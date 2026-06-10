Яке церковне свято 11 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

11 червня 2026 року православні християни в Україні вшановують пам’ять святих апостолів Вартоломія і Варнави. Цей день присвячений двом видатним проповідникам раннього християнства, які зробили вагомий внесок у поширення Євангелія серед різних народів. У народному календарі дата пов’язана з низкою прикмет про погоду, врожай та сімейний добробут. Також цього дня віряни звертаються до святих із молитвами про мир, здоров’я та зміцнення віри.

Яке церковне свято 11 червня

11 червня за церковним календарем відзначається день пам’яті святих апостолів Вартоломія та Варнави. Вартоломій належав до числа дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Згідно з церковним переданням, після Вознесіння Господнього він проповідував християнство в Малій Азії, Вірменії, Індії та інших регіонах Сходу. Його діяльність сприяла поширенню християнської віри далеко за межами Палестини.

Апостол Варнава був одним із найшанованіших діячів ранньої Церкви. Його справжнє ім’я — Йосиф. Він походив із Кіпру та належав до левитського роду. Саме Варнава підтримав апостола Павла після його навернення до християнства та допоміг йому увійти до християнської громади. Разом вони здійснили кілька місіонерських подорожей і заснували численні громади в різних містах.

У церковній традиції обидва святі вважаються прикладом відданості Богові, мужності та жертовного служіння. У храмах цього дня звершуються богослужіння, під час яких згадують їхні подвиги та читають уривки зі Святого Письма, пов’язані з апостольським служінням.

У багатьох регіонах України день апостолів Вартоломія і Варнави пов’язували з початком активних літніх робіт, доглядом за посівами та бджільництвом. Через це дата отримала в народі назву Бджолиний день.

Що не можна робити 11 червня

Церква не встановлює особливих суворих заборон на цей день, однак закликає утримуватися від гріховних вчинків, конфліктів та образ.

За народними традиціями 11 червня не рекомендувалося:

сваритися з рідними та близькими;

поширювати плітки та неправдиву інформацію;

заздрити чужим успіхам;

відмовляти у допомозі нужденним;

без потреби нищити рослини або турбувати бджіл.

Особливу увагу приділяли сімейним стосункам. Вважалося, що сварка між подружжям у цей день може призвести до тривалих непорозумінь протягом року.

Також наші предки намагалися уникати лінощів та бездіяльності, оскільки вірили, що праця, виконана цього дня, принесе добрі результати восени.

День ангела 11 червня

11 червня іменини відзначають власники таких імен:

Чоловічі імена Жіночі імена Варфоломій (Вартоломій) Марія Варнава —

Ім’я Вартоломій походить з арамейської мови та означає «син Толмея». Варнава перекладається як «син утіхи» або «син розради». Ім’я Марія має давньоєврейське походження та є одним із найпоширеніших християнських імен.

У день ангела прийнято відвідувати храм, дякувати Богові за прожитий рік і молитися своєму небесному покровителю.

Народні прикмети та традиції 11 червня

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня та робили прогнози на найближчі тижні.

Прикмета Значення Багато бджіл літає над квітами До гарного врожаю Ранковий туман До сонячного дня Гроза 11 червня Літо буде теплим і врожайним Ясне зоряне небо ввечері До сухої погоди Сильний вітер До зміни погодних умов

У селах цього дня особливо дбали про пасіки. Люди вважали, що добре ставлення до бджіл забезпечить достаток меду та добрий урожай садових культур.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

11 червня рекомендується розпочати день із молитви та подяки за отримані блага. Віряни можуть відвідати богослужіння або прочитати вдома уривки з Євангелія.

Корисно приділити увагу родині, підтримати близьких добрим словом або допомогою. За народними віруваннями, будь-яка безкорислива справа, здійснена цього дня, повернеться добром у майбутньому.

Також вважалося сприятливим займатися садом, городом, доглядом за домашніми тваринами та господарством. Усе розпочате з добрими намірами обіцяло успіх.

Коротко про день

Показник Значення Дата 11 червня 2026 року День тижня Четвер Порядковий день року 162-й До кінця року залишається 203 дні Церковне свято День пам’яті апостолів Вартоломія і Варнави Іменини Вартоломій, Варнава, Марія

FAQ

Яке церковне свято 11 червня 2026 року?

11 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих апостолів Вартоломія і Варнави. Обидва святі належать до найвідоміших проповідників раннього християнства.

Хто святкує день ангела 11 червня?

Іменини цього дня відзначають Вартоломій, Варнава та Марія. Власники цих імен можуть звернутися до своїх небесних покровителів із молитвою.

Що не можна робити 11 червня?

Не рекомендується сваритися, ображати близьких, поширювати плітки та відмовляти в допомозі нужденним. Народні традиції також радять уникати конфліктів у родині.

Які народні прикмети пов’язані з 11 червня?

Спостереження за погодою, бджолами та рослинами допомагали прогнозувати врожай і погодні умови на літо. Особливе значення приділяли поведінці бджіл.

Чому шанують апостола Варнаву?

Варнава був одним із перших християнських місіонерів і сподвижником апостола Павла. Його внесок у поширення християнства вважається надзвичайно важливим для історії Церкви.

Висновок

Церковне свято 11 червня 2026 року присвячене пам’яті апостолів Вартоломія і Варнави — проповідників, які присвятили своє життя поширенню християнської віри. Цей день поєднує церковні традиції, народні прикмети та добрі звичаї, пов’язані з миром у родині, працею та взаємною підтримкою.