Яка відповідальність чекає на ухилянтів після 18 травня?

З 18 травня в Україні набирає чинності закон про посилення мобілізації. Паралельно з ним має запрацювати ще один закон, ухвалений Радою, про відповідальність для «ухилянтів» (штрафи від 17 000 до 25 500 гривень, для посадових осіб – від 34 000 до 59 500 гривень). Він поки що президентом не підписаний, але, швидше за все, це буде зроблено найближчим часом.

Навколо теми, яка і на кого чекає відповідальність, вже багато дуже суперечливої інформації.

Наприклад, низка депутатів заявляє, що нібито після того, як людина не сплатить кілька штрафів, їй загрожує кримінальна відповідальність. Усі опитані «Країною» адвокати та юристи це спростували. Немає жодної кримінальної відповідальності за те, що не оновив свої дані або не прийшов на порядок денний. Тільки штраф, незалежно від того, скільки разів він на людину накладається.

Кримінальна відповідальність виникає у двох випадках. Якщо людина не прийшла після попередження керівника ТЦК (не плутати з повісткою). При цьому, що важливо, попередження має бути особисто вручене людині.

По-друге, кримінальна відповідальність настає, якщо людина пройшла військово-лікарську комісію і йому було вручено повістку про мобілізацію в армію (“бойова”) і вона нею не з’явилася. Але для цього потрібно пройти ВЛК.

За несплату штрафу може загрожувати арешт майна та списання коштів із рахунку.

Однак є великий перелік того, на що стягнення не можна накладати.

Крім того, накладення штрафів можна оскаржити у суді. І юристи це рекомендують робити, оскільки заплативши штраф, людина фактично визнає себе винною у порушенні правил військового обліку. А це загрожує тим, що надалі такому військовозобов’язаному, якщо його знайдуть, уже можуть поставити попередження від ТЦК, за ухилення від якого настає кримінальна відповідальність.