Як вітати з 8 березня: поради від… МВС України
2024-08-03    168

Як вітати з 8 березня: поради від… МВС України

Міністерство внутрішніх справ України випустили інформативні листівки про те, як потрібно вітати жінок зі святом 8 Березня, а від яких стереотипних побажань – відмовитися.

Як не треба вітати:

“Вітаємо наші милі! Нехай ваші очі завжди блищать як сяйво зірок, а ваша краса буде така ж чарівна, як і ви самі!”

Як треба вітати:

“Вітаємо, шановні колежанки! У Міжнародний день боротьби за права жінок хочемо вкотре сказати, що кожна з вас – надійна частина нашого підрозділу. Ваша професійність та підготовленість допомагає усім нам міцно тримати оборону та знищувати ворогів!”.

8 березня
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