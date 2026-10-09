Яке церковне свято 10 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

10 жовтня 2026 року, у суботу, православна церква вшановує пам’ять мученика Каллістрата та його дружини, преподобного Саватія Соловецького, апостолів від сімдесяти Марка, Аристарха і Зіни, а також інших святих. Цей день нагадує вірянам про стійкість у вірі, духовну витримку, милосердя та готовність допомагати ближнім. Із датою пов’язані імена для дня ангела, осінні спостереження за погодою та народні уявлення про підготовку до холодів.

Яке церковне свято 10 жовтня

За православним церковним календарем 10 жовтня — день пам’яті кількох святих, серед яких особливе місце посідають мученик Каллістрат із товаришами та преподобний Саватій Соловецький. Це не одне велике дванадесяте свято, а день вшанування святих, чиї життєві історії стали прикладами вірності християнським переконанням і духовної праці.

Мученик Каллістрат жив у III–IV століттях, у період переслідувань християн у Римській імперії. За церковним переказом, він був воїном і відкрито сповідував християнство. Через відмову зректися віри Каллістрат зазнав переслідувань. Разом із ним постраждали його товариші, серед яких згадується Гимнасій. У церковній традиції їхня пам’ять пов’язана з мужністю, вірністю переконанням і духовною стійкістю перед випробуваннями.

Ще один святий, якого згадують 10 жовтня, — преподобний Саватій Соловецький, який жив у XV столітті. Він був одним із засновників чернечого життя на Соловецьких островах. Разом із преподобним Германом Саватій обрав усамітнене життя, присвячене молитві та духовному подвигу. Його шанують як приклад смирення, аскетизму й відданості служінню Богові.

Цього дня також згадують апостолів від сімдесяти Марка, Аристарха і Зіну. У християнській традиції апостолами від сімдесяти називають учнів, які поширювали вчення Христа та допомагали першим християнським громадам. Їхня пам’ять нагадує про значення проповіді, підтримки одновірців і відповідальності за духовне життя громади.

У календарі на 10 жовтня є також пам’ять мучениці Епіхарії Римської, преподобного Ігнатія Глибокоріченського та інших святих. Окремо вшановують священномученика Петра, митрополита Крутицького, який загинув у 1937 році, та інших священнослужителів, що постраждали за віру в XX столітті.

Дата важлива насамперед як нагода згадати життєвий приклад святих, помолитися, відвідати богослужіння та присвятити час духовним роздумам. Субота в православній традиції також пов’язана з молитвою за померлих, хоча конкретний порядок поминання залежить від церковного календаря та богослужіння дня.

Що не можна робити 10 жовтня

У православному церковному календарі на 10 жовтня 2026 року не зазначено загального обов’язкового заборонного правила, яке вимагало б повністю відмовитися від повсякденної роботи. Цей день не належить до великих свят, для яких характерні особливі загальноцерковні приписи щодо праці. Водночас вірянам рекомендують не забувати про молитву, милосердя та поважне ставлення до інших.

Важливо розрізняти церковні настанови й народні повір’я. Церква не встановлює заборон на прибирання, приготування їжі, прання або роботу в саду саме через дату 10 жовтня. Якщо домашні справи необхідні, їх можна виконувати, не надаючи побутовим діям містичного значення.

З погляду християнської етики цього дня, як і будь-коли, не варто свідомо ображати людей, поширювати неправду, сваритися через дрібниці, відмовляти в допомозі тому, хто її потребує, або використовувати чужу довіру у власних інтересах. Це загальні моральні орієнтири, а не спеціальні заборони, пов’язані виключно з календарною датою.

У народній культурі осінні дні нерідко супроводжувалися пересторогами щодо господарства та погоди. Однак не всі поширені в інтернеті списки заборон мають підтверджене історичне походження. Тому твердження, що 10 жовтня категорично не можна позичати гроші, стригти волосся, працювати з гострими предметами або виходити з дому після заходу сонця, не слід подавати як достовірні церковні правила.

Якщо людина прагне провести цей день відповідно до християнської традиції, доречно знайти час для молитви, добрих справ і спілкування з близькими. Відмова від образ, заздрості та злих намірів має духовне значення незалежно від того, яке число стоїть у календарі.

День ангела 10 жовтня

10 жовтня з днем ангела можуть вітати людей, чиї хресні імена пов’язані зі святими, яких згадують у цей день. Водночас календарні списки іменин можуть відрізнятися залежно від церковного календаря та місцевої традиції. Найточніше орієнтуватися на ім’я святого покровителя, на честь якого людину назвали під час хрещення.

Із пам’яттю святих 10 жовтня пов’язані такі чоловічі імена:

Каллістрат — на честь мученика Каллістрата.

— на честь мученика Каллістрата. Саватій — на честь преподобного Саватія Соловецького.

— на честь преподобного Саватія Соловецького. Марк — на честь апостола від сімдесяти Марка.

— на честь апостола від сімдесяти Марка. Аристарх — на честь апостола Аристарха.

— на честь апостола Аристарха. Зіна — ім’я апостола від сімдесяти Зіни; його написання та використання як особового імені залежать від традиції.

— ім’я апостола від сімдесяти Зіни; його написання та використання як особового імені залежать від традиції. Ігнатій — на честь преподобного Ігнатія Глибокоріченського.

У календарі цього дня також згадуються Епіхарія та святі, чиї імена можуть бути рідкісними в сучасному вжитку. Сам факт згадки святого в календарі не означає, що всі носії схожих за звучанням імен автоматично святкують іменини саме цього дня.

Вибираючи дату привітання, варто враховувати не лише популярні інтернет-календарі, а й день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. Якщо таких дат у році декілька, родина може дотримуватися усталеної традиції або порадитися зі священником.

Народні прикмети та традиції 10 жовтня

Серед українських осінніх звичаїв важливе місце посідали спостереження за погодою, поведінкою птахів, станом дерев і наближенням холодів. До настання зими люди завершували сезонні роботи, перевіряли запаси, готували житло до морозів і дбали про худобу. Такі заняття були частиною господарського календаря, хоча не всі вони були прив’язані до конкретного дня церковного місяцеслова.

Водночас для 10 жовтня не вдалося встановити загальновизнаного набору саме українських народних прикмет, які мали б надійне документальне підтвердження та однозначний зв’язок із цією датою. Тому не варто приписувати дню спеціальні повір’я лише тому, що вони трапляються в календарях прикмет без зазначення етнографічного джерела.

Загалом у народній метеорології ясна й суха осіння погода могла сприйматися як ознака сприятливих умов для завершення польових робіт, а різке похолодання — як сигнал готуватися до зими. Проте такі спостереження не є точним прогнозом: погодні умови залежать від регіону, а народні прикмети не замінюють метеорологічних даних.

Серед традицій, які доречно підтримувати цього дня, — сімейне спілкування, турбота про старших родичів, допомога сусідам і підготовка оселі до холодного сезону. Це загальні побутові та моральні практики, а не обов’язкові обряди на честь конкретного святого.

Вірянам, які хочуть відзначити день у церковній традиції, можна прочитати життєписи святих, згаданих у календарі, помолитися або відвідати богослужіння. Народні звичаї та прикмети варто розглядати як частину історії побуту, не ототожнюючи їх із церковним ученням.

Коротко про день

Основні календарні відомості про суботу, 10 жовтня 2026 року:

Показник Дані Дата 10 жовтня 2026 року День тижня Субота Порядковий день року 283-й Днів до Нового року 82 Церковне вшанування Мученик Каллістрат і його дружина, преподобний Саватій Соловецький та інші святі Фаза Місяця Молодик, наприкінці дня Схід Сонця в Києві Близько 07:12 Захід Сонця в Києві Близько 18:16

Час сходу й заходу Сонця наведено орієнтовно для Києва; в інших населених пунктах він відрізняється. Фаза Місяця також залежить від точного часу спостереження: молодик настає ввечері 10 жовтня, тому протягом дня місячний диск майже не освітлений.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 10 жовтня 2026 року?

У суботу, 10 жовтня, православна церква вшановує мученика Каллістрата та його товаришів, преподобного Саватія Соловецького, апостолів Марка, Аристарха і Зіну, а також інших святих. Це день їхньої церковної пам’яті, а не одне з великих дванадесятих свят.

Кого вітати з днем ангела 10 жовтня?

Згідно з календарем пам’яті святих, із цією датою пов’язані імена Каллістрат, Саватій, Марк, Аристарх, Зіна та Ігнатій. Остаточно визначати день ангела варто за святим покровителем конкретної людини й календарем, якого дотримується її родина.

Що можна робити 10 жовтня?

Можна працювати, виконувати домашні справи, займатися господарством і проводити час із родиною. Віряни можуть помолитися, відвідати богослужіння, прочитати життєписи святих або допомогти тим, хто потребує підтримки.

Що заборонено робити 10 жовтня?

Спеціальної церковної заборони на побутову працю цього дня немає. Не слід сприймати непідтверджені повір’я про гроші, волосся чи хатні справи як обов’язкові релігійні правила; натомість варто дотримуватися загальних християнських моральних настанов.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 10 жовтня?

Надійно підтвердженого загальноукраїнського переліку прикмет, властивих саме цій даті, немає. Для середини осені традиційними були спостереження за погодою, завершення сезонних робіт і підготовка господарства до холодів, але ці звичаї не варто видавати за спеціальні обряди дня пам’яті святих.