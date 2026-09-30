Яке церковне свято 1 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-30-09    142

Яке церковне свято 1 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

1 жовтня 2026 року православна церква відзначає Покров Пресвятої Богородиці — велике богородичне свято, присвячене заступництву Божої Матері. Цього дня також за церковним календарем згадують апостола від 70-ти Ананію, преподобного Романа Солодкоспівця, мученика Домніна Солунського та інших святих. Дата важлива для віруючих насамперед як день молитви про заступництво, духовний захист і допомогу.

Яке церковне свято 1 жовтня

Головне церковне свято 1 жовтня 2026 року — Покров Пресвятої Богородиці. У церковному переданні його походження пов’язують із видінням у Влахернському храмі Константинополя: під час нічного богослужіння блаженний Андрій Христа ради юродивий побачив Богородицю, яка молилася за людей і простягнула над ними своє покривало. Подію традиційно відносять до початку Х століття, найчастіше — до 910 року.

Назва свята походить від образу покривала, або омофора, під яким Богородиця символічно захищає тих, хто звертається до неї з молитвою. Саме тому Покров у православній традиції пов’язаний не з магічним захистом від небезпек, а з вірою в материнське заступництво Богородиці.

У 2026 році дата Покрови за новим календарним відліком — 1 жовтня. У календарях, що дотримуються старого стилю, це саме свято припадає на 14 жовтня за сучасним цивільним календарем. Тому дата може відрізнятися залежно від календарної традиції конкретної громади.

Окрім Покрови, 1 жовтня календар містить пам’ять низки святих. Серед них — апостол від 70-ти Ананія, преподобний Роман Солодкоспівець, мученик Домнін Солунський, преподобний Іоанн Кукузель та інші. У календарі також зазначені святкування на честь окремих ікон Божої Матері.

Що не можна робити 1 жовтня

Важливо розділяти церковні настанови та народні прикмети. Православна церква не встановлює універсального списку заборон на кшталт «не можна прати», «не можна прибирати» або «не можна працювати» саме 1 жовтня. Побутова праця сама по собі не стає гріхом через календарну дату.

У день великого церковного свята доречно передусім приділити час молитві, богослужінню, родині та добрим справам. Якщо роботу неможливо перенести, її виконання не означає автоматичного порушення церковного правила. Значно важливіше не зводити святковий день до забобонів і пам’ятати про його релігійний зміст.

Окремі заборони, які часто публікують у календарях як категоричні правила, насправді належать до народних повір’їв. Наприклад, у народній традиції з Покровою пов’язували завершення польових робіт і початок осінньо-зимового періоду. Це було зумовлено сільськогосподарським календарем, а не церковною забороною працювати.

Так само народна прикмета «хто сіє по Покрові, не має дати що корові» відображала господарський досвід селян, а не канонічну заборону сіяти. Такі вислови варто сприймати саме як фольклорні спостереження.

День ангела 1 жовтня

За календарем на 1 жовтня 2026 року з цією датою пов’язані імена святих, пам’ять яких припадає на цей день. Серед них — Ананія, Роман, Домнін, Михаїл та Іоанн. Імена наведені за календарними згадками святих цього дня.

Найменування «день ангела» у побуті часто використовують як синонім іменин, однак церковне розуміння може бути ширшим: людина може мати небесного покровителя серед святих, на честь якого її назвали. Тому, якщо ім’я людини не збігається з переліком святих саме 1 жовтня, дату іменин краще уточнювати за повним церковним календарем та днем пам’яті її святого покровителя.

У день іменин традиційно доречно привітати людину, побажати їй миру, здоров’я та духовної підтримки, а для самого іменинника — звернутися до свого небесного покровителя в молитві.

Народні прикмети та традиції 1 жовтня

Покрова в українському народному календарі була важливою сезонною межею. Після завершення основних польових робіт розпочинався осінньо-зимовий період, а разом із ним — час вечорниць, сватань та весіль. Етнографічні матеріали засвідчують, що осінньо-зимовий весільний цикл був пов’язаний із завершенням сільськогосподарських робіт.

Із Покровою пов’язували й шлюбну обрядовість. У народній культурі дівчата зверталися до Богородиці з проханнями про добрий шлюб, а період після Покрови вважався сприятливим для сватання та весіль. Це народна традиція, яка сформувалася на перетині церковного свята та сезонного устрою сільського життя.

Збереглися й погодні прикмети. Наприклад, за напрямком вітру на Покрову намагалися передбачити характер майбутньої зими: північний вітер пов’язували з холодом і снігом, південний — із теплішою зимою. Інша відома прикмета пов’язувала сніг на Покрову з кількістю майбутніх весіль. Це саме народні повір’я, а не церковні прогнози чи гарантовані способи передбачення погоди.

З господарським календарем пов’язували й спостереження за птахами. Відліт журавлів до Покрови в народних уявленнях віщував ранню зиму. Подібні прикмети були способом орієнтуватися в сезонних змінах до появи сучасних метеорологічних прогнозів.

Коротко про день

Показник1 жовтня 2026 року
День тижнячетвер
Порядковий день року274-й
До Нового року91 день
Головне церковне святоПокров Пресвятої Богородиці
Фаза Місяцяспадний Місяць, близько 77% освітлення
Схід Сонця, Київблизько 06:57–06:58
Захід Сонця, Київблизько 18:36–18:39

Астрономічні показники наведено для Києва, тому час сходу й заходу Сонця в інших населених пунктах буде дещо відрізнятися. 1 жовтня Місяць перебуватиме у спадній фазі; до третьої чверті залишатиметься кілька днів.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 1 жовтня 2026 року?

1 жовтня 2026 року — Покров Пресвятої Богородиці за новим календарним відліком. Також цього дня календар згадує апостола Ананію, преподобного Романа Солодкоспівця, мученика Домніна та інших святих.

Кого привітати з днем ангела 1 жовтня?

Згідно з календарними згадками цього дня, іменини пов’язані з іменами Ананія, Роман, Домнін, Михаїл та Іоанн. Для конкретної людини дату іменин варто звіряти з днем пам’яті її святого покровителя.

Що можна робити 1 жовтня?

У день Покрови можна відвідати богослужіння, помолитися, подякувати за допомогу та звернутися до Богородиці з проханнями. Також можна займатися необхідними домашніми справами: сама по собі побутова робота не є церковною забороною цього дня.

Що заборонено робити 1 жовтня?

Православний календар не встановлює універсальної заборони на прибирання, прання чи іншу домашню працю саме на Покрову. Категоричні побутові «не можна», які зустрічаються в популярних календарях, здебільшого належать до народних повір’їв і не повинні видаватися за церковні правила.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з Покровою?

Історично Покрова була сезонною межею: після завершення польових робіт активізувалися сватання, вечорниці та осінні весілля. У народі також спостерігали за снігом, напрямком вітру та відльотом журавлів, намагаючись передбачити майбутню зиму.

день ангела, народні прикмети, Покрова Богородиці, православний календар, церковне свято
Останні новини
Максим Столярчук: біографія та цікаві факти про заступника міністра

Максим Столярчук: біографія та цікаві факти про заступника міністра
Максим Столярчук — український державний службовець, фахівець із цифрової трансформації читать далее
30-09, 22:17
Олена Шоптенко: біографія та цікаві факти про танцівницю і хореографку

Олена Шоптенко: біографія та цікаві факти про танцівницю і хореографку
Олена Шоптенко — українська танцівниця, хореографка та переможниця першого сезону читать далее
30-09, 22:07
Микола Швидкий: біографія та цікаві факти про заступника міністра оборони

Микола Швидкий: біографія та цікаві факти про заступника міністра оборони
Микола Швидкий — український військовослужбовець і заступник міністра оборони України, читать далее
30-09, 21:06
Олександр Лобановський: біографія та цікаві факти про бізнесмена і депутата

Олександр Лобановський: біографія та цікаві факти про бізнесмена і депутата
Олександр Лобановський — харківський підприємець, депутат міської ради та засновник читать далее
30-09, 20:08
Ігор Терехов: біографія та цікаві факти про мера Харкова

Ігор Терехов: біографія та цікаві факти про мера Харкова
Ігор Терехов — український політик, який із листопада 2021 року читать далее
30-09, 20:03
Приват не повернув 43,7 тис. грн після фішингової атаки

Приват не повернув 43,7 тис. грн після фішингової атаки
Жінка втратила 43,7 тис. грн після переходу за фішинговим посиланням читать далее
30-09, 19:13
Аграріям спростять отримання статусу критично важливих

Аграріям спростять отримання статусу критично важливих
Міністерство аграрної політики та продовольства України з 18 жовтня 2026 читать далее
30-09, 19:10
Яке церковне свято 1 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 1 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
1 жовтня 2026 року православна церква відзначає Покров Пресвятої Богородиці читать далее
30-09, 17:15
Держборг України зріс до рекордних 215,55 млрд доларів

Держборг України зріс до рекордних 215,55 млрд доларів
Державний та гарантований державою борг України станом на 31 серпня читать далее
30-09, 13:25
Київстар підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 8 жовтня

Київстар підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 8 жовтня
Мобільний оператор Київстар із 8 жовтня підвищить вартість чотирьох тарифів читать далее
30-09, 12:54
Кібератака на Укрнет: як захистити пошту від злому

Кібератака на Укрнет: як захистити пошту від злому
Вересневі удари по українських дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі показали, наскільки читать далее
30-09, 11:22
США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ

США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ
Глава ЦРУ США Джон Реткліфф під час таємного візиту до читать далее
30-09, 11:18
У РФ розбився ракетоносець Ту-95

У РФ розбився ракетоносець Ту-95
У Амурській області Росії 29 вересня розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95. читать далее
30-09, 11:15
США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним

США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним
США намагаються якнайшвидше домовитися з Україною та Росією про обмежене читать далее
29-09, 18:54
Яке церковне свято 30 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 30 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
30 вересня 2026 року православна церква вшановує святих мучениць Віру, читать далее
29-09, 15:47
Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%

Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%
Еммануель Макрон у вересні 2026 року опустився до історичного мінімуму читать далее
29-09, 14:59
Шість країн ЄС хочуть радикально змінити бюджет на 2028–2034 роки

Шість країн ЄС хочуть радикально змінити бюджет на 2028–2034 роки
Лідери Німеччини, Нідерландів, Швеції, Данії, Австрії та Фінляндії 29 вересня читать далее
29-09, 14:56
Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький

Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький
Кабінет Міністрів 28 вересня ухвалив рішення про зміну пріоритетів державних читать далее
29-09, 10:19
Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус

Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус
У 2026 році українські сім’ї можуть оформити дитині статус «дитина, читать далее
29-09, 10:15
Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти

Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти
Після планового відключення застарілих TLS-протоколів на поштових серверах Ukr.net у читать далее
29-09, 10:12
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар