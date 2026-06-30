Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

1 липня 2026 року православна церква вшановує святих безсрібників Косму і Даміана Римських, а також преподобного Петра Константинопольського. Цей день пов’язаний із молитвами про здоров’я, допомогу лікарям і милосердя до ближніх. У народній традиції дата знаменувала початок активних польових робіт у середині літа та була пов’язана зі спостереженнями за погодою й майбутнім урожаєм.
В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні
Яке церковне свято 1 липня
За церковним календарем 1 липня вшановують святих безсрібників Косму і Даміана Римських, які жили у III столітті та прославилися як лікарі, що безоплатно лікували людей. Саме тому їх вважають покровителями медиків, хворих і всіх, хто присвятив себе служінню ближнім. Також цього дня згадують преподобного Петра Патрикія (Константинопольського), який після державної служби обрав чернече життя.
У церковній традиції цей день нагадує про милосердя, безкорисливу допомогу та духовне служіння. Віряни звертаються до святих із молитвами про зцілення, здоров’я рідних і мудрість для лікарів.
Що не можна робити 1 липня
Прямих церковних заборон, окрім загальних моральних настанов, цього дня немає. Водночас православна традиція рекомендує уникати:
- сварок, образ і конфліктів;
- брехні, наклепів та несправедливих вчинків;
- жорстокого ставлення до людей і тварин;
- відмови у допомозі тим, хто її потребує;
- надмірностей у розвагах, якщо вони відволікають від духовного життя.
У народі також вважалося небажаним без потреби ламати дерева чи псувати рослини, адже середина літа була важливим періодом дозрівання врожаю. Ці уявлення належать саме до народних звичаїв, а не до церковного вчення.
День ангела 1 липня
Іменини цього дня можуть святкувати люди, які носять такі імена:
- Косма;
- Даміан;
- Петро.
День ангела традиційно розпочинають із молитви своєму небесному покровителю. Багато родин також вітають іменинників теплими побажаннями здоров’я, миру та Божого благословення.
Народні прикмети та традиції 1 липня
Наші предки уважно спостерігали за природою, вважаючи, що вона підказує, якою буде друга половина літа.
Найвідоміші прикмети:
- рясна ранкова роса — до гарної погоди;
- дощ 1 липня — до вологої другої половини місяця;
- багато бджіл на квітах — до щедрого медозбору;
- спекотний день — до теплої першої половини серпня;
- якщо вітер змінюється кілька разів на день — можливі зміни погоди найближчими днями.
У селах цього дня продовжували косовицю, доглядали городи та сади, заготовляли лікарські рослини й трави.
Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями
1 липня віряни традиційно моляться про здоров’я, зцілення та благополуччя сім’ї. Доброю справою вважається допомога хворим, літнім людям або тим, хто опинився у складній життєвій ситуації.
За народними звичаями цей день підходив для роботи в саду, догляду за городом, заготівлі лікувальних трав і наведення порядку в господарстві. Також було прийнято дякувати за вже отриманий урожай і просити благословення на подальшу працю.
Коротко про день
|Показник
|Дані
|Дата
|1 липня 2026 року
|День тижня
|Середа
|Порядковий день року
|182-й
|До Нового року
|183 дні
|Фаза Місяця
|Повний Місяць (наближена астрономічна фаза)
|Схід сонця
|близько 04:52*
|Захід сонця
|близько 21:11*
* Час сходу та заходу Сонця залежить від населеного пункту й може відрізнятися на кілька хвилин.
Відповіді на питання
Чи є 1 липня великим церковним святом?
Ні. Це день вшанування святих безсрібників Косми і Даміана Римських та преподобного Петра. Він не належить до числа дванадесятих свят, але має важливе духовне значення.
Кому моляться цього дня?
Найчастіше до святих Косми і Даміана звертаються з проханнями про здоров’я, успішне лікування, підтримку лікарів і зцілення від хвороб.
Чи можна працювати 1 липня?
Так. Церква не встановлює заборони на звичайну працю цього дня. Водночас рекомендується поєднувати повсякденні справи з молитвою та добрими вчинками.
Які імена святкують день ангела?
Іменини можуть відзначати Косма, Даміан і Петро. У різних календарях перелік імен може дещо відрізнятися залежно від церковної традиції.
Чи можна вінчатися 1 липня?
Якщо дата не припадає на період установлених церковних обмежень щодо звершення таїнства, спеціальної заборони немає. Остаточне рішення щодо вінчання приймається за правилами православної церкви та конкретного храму.