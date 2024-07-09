Як узаконити будівництво власного житлового будинку? Алгоритм дій

Для будівництва власного будинку (на присадибній ділянці, будинок площею до 500 м.кв. та висотою не більше 2-ох поверхів без урахування мансарди, цоколя й підвалу) необхідно пройти 7 основних кроків:

Земельна ділянка

Передусім необхідно мати у власності/співвласності земельну ділянку або бути її користувачем. Земля повинна бути зареєстрована в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) із присвоєнням їй кадастрового номера або у замовника повинен бути державний акт на право власності.

Важливо. Цільове призначення земельної ділянки має відповідати намірам її забудови, тобто житловий будинок можна звести на землі з призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Вихідні дані

Замовник через портал Дія або ЦНАП звертається до уповноваженого органу містобудування та архітектури (УОМА) за місцем розташування об’єкта для отримання вихідних даних – будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Ця послуга є БЕЗКОШТОВНОЮ!

Відповідно до постанови КМУ 722, на період воєнного стану замість будівельного паспорта можна отримати схему намірів забудови ділянки у приватного проектанта, який має на це відповідну ліцензію.

Отримання права на початок будівельних робіт

Необхідно подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю (ДІАМ або органу ДАБК при ОМС) повідомлення про початок виконання будівельних робіт – через портал Дія або ЦНАП. Ця послуга є БЕЗКОШТОВНОЮ!

Безпосереднє будівництво об’єкта

Після подання повідомлення замовник може розпочинати будівельні роботи: власними силами (так званий господарський метод) або ж із залученням підрядника (перед поданням повідомлення про початок будівельних робіт замовник може укласти з генпідрядником договір у паперовій формі, у такому разі договір повинен бути внесений генпідрядником в Реєстрі будівельної діяльності, а присвоєний йому 16-ти значний реєстраційний номер – переданий замовникові)

Технічна інвентаризація

Після завершення будівельних робіт замовнику необхідно звернутися в Бюро технічної інвентаризації для виїзду відповідальної атестованої особи на об’єкт та виготовлення технічної документації. Така документація обов’язково має бути внесена в Реєстр будівельної діяльності із присвоєнням 16-ти значного реєстраційного номера.

Прийняття об’єкта в експлуатацію

Замовник може подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю (ДІАМ або органу ДАБК при ОМС) декларацію про готовність об’єкта до експлуатації через Дію або ЦНАП. Звертаємо увагу! Ця послуга є БЕЗКОШТОВНОЮ!

Оформлення права власності

Після успішної реєстрації декларації замовникові необхідно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса для оформлення права власності на об’єкт та внесення відповідних відомостей до ДРРП (Державний реєстр речових прав) й отримання витягу.