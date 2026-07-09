Яке церковне свято 10 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-09-07    118

Яке церковне свято 10 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

10 липня 2026 року православна церква вшановує преподобного Антонія Печерського — засновника Києво-Печерського монастиря та одного з найшанованіших святих української духовної історії. Також цього дня згадують 45 мучеників Нікопольських, мученика Аполлонія та інших святих. Віряни відвідують храм, моляться, згадують подвиг преподобного Антонія та дотримуються традицій, пов’язаних із днем пам’яті святого.

Яке церковне свято 10 липня

Головною подією церковного календаря 10 липня є день пам’яті преподобного Антонія Печерського (1073) — засновника Києво-Печерського монастиря та одного з основоположників чернецтва на українських землях. Саме його духовний подвиг започаткував традицію печерного монашества, яка згодом переросла у відому Києво-Печерську лавру.

Також цього дня православна церква вшановує:

  • 45 мучеників Нікопольських вірменських;
  • мученика Аполлонія;
  • мучеників Віанора і Силуана;
  • преподобного Силуана Печерського;
  • Коневську ікону Божої Матері.

Образ преподобного Антонія у церковній традиції є символом смирення, молитви, духовної стійкості та служіння Богові. Саме тому 10 липня багато вірян звертаються до святого з молитвами про духовне зміцнення, мир у родині та мудрість у прийнятті важливих рішень.

Що не можна робити 10 липня

Церковна традиція цього дня закликає уникати вчинків, які суперечать християнським чеснотам.

Не рекомендується:

  • сваритися, ображати інших або поширювати плітки;
  • проявляти жадібність, заздрість чи мстивість;
  • нехтувати молитвою та духовними обов’язками;
  • свідомо вводити людей в оману або порушувати дані обіцянки.

У народній традиції також вважалося небажаним без потреби вирушати у далеку дорогу чи починати ризиковані справи, якщо для цього не було нагальної необхідності. Водночас такі звичаї мають народне, а не церковне походження.

День ангела 10 липня

За церковним календарем 10 липня день ангела можуть святкувати:

Антоній, Аполлоній, Силуан, Леонтій, Данило, Олександр, Маврикій.

За традицією іменинникам бажають духовної сили, здоров’я, Божого благословення та допомоги небесного покровителя. У день ангела прийнято відвідати богослужіння, помолитися своєму святому та подякувати за отримані благословення.

Народні прикмети та традиції 10 липня

У народному календарі день преподобного Антонія пов’язували зі спостереженнями за погодою та майбутнім урожаєм.

Найвідоміші прикмети:

  • рясна ранкова роса — до ясної та теплої погоди;
  • багато бджіл і джмелів на квітах — до кількох погожих днів;
  • грім удень — до дощового періоду;
  • якщо ластівки літають низько — можливий дощ найближчим часом;
  • ясний захід сонця віщує суху погоду.

У селах цього дня продовжували польові роботи, заготовляли сіно, збирали лікарські рослини та дякували за майбутній урожай.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

10 липня традиційно радять розпочати день із молитви та подяки Богові. Доброю справою вважається допомога тим, хто цього потребує, підтримка рідних або благодійність.

За народною традицією цей день був сприятливим для спокійної праці, наведення ладу в оселі та завершення вже розпочатих справ. Також вважалося доброю прикметою примиритися з людьми, з якими виникли непорозуміння.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата10 липня 2026 року
День тижняП’ятниця
Порядковий день року191-й
До Нового року174 дні
Фаза МісяцяСпадний Місяць
Схід сонця04:58
Захід сонця21:09

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 10 липня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує преподобного Антонія Печерського — засновника Києво-Печерського монастиря та одного з найшанованіших святих української історії.

Хто святкує день ангела 10 липня?

Іменини відзначають люди з іменами Антоній, Аполлоній, Силуан, Леонтій, Данило, Олександр і Маврикій відповідно до церковного календаря.

Чи можна працювати 10 липня?

Церква не забороняє повсякденну працю. Водночас рекомендується присвятити час молитві, духовним справам та уникати конфліктів і негідних вчинків.

Які народні прикмети пов’язані з цим днем?

Наші предки звертали увагу на росу, грім, поведінку птахів і комах, намагаючись передбачити погоду та майбутній урожай. Такі прикмети належать до народної традиції, а не до церковного вчення.

Чому преподобний Антоній Печерський є таким важливим?

Саме преподобний Антоній започаткував традицію печерного чернецтва, яка стала основою розвитку одного з найвідоміших духовних центрів України. Його життя вважається прикладом смирення, молитви та самовідданого служіння Богові.

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