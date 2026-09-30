Яке церковне свято 1 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

1 жовтня 2026 року православна церква відзначає Покров Пресвятої Богородиці — велике богородичне свято, присвячене заступництву Божої Матері. Цього дня також за церковним календарем згадують апостола від 70-ти Ананію, преподобного Романа Солодкоспівця, мученика Домніна Солунського та інших святих. Дата важлива для віруючих насамперед як день молитви про заступництво, духовний захист і допомогу.

Яке церковне свято 1 жовтня

Головне церковне свято 1 жовтня 2026 року — Покров Пресвятої Богородиці. У церковному переданні його походження пов’язують із видінням у Влахернському храмі Константинополя: під час нічного богослужіння блаженний Андрій Христа ради юродивий побачив Богородицю, яка молилася за людей і простягнула над ними своє покривало. Подію традиційно відносять до початку Х століття, найчастіше — до 910 року.

Назва свята походить від образу покривала, або омофора, під яким Богородиця символічно захищає тих, хто звертається до неї з молитвою. Саме тому Покров у православній традиції пов’язаний не з магічним захистом від небезпек, а з вірою в материнське заступництво Богородиці.

У 2026 році дата Покрови за новим календарним відліком — 1 жовтня. У календарях, що дотримуються старого стилю, це саме свято припадає на 14 жовтня за сучасним цивільним календарем. Тому дата може відрізнятися залежно від календарної традиції конкретної громади.

Окрім Покрови, 1 жовтня календар містить пам’ять низки святих. Серед них — апостол від 70-ти Ананія, преподобний Роман Солодкоспівець, мученик Домнін Солунський, преподобний Іоанн Кукузель та інші. У календарі також зазначені святкування на честь окремих ікон Божої Матері.

Що не можна робити 1 жовтня

Важливо розділяти церковні настанови та народні прикмети. Православна церква не встановлює універсального списку заборон на кшталт «не можна прати», «не можна прибирати» або «не можна працювати» саме 1 жовтня. Побутова праця сама по собі не стає гріхом через календарну дату.

У день великого церковного свята доречно передусім приділити час молитві, богослужінню, родині та добрим справам. Якщо роботу неможливо перенести, її виконання не означає автоматичного порушення церковного правила. Значно важливіше не зводити святковий день до забобонів і пам’ятати про його релігійний зміст.

Окремі заборони, які часто публікують у календарях як категоричні правила, насправді належать до народних повір’їв. Наприклад, у народній традиції з Покровою пов’язували завершення польових робіт і початок осінньо-зимового періоду. Це було зумовлено сільськогосподарським календарем, а не церковною забороною працювати.

Так само народна прикмета «хто сіє по Покрові, не має дати що корові» відображала господарський досвід селян, а не канонічну заборону сіяти. Такі вислови варто сприймати саме як фольклорні спостереження.

День ангела 1 жовтня

За календарем на 1 жовтня 2026 року з цією датою пов’язані імена святих, пам’ять яких припадає на цей день. Серед них — Ананія, Роман, Домнін, Михаїл та Іоанн. Імена наведені за календарними згадками святих цього дня.

Найменування «день ангела» у побуті часто використовують як синонім іменин, однак церковне розуміння може бути ширшим: людина може мати небесного покровителя серед святих, на честь якого її назвали. Тому, якщо ім’я людини не збігається з переліком святих саме 1 жовтня, дату іменин краще уточнювати за повним церковним календарем та днем пам’яті її святого покровителя.

У день іменин традиційно доречно привітати людину, побажати їй миру, здоров’я та духовної підтримки, а для самого іменинника — звернутися до свого небесного покровителя в молитві.

Народні прикмети та традиції 1 жовтня

Покрова в українському народному календарі була важливою сезонною межею. Після завершення основних польових робіт розпочинався осінньо-зимовий період, а разом із ним — час вечорниць, сватань та весіль. Етнографічні матеріали засвідчують, що осінньо-зимовий весільний цикл був пов’язаний із завершенням сільськогосподарських робіт.

Із Покровою пов’язували й шлюбну обрядовість. У народній культурі дівчата зверталися до Богородиці з проханнями про добрий шлюб, а період після Покрови вважався сприятливим для сватання та весіль. Це народна традиція, яка сформувалася на перетині церковного свята та сезонного устрою сільського життя.

Збереглися й погодні прикмети. Наприклад, за напрямком вітру на Покрову намагалися передбачити характер майбутньої зими: північний вітер пов’язували з холодом і снігом, південний — із теплішою зимою. Інша відома прикмета пов’язувала сніг на Покрову з кількістю майбутніх весіль. Це саме народні повір’я, а не церковні прогнози чи гарантовані способи передбачення погоди.

З господарським календарем пов’язували й спостереження за птахами. Відліт журавлів до Покрови в народних уявленнях віщував ранню зиму. Подібні прикмети були способом орієнтуватися в сезонних змінах до появи сучасних метеорологічних прогнозів.

Коротко про день

Показник 1 жовтня 2026 року День тижня четвер Порядковий день року 274-й До Нового року 91 день Головне церковне свято Покров Пресвятої Богородиці Фаза Місяця спадний Місяць, близько 77% освітлення Схід Сонця, Київ близько 06:57–06:58 Захід Сонця, Київ близько 18:36–18:39

Астрономічні показники наведено для Києва, тому час сходу й заходу Сонця в інших населених пунктах буде дещо відрізнятися. 1 жовтня Місяць перебуватиме у спадній фазі; до третьої чверті залишатиметься кілька днів.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 1 жовтня 2026 року?

1 жовтня 2026 року — Покров Пресвятої Богородиці за новим календарним відліком. Також цього дня календар згадує апостола Ананію, преподобного Романа Солодкоспівця, мученика Домніна та інших святих.

Кого привітати з днем ангела 1 жовтня?

Згідно з календарними згадками цього дня, іменини пов’язані з іменами Ананія, Роман, Домнін, Михаїл та Іоанн. Для конкретної людини дату іменин варто звіряти з днем пам’яті її святого покровителя.

Що можна робити 1 жовтня?

У день Покрови можна відвідати богослужіння, помолитися, подякувати за допомогу та звернутися до Богородиці з проханнями. Також можна займатися необхідними домашніми справами: сама по собі побутова робота не є церковною забороною цього дня.

Що заборонено робити 1 жовтня?

Православний календар не встановлює універсальної заборони на прибирання, прання чи іншу домашню працю саме на Покрову. Категоричні побутові «не можна», які зустрічаються в популярних календарях, здебільшого належать до народних повір’їв і не повинні видаватися за церковні правила.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з Покровою?

Історично Покрова була сезонною межею: після завершення польових робіт активізувалися сватання, вечорниці та осінні весілля. У народі також спостерігали за снігом, напрямком вітру та відльотом журавлів, намагаючись передбачити майбутню зиму.