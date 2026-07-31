Яке церковне свято 1 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-31-07    78

Яке церковне свято 1 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

1 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Маккавеїв, матері їхньої Соломонії та вчителя Єлеазара. Цього ж дня відзначається Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього, а також розпочинається Успенський піст. У народній традиції дата відома як Маковія або Медовий Спас. Для вірян цей день поєднує пам’ять про стійкість у вірі, початок одного з багатоденних постів і традицію освячення меду, маку та літніх трав.

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Яке церковне свято 1 серпня

Головною подією церковного календаря 1 серпня є свято Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Його історія бере початок у Візантії, де в серпні через спекотну погоду часто поширювалися епідемії. Для молитви про захист і зцілення святиню – частину Хреста Господнього – урочисто виносили з імператорської скарбниці та несли вулицями Константинополя. Згодом ця традиція стала окремим церковним святом.

Того самого дня православна церква згадує сімох мучеників Маккавеїв, їхню матір Соломонію та вчителя Єлеазара, які постраждали у II столітті до Різдва Христового за відмову зректися Божого закону. Їхній подвиг став символом вірності своїм переконанням навіть перед загрозою смерті.

1 серпня також є першим днем Успенського посту, який триває до 14 серпня включно та завершується перед святом Успіння Пресвятої Богородиці. За суворістю цей піст традиційно прирівнюють до Великого посту, хоча він значно коротший.

У народній культурі свято отримало назву Маковія через звичай освячувати мак нового врожаю. Також поширилася назва Медовий Спас, оскільки саме в цей період традиційно починали збирати мед.

Що не можна робити 1 серпня

Церковний календар не містить окремих заборон, пов’язаних саме з цією датою, однак із 1 серпня починається Успенський піст. Віряни, які дотримуються посту, обмежують себе у скоромній їжі та приділяють більше уваги молитві, богослужінням, добрим справам і духовному життю.

Церква закликає уникати сварок, образ, неправди, жорстокості та будь-яких вчинків, що суперечать християнським моральним принципам. Обмеження стосуються насамперед духовної поведінки, а не повсякденної праці.

Народна традиція пов’язує Маковія з початком нового етапу господарського року. Побутували уявлення, що цього дня небажано голосно сваритися, відмовляти в допомозі нужденним або псувати освячені продукти. Такі звичаї є частиною народної культури і не належать до офіційного церковного вчення.

День ангела 1 серпня

За православним календарем 1 серпня день ангела можуть відзначати люди, які носять такі імена:

  • Маккавей;
  • Єлеазар;
  • Соломонія.

Іменини пов’язані з днем пам’яті святого покровителя. Якщо ім’я людини збігається з ім’ям святого, якого згадують цього дня, вона може святкувати день ангела, відвідати храм і звернутися з молитвою до свого небесного покровителя.

Народні прикмети та традиції 1 серпня

Маковія здавна вважалося початком серпневого циклу свят і символізувало завершення активного літа.

До історично відомих народних традицій належать:

  • освячення меду нового збору;
  • освячення маку та лікарських трав;
  • виготовлення букетів-оберегів із польових рослин, відомих як “маковійчики”;
  • частування стравами з медом і маком після освячення.

Серед поширених погодних прикмет були такі:

  • якщо день сонячний і теплий — осінь очікували сухою;
  • дощ на Маковія вважали доброю ознакою для майбутнього врожаю;
  • сильний вітер міг свідчити про раннє похолодання.

Такі прикмети сформувалися на основі багаторічних спостережень селян за природою й не мають релігійного характеру.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата1 серпня 2026 року
День тижняСубота
Порядковий день року213-й
До Нового року152 дні
Фаза МісяцяСпадний Місяць*
Схід сонцяблизько 05:34**
Захід сонцяблизько 20:38**

* Фаза Місяця може незначно відрізнятися залежно від місцевості та астрономічних розрахунків.

** Час сходу та заходу сонця залежить від регіону.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято?
1 серпня православна церква відзначає Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього та вшановує святих мучеників Маккавеїв, Соломонію і Єлеазара. Також цього дня починається Успенський піст.

Кого потрібно привітати з днем ангела 1 серпня?
Іменини можуть святкувати люди з іменами Маккавей, Єлеазар і Соломонія. День ангела пов’язаний із вшануванням небесного покровителя.

Що можна робити 1 серпня?
Віряни можуть відвідати богослужіння, освятити мед, мак і трави, розпочати дотримання Успенського посту, приділити час молитві та благодійності.

Що заборонено робити цього дня?
Окремих церковних заборон немає, але з початком посту рекомендується утримуватися від скоромної їжі, конфліктів, лайки та негідних вчинків. Народні прикмети не є обов’язковими для виконання.

Які народні традиції пов’язані з Маковієм?
Найпоширенішими звичаями були освячення меду, маку та польових трав, приготування страв із медом і маком та спостереження за погодою для визначення майбутньої осені.

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