно від місця спостереження.

** Час сходу та заходу Сонця наведено орієнтовно для території України та може відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 12 липня 2026 року?

Православна церква вшановує мучеників Прокла та Іларія, преподобного Михаїла Малеїна, праведну Вероніку та інших святих, які згадуються цього дня в церковному календарі.

Чи є 12 липня пісним днем?

Ні. Православний календар не встановлює посту на 12 липня 2026 року.

Хто святкує День ангела 12 липня?

Іменини можуть відзначати Вероніка, Михайло, Іларій, Прокл, Марія, Іван, Федір, Арсеній, Симон і Гавриїл.

Що не рекомендується робити цього дня?

Церква закликає уникати гріховних вчинків: сварок, неправди, образ, жорстокості, заздрості та байдужості до ближніх.

Які народні прикмети пов’язані з 12 липня?

У народі звертали увагу на росу, вітер, поведінку бджіл, грім і зоряне небо, намагаючись передбачити погоду та майбутній урожай.