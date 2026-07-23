Як змінюється попит на сорта малини: що обирають садівники у 2026 році

Попит на саджанці малини у 2026 році зміщується у бік сучасних високоврожайних сортів, а садівники дедалі частіше звертають увагу не лише на смакові якості ягід, а й на тривалість плодоношення, стійкість до хвороб і адаптацію до кліматичних змін. На тлі початку сезону закладання нових ягідників інтерес до цієї теми різко зріс, а тим, хто хоче розібратися в особливостях різних різновидів, стане у пригоді детальний огляд сортів малини, який пояснює ключові відмінності між ними.

За останні роки європейський ринок ягід переживає структурні зміни. Через зміну погодних умов, весняні заморозки та тривалі літні посухи виробники дедалі частіше переглядають асортимент культур, віддаючи перевагу сортам, які забезпечують стабільний урожай навіть за несприятливих умов. Це стосується як промислових господарств, так і власників присадибних ділянок.

Малина залишається однією з найбільш затребуваних ягідних культур у Європі. Польща, Сербія, Іспанія та Португалія входять до числа найбільших виробників, тоді як селекційні центри регулярно презентують нові сорти з покращеними характеристиками. Основними критеріями вибору сьогодні є врожайність, транспортабельність, тривалість плодоношення та стійкість до поширених захворювань.

Фахівці аграрного сектору зазначають, що останніми роками зріс попит на саджанці, які дозволяють отримувати врожай у різні періоди сезону. Такий підхід допомагає рівномірніше розподілити збір ягід, зменшити ризики втрати врожаю через несприятливу погоду та підвищити ефективність вирощування як для приватних господарств, так і для фермерів.

Окрему увагу приділяють економічній складовій. За даними європейських галузевих оглядів, ринок свіжої малини продовжує зростати завдяки високому попиту з боку роздрібних мереж і переробної промисловості. Ягоди використовують не лише для споживання у свіжому вигляді, а й для виробництва замороженої продукції, джемів, десертів і функціональних харчових продуктів.

На рішення щодо вибору сортів також впливає зміна клімату. Аграрії дедалі частіше враховують потребу в культурах, які краще переносять спеку, нерівномірний розподіл опадів і різкі температурні коливання. Саме тому селекція нових сортів залишається одним із пріоритетних напрямів розвитку ягідництва.

Експерти зазначають, що перед закладанням нових насаджень варто враховувати не лише потенційну врожайність, а й особливості регіону, тип ґрунту, систему поливу та можливості догляду. Такий комплексний підхід дозволяє отримати стабільний результат і знизити ризики, пов’язані з погодними умовами та хворобами рослин.