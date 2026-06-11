Яке церковне свято 12 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

12 червня 2026 року за новим церковним календарем православні християни в Україні вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Афонського. Цей день пов’язаний із чернечим подвигом, духовною стійкістю та молитвою. Віряни згадують святих, відвідують богослужіння, моляться за здоров’я рідних та дякують за отримані благословення.

В тему: Яке церковне свято 11 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 12 червня

Головною подією церковного календаря 12 червня є день пам’яті преподобного Онуфрія Великого — одного з найшанованіших пустельників християнського світу. Він жив у IV столітті в Єгипті та присвятив більшу частину життя молитві й усамітненню в пустелі. Згідно з церковними переказами, святий понад 60 років провів далеко від людських поселень, ведучи суворе аскетичне життя. Його вважають покровителем ченців, самітників і людей, які шукають духовного зміцнення.

Також цього дня вшановують преподобного Петра Афонського. За церковною традицією він був воїном Візантійської імперії, який після звільнення з полону присвятив життя служінню Богові. Петро оселився на горі Афон і став одним із перших відомих афонських подвижників. Його життєвий шлях став прикладом відмови від мирської слави заради духовного вдосконалення.

У народній традиції день Онуфрія вважався періодом завершення весняних польових робіт та переходу до літнього циклу господарювання. Люди просили у святого захисту для врожаю та добробуту родини.

Церковна подія Дата День пам’яті преподобного Онуфрія Великого 12 червня 2026 День пам’яті преподобного Петра Афонського 12 червня 2026 День тижня П’ятниця

Що не можна робити 12 червня

Церква не встановлює особливих суворих заборон на цей день, однак традиційно рекомендується уникати сварок, образ, лихослів’я та проявів агресії. Вважається небажаним свідомо обманювати людей, порушувати дані обіцянки або провокувати конфлікти.

У народних віруваннях не радили без потреби вирушати в далеку дорогу після заходу сонця. Також намагалися не відмовляти нужденним у допомозі, адже день був пов’язаний із милосердям і духовною підтримкою ближніх.

Не схвалювалися надмірні веселощі, зловживання алкоголем та будь-які дії, які могли завадити молитві або добрим справам.

День ангела 12 червня

За новоюліанським церковним календарем іменини 12 червня святкують:

Андрій

Арсеній

Іван

Петро

Степан

Тимофій

Юліан

Ганна

День ангела є нагодою згадати небесного покровителя, відвідати храм, помолитися та прийняти привітання від близьких.

Народні прикмети та традиції 12 червня

Наші предки уважно спостерігали за погодою цього дня, намагаючись передбачити перебіг літа та майбутній урожай.

Ясна і тепла погода обіцяє гарний урожай зернових.

Ранкова роса віщує сонячні дні найближчим часом.

Якщо день похмурий і дощовий — літо може бути вологим.

Велика кількість бджіл біля квітів обіцяє врожайний рік.

Сильний вітер вважався ознакою зміни погодних умов.

У селах цього дня часто перевіряли стан посівів, доглядали городи та готувалися до літнього збору ранніх культур.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Відвідати богослужіння або помолитися вдома.

Згадати свого небесного покровителя.

Приділити час благодійності та допомозі іншим.

Провести день без конфліктів і негативних емоцій.

Подякувати за отримані можливості та підтримку близьких.

Зайнятися корисними справами для родини та дому.

За народними традиціями вважалося, що добрі вчинки, зроблені на Онуфрія, повертаються сторицею протягом року.

Коротко про день

Показник Значення Дата 12 червня 2026 року День тижня П’ятниця Порядковий день року 163-й До кінця року залишається 202 дні Пора року Літо Церковне свято Онуфрія Великого та Петра Афонського

FAQ

Яке церковне свято 12 червня 2026 року?

12 червня православна церква вшановує преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Афонського. Обидва святі відомі своїм подвижницьким життям і духовною стійкістю.

Хто святкує день ангела 12 червня 2026 року?

Іменини відзначають Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан і Ганна. Власники цих імен можуть звернутися з молитвою до своїх небесних покровителів.

Що не можна робити 12 червня?

Не рекомендується сваритися, ображати інших, поширювати неправду та відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. День традиційно присвячують спокою та добрим справам.

Які народні прикмети пов’язані з 12 червня?

За погодою цього дня судили про майбутній урожай і характер літа. Особливу увагу звертали на росу, вітер та активність комах.

Чи є 12 червня великим церковним святом?

Це не належить до дванадесятих свят, але день має важливе значення в православній традиції через вшанування відомих подвижників християнства.

Культ преподобного Онуфрія Великого поширений у багатьох православних країнах. Його приклад нагадує про важливість духовної витривалості, молитви та вірності своїм переконанням навіть у найскладніших обставинах.