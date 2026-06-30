Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-30-06    115

Яке церковне свято 1 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

1 липня 2026 року православна церква вшановує святих безсрібників Косму і Даміана Римських, а також преподобного Петра Константинопольського. Цей день пов’язаний із молитвами про здоров’я, допомогу лікарям і милосердя до ближніх. У народній традиції дата знаменувала початок активних польових робіт у середині літа та була пов’язана зі спостереженнями за погодою й майбутнім урожаєм.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 1 липня

За церковним календарем 1 липня вшановують святих безсрібників Косму і Даміана Римських, які жили у III столітті та прославилися як лікарі, що безоплатно лікували людей. Саме тому їх вважають покровителями медиків, хворих і всіх, хто присвятив себе служінню ближнім. Також цього дня згадують преподобного Петра Патрикія (Константинопольського), який після державної служби обрав чернече життя.

У церковній традиції цей день нагадує про милосердя, безкорисливу допомогу та духовне служіння. Віряни звертаються до святих із молитвами про зцілення, здоров’я рідних і мудрість для лікарів.

Що не можна робити 1 липня

Прямих церковних заборон, окрім загальних моральних настанов, цього дня немає. Водночас православна традиція рекомендує уникати:

  • сварок, образ і конфліктів;
  • брехні, наклепів та несправедливих вчинків;
  • жорстокого ставлення до людей і тварин;
  • відмови у допомозі тим, хто її потребує;
  • надмірностей у розвагах, якщо вони відволікають від духовного життя.

У народі також вважалося небажаним без потреби ламати дерева чи псувати рослини, адже середина літа була важливим періодом дозрівання врожаю. Ці уявлення належать саме до народних звичаїв, а не до церковного вчення.

День ангела 1 липня

Іменини цього дня можуть святкувати люди, які носять такі імена:

  • Косма;
  • Даміан;
  • Петро.

День ангела традиційно розпочинають із молитви своєму небесному покровителю. Багато родин також вітають іменинників теплими побажаннями здоров’я, миру та Божого благословення.

Народні прикмети та традиції 1 липня

Наші предки уважно спостерігали за природою, вважаючи, що вона підказує, якою буде друга половина літа.

Найвідоміші прикмети:

  • рясна ранкова роса — до гарної погоди;
  • дощ 1 липня — до вологої другої половини місяця;
  • багато бджіл на квітах — до щедрого медозбору;
  • спекотний день — до теплої першої половини серпня;
  • якщо вітер змінюється кілька разів на день — можливі зміни погоди найближчими днями.

У селах цього дня продовжували косовицю, доглядали городи та сади, заготовляли лікарські рослини й трави.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

1 липня віряни традиційно моляться про здоров’я, зцілення та благополуччя сім’ї. Доброю справою вважається допомога хворим, літнім людям або тим, хто опинився у складній життєвій ситуації.

За народними звичаями цей день підходив для роботи в саду, догляду за городом, заготівлі лікувальних трав і наведення порядку в господарстві. Також було прийнято дякувати за вже отриманий урожай і просити благословення на подальшу працю.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата1 липня 2026 року
День тижняСереда
Порядковий день року182-й
До Нового року183 дні
Фаза МісяцяПовний Місяць (наближена астрономічна фаза)
Схід сонцяблизько 04:52*
Захід сонцяблизько 21:11*

* Час сходу та заходу Сонця залежить від населеного пункту й може відрізнятися на кілька хвилин.

Відповіді на питання

Чи є 1 липня великим церковним святом?

Ні. Це день вшанування святих безсрібників Косми і Даміана Римських та преподобного Петра. Він не належить до числа дванадесятих свят, але має важливе духовне значення.

Кому моляться цього дня?

Найчастіше до святих Косми і Даміана звертаються з проханнями про здоров’я, успішне лікування, підтримку лікарів і зцілення від хвороб.

Чи можна працювати 1 липня?

Так. Церква не встановлює заборони на звичайну працю цього дня. Водночас рекомендується поєднувати повсякденні справи з молитвою та добрими вчинками.

Які імена святкують день ангела?

Іменини можуть відзначати Косма, Даміан і Петро. У різних календарях перелік імен може дещо відрізнятися залежно від церковної традиції.

Чи можна вінчатися 1 липня?

Якщо дата не припадає на період установлених церковних обмежень щодо звершення таїнства, спеціальної заборони немає. Остаточне рішення щодо вінчання приймається за правилами православної церкви та конкретного храму.

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