Як відмовитись від громадянства України?

Відмова від громадянства України – це процедура, яка полягає в добровільному виході або примусовій втраті українського громадянства з метою переїзду на постійне місце проживання до іншої держави.

Можливість відмовитися від громадянства України регулюється законом “Про громадянство України”. Існують два можливих варіанти відмови:

добровільний

примусовий.

Добровільний – коли зацікавлена особа подає спеціальну заяву про вихід з громадянства України.

Примусовий виникає у разі законних підстав.

Підставами для втрати громадянства можуть бути:

Добровільний вступ повнолітнього громадянина України до громадянства іншої країни. Набуття громадянства України незаконно шляхом подачі підроблених документів або надання неправдивої особистої інформації. Добровільний вступ до лав військовослужбовців іншої держави.

Для виходу з громадянства потрібно зібрати пакет документів.

Дітям до 18 років знадобляться свідоцтво про народження, підтвердження українського громадянства, підстава для припинення громадянства, заява про згоду на вихід з громадянства (для дітей від 14 до 18 років), підтвердження виїзду на постійне місце проживання та інші документи відповідно до ситуації.

Для осіб, які досягли 18 років, потрібно надати заяву на відмову, закордонний паспорт, фотографії, підставу для припинення громадянства та документи, які підтверджують облаштування заявника в іншій державі.