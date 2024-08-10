Як українкам отримати допомогу при вагітності і пологах

Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини. Також грошову підтримку можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.
Допомогу при вагітності та пологах можуть отримати:
▪️студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки – місячну стипендію,
▪️військовослужбовиці – 100% грошового забезпечення,
▪️звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства – 100% середньомісячного доходу,
▪️безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості) – 100 % мінімальної допомоги з безробіття,
▪️жінки, які не працюють, і підприємиці – 25% місячного прожиткового мінімуму.
Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.
Крім цього знадобляться:
● заява;
● інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків в категорії “Вагітність та пологи”).
а також одна з цих довідок з:
● основного місця служби або навчання – якщо жінка служить або навчається;
● ліквідаційної комісії – якщо вона звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
● центру зайнятості – якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.