Як українкам отримати допомогу при вагітності і пологах

Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини. Також грошову підтримку можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.

Допомогу при вагітності та пологах можуть отримати:

▪️студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки – місячну стипендію,

▪️військовослужбовиці – 100% грошового забезпечення,

▪️звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства – 100% середньомісячного доходу,

▪️безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості) – 100 % мінімальної допомоги з безробіття,

▪️жінки, які не працюють, і підприємиці – 25% місячного прожиткового мінімуму.

Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

Крім цього знадобляться:

● заява;

● інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків в категорії “Вагітність та пологи”).

а також одна з цих довідок з:

● основного місця служби або навчання – якщо жінка служить або навчається;

● ліквідаційної комісії – якщо вона звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

● центру зайнятості – якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.