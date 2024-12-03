Яка повістка вважається врученою?
2024-03-12    600

Яка повістка вважається врученою?

Якщо повістку для уточнення даних залишили в поштовій скриньці, передали родичам або сусідам, вона не вважається врученою відповідно до норм законодавства України. Роботодавець має забезпечити, щоб повістку віддали особисто в руки військовозобов’язаному, – заявив адвокат та активіст Дмитро Франчук.

Юрист наголосив, що повістка, яку було надіслано поштою, вважатиметься врученою за дотримання таких умов:

▪️Повістка має бути надіслана рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Військовозобов’язаний повинен особисто поставити підпис про отримання листа.
▪️Наявність повідомлення про вручення. На пошті залишається відмітка про вручення адресату або прописується причина невручення.
▪️Одержувач має певний термін для того, щоб забрати лист на пошті. Проте, навіть якщо він цього не зробив, лист вважатиметься врученим.

Також, якщо чоловіки віком від 18 до 60 років не повідомлять протягом семи днів відповідні органи про зміну сімейного стану, адреси проживання, роботи та інших даних. Вона зазначила, що оновити інформацію можна через ЦНАП або через “інформаційно-телекомунікаційні системи”.

війна в Україні, мобілізація, повістка, ТЦК
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