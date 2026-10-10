Яке церковне свято 11 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

11 жовтня 2026 року, у неділю, православна церква вшановує пам’ять святих отців VII Вселенського собору, апостола Филипа, одного із семи дияконів, преподобного Феофана Печерського та преподобного Феофана Сповідника. Дата важлива для вірян через згадку про собор 787 року, який розглядав питання шанування святих ікон. Цього дня також згадують мучениць Зінаїду та Філонілу. За церковним календарем це 19-та неділя після П’ятидесятниці; загального посту немає.

Яке церковне свято 11 жовтня

Головна подія церковного календаря 11 жовтня 2026 року — вшанування святих отців VII Вселенського собору. Собор відбувся 787 року в Нікеї та став важливою подією в історії християнства. Його рішення стосувалися шанування святих ікон і розмежування такого шанування з поклонінням, яке належить Богові. Пам’ять собору в календарі пов’язана з неділею, найближчою до 11 жовтня.

Це не означає, що віряни відзначають окреме свято іконопису. День присвячений церковному вшануванню отців собору та їхньої ролі у формуванні вчення про ікони. Для православної традиції ця тема має богословське значення: ікона сприймається як образ, через який віряни згадують Христа, Богородицю та святих.

Також 11 жовтня згадують апостола Филипа, одного із семи дияконів ранньої християнської громади. У книзі Діянь апостолів розповідається, що він проповідував у Самарії, а згодом за вказівкою ангела зустрів ефіопського вельможу, пояснив йому Писання та охрестив його. Цю історію вважають одним із біблійних свідчень поширення християнської проповіді за межами юдейської громади.

Преподобний Феофан Сповідник, єпископ Нікейський, жив у IX столітті та відомий як церковний письменник і творець канонів — богослужбових гімнів. Він зазнав переслідувань через свої релігійні переконання. Інший святий цього дня — Феофан, подвижник Києво-Печерського монастиря, який жив у XII столітті й прославився аскетичним життям.

У календарі на цю дату також зазначені мучениці Зінаїда та Філоніла. Їхня пам’ять нагадує про ранніх християн, які зберігали віру в часи переслідувань. Відомості про них у популярних календарних довідниках обмежені, тому приписувати їм конкретні біографічні подробиці без надійного підтвердження не варто.

Варто враховувати й різницю між календарними стилями. У календарях, які дотримуються юліанського стилю, 11 жовтня припадає пам’ять преподобного Харитона Сповідника та інших святих, тоді як за новим стилем Харитона вшановують 28 вересня. Через це старі публікації можуть називати 11 жовтня Харитоновим днем. Це пояснює розбіжності в пошукових результатах і не означає, що церковні календарі описують різні біографії одного святого.

Що не можна робити 11 жовтня

У церковному календарі на 11 жовтня немає особливого переліку заборон, який стосувався б саме цієї дати. Оскільки це неділя, віряни можуть присвятити час молитві, богослужінню, родині та допомозі людям, які цього потребують. Якщо є можливість, доречно відвідати храм, але обставини життя не завжди дають змогу зробити це особисто.

З погляду християнської етики варто уникати сварок, образ, свідомої неправди, осуду й байдужості до чужої біди. Це не спеціальні заборони на 11 жовтня, а загальні моральні орієнтири християнського життя. Так само немає підстав стверджувати, що цього дня за церковними правилами заборонено прибирати, прати, готувати їжу, працювати в саду або виконувати звичайні домашні справи.

Окремо слід розрізняти церковні правила та народні повір’я. У старих описах Харитонового дня можна зустріти застереження не виходити без потреби з дому, не вимітати сміття та остерігатися «лихого ока». Це фольклорні уявлення, а не обов’язкові приписи православної церкви. До того ж такі повір’я історично пов’язані з датою за старим стилем, яка відповідає 28 вересня за новим календарем.

Отже, не потрібно відмовлятися 11 жовтня від повсякденних справ через страх перед прикметами. Немає й церковної підстави вважати, що прибирання, початок роботи чи поїздка автоматично принесуть невдачу. Набагато важливіше провести день без конфліктів, відповідально ставитися до обов’язків і не підміняти віру забобонами.

День ангела 11 жовтня

За церковним календарем 11 жовтня з днем ангела можуть вітати людей, чиї небесні покровителі вшановуються цього дня. Серед імен, пов’язаних із датою, — Филип, Феофан, Зінаїда та Філоніла.

Филип — на честь апостола Филипа, одного із семи дияконів.

— на честь апостола Филипа, одного із семи дияконів. Феофан — на честь преподобного Феофана Печерського або Феофана Сповідника, єпископа Нікейського.

— на честь преподобного Феофана Печерського або Феофана Сповідника, єпископа Нікейського. Зінаїда — на честь мучениці Зінаїди.

— на честь мучениці Зінаїди. Філоніла — на честь мучениці Філоніли.

Це перелік імен, пов’язаних із пам’яттю святих за календарем на цю дату, а не універсальний список для всіх людей із такими іменами. День ангела залежить від того, на честь якого святого людину назвали під час хрещення, а також від календаря, якого дотримується її громада. Тому перед привітанням варто уточнити ім’я небесного покровителя, особливо якщо йдеться про рідкісне ім’я або родинну традицію.

Ім’я Харитон також зустрічається в календарях на 11 жовтня, але це пов’язано зі старим стилем. За новим календарем пам’ять преподобного Харитона Сповідника припадає на 28 вересня. Через календарну різницю не варто автоматично переносити його іменини на 11 жовтня для всіх вірян.

Народні прикмети та традиції 11 жовтня

Народні прикмети, які в інтернеті пов’язують із 11 жовтня, часто походять зі старого календаря та стосуються Харитонового дня. У традиційних описах цього дня згадували спостереження за листям, поведінкою тварин і погодою. Такі прикмети відображають давні спроби передбачити зиму за природними ознаками, але не є науковими прогнозами.

Серед прикмет, зафіксованих у народних календарях:

якщо зайці ще не змінили хутро на біле, очікували пізньої зими;

якщо листя з берези та дуба опадало не повністю, це пов’язували із суворою зимою;

низький політ птахів вважали ознакою раннього похолодання;

червону вечірню зорю пов’язували з вітряною погодою наступного дня.

Ці повір’я не мають статусу церковних настанов. Їхнє походження пов’язане з народним календарем, а не з богослужбовими правилами. Крім того, прикмети про Харитонів день традиційно прив’язували до 11 жовтня за юліанським календарем, що відповідає 28 вересня за новим стилем у 2026 році. Тому без уточнення календарної традиції некоректно подавати їх як спеціальні прикмети саме на 11 жовтня за новим стилем.

Для сучасного календаря на цю дату не варто вигадувати окремі обряди, особливі страви чи заборони. Якщо родина зберігає власні осінні звичаї — наприклад, спільну вечерю, підготовку саду до холодів або відвідування старших родичів, — це сімейні та сезонні традиції, а не обов’язкові обряди церковного свята.

Коротко про день

Що потрібно знати Інформація Дата 11 жовтня 2026 року День тижня Неділя Церковна подія Пам’ять святих отців VII Вселенського собору Інші святі дня Апостол Филип, Феофан Сповідник, Феофан Печерський, мучениці Зінаїда та Філоніла Піст Загального посту немає Порядковий день року 284-й Днів до Нового року 81 після 11 жовтня Фаза Місяця Молодик минув; Місяць зростає, освітленість близько 0,8% Схід сонця в Києві Близько 07:14 Захід сонця в Києві Близько 18:14

Час сходу та заходу сонця наведено для Києва; в інших населених пунктах він відрізнятиметься. Фаза Місяця також залежить від точного часу спостереження: молодик припадає на вечір 10 жовтня, тому 11 жовтня місячний серп лише починає з’являтися на небі.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 11 жовтня 2026 року?

У неділю, 11 жовтня, православна церква вшановує святих отців VII Вселенського собору, апостола Филипа, одного із семи дияконів, преподобних Феофанів, а також мучениць Зінаїду та Філонілу. Це 19-та неділя після П’ятидесятниці.

Кого вітати з днем ангела 11 жовтня?

З іменинами можна привітати Филипа, Феофана, Зінаїду та Філонілу, якщо їхні небесні покровителі пов’язані з цією датою. Для точності варто врахувати, на честь якого саме святого назвали людину та якого календаря вона дотримується.

Що можна робити 11 жовтня?

Можна відвідати богослужіння, помолитися, провести час із родиною, допомогти тим, хто цього потребує, та виконувати повсякденні справи. Окремого церковного правила, яке забороняло б звичайну домашню роботу саме цього дня, немає.

Що не можна робити 11 жовтня?

Спеціальних церковних заборон на прибирання, прання, приготування їжі чи роботу немає. Рекомендації не виходити з дому або не вимітати сміття походять зі старих народних повір’їв про Харитонів день і не є обов’язковими релігійними правилами.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 11 жовтня?

У старих народних календарях спостерігали за опаданням листя, забарвленням хутра зайців і польотом птахів, намагаючись передбачити характер зими. Ці прикмети належать до фольклору та пов’язані з календарем старого стилю, тому їх слід відрізняти від церковних святкувань 11 жовтня за новим стилем.