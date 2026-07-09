Як українцю відкрити банківський рахунок в Іспанії у 2026 році
2026-09-07    134

Як українцю відкрити банківський рахунок в Іспанії у 2026 році

Для українців, які перебувають в Іспанії під тимчасовим захистом або планують залишитися в країні надовго, відкриття місцевого банківського рахунку стало одним із ключових кроків фінансової інтеграції. Без рахунку складніше отримувати заробітну плату, оплачувати оренду житла, оформлювати окремі адміністративні процедури та користуватися більшістю фінансових сервісів. Тимчасовий захист для українців в Іспанії наразі продовжений до 4 березня 2027 року, тому питання доступу до банківських послуг залишається актуальним для десятків тисяч громадян України.

Які документи потрібні для відкриття рахунку

Перелік документів залежить від того, чи вже отримав заявник іспанський ідентифікаційний номер іноземця (NIE) або картку резидента (TIE), а також від політики конкретного банку.

У більшості випадків знадобляться:

  • чинний закордонний паспорт;
  • NIE або TIE (якщо вже оформлено);
  • підтвердження адреси проживання (certificado de empadronamiento, договір оренди або рахунок за комунальні послуги);
  • у деяких випадках — підтвердження доходів або працевлаштування.

Якщо NIE ще не отримано, окремі банки дозволяють відкрити рахунок нерезидента лише за паспортом. Однак його можливості можуть бути обмеженими порівняно зі стандартним рахунком.

Більшість великих банків Іспанії сьогодні підтримують дистанційне відкриття рахунку через відеоверифікацію або підтвердження особи за допомогою селфі з документом. Процедура часто займає менш ніж 10 хвилин.

Що таке Cuenta de Pago Básica і хто має право на безкоштовний рахунок

Базовий платіжний рахунок (Cuenta de Pago Básica) передбачений законодавством Іспанії відповідно до Real Decreto 164/2019. Це не маркетингова пропозиція окремих банків, а гарантоване право осіб, які легально проживають у Європейському Союзі.

Максимальна плата за його обслуговування становить 3 євро на місяць.

Для громадян із низькими доходами рахунок може бути повністю безкоштовним. У 2026 році право на таку пільгу мають:

  • одна особа з річним доходом до 21 600 євро;
  • сім’я з чотирьох і більше осіб із доходом до 28 800 євро на рік.

Додатковою умовою є відсутність нерухомості, окрім основного місця проживання.

Після подання документів банк має ухвалити рішення протягом 30 календарних днів. Якщо відповідь не надійшла у визначений строк, безкоштовний статус рахунку вважається підтвердженим автоматично. Він діє два роки та може бути продовжений після повторної перевірки.

До пакета послуг входять:

  • дебетова банківська картка;
  • зняття готівки в Іспанії та країнах ЄС;
  • до 120 платіжних операцій у євро протягом року;
  • відкриття та закриття рахунку без прихованих комісій.

Для підтвердження фінансової вразливості можуть знадобитися довідки AEAT про доходи, документи про склад сім’ї або висновок соціальних служб муніципалітету.

Які банки відкривають рахунки українцям

Найбільші банки Іспанії пропонують однаковий базовий рахунок, оскільки його умови визначаються законом.

БанкОсобливості
CaixaBankCuenta de Pago Básica, онлайн-банкінг CaixaBankNow, стандартний тариф 3 €/місяць або безкоштовно після підтвердження права
SantanderБільше 7 000 банкоматів по країні, Cuenta de Pago Básica, з 25 листопада 2025 року скасовано комісію за міжнародні перекази через застосунок, включаючи перекази до України
BBVAОнлайн-відкриття рахунку менш ніж за 10 хвилин, відеоверифікація, повний набір базових операцій

Усі три банки дозволяють оформити рахунок як у відділенні, так і дистанційно, якщо клієнт відповідає вимогам щодо ідентифікації.

Цифрові банки: коли вони вигідні

Revolut і N26 працюють без фізичних відділень та забезпечують повністю дистанційне обслуговування. Проте їхні вимоги до документів суворіші.

Revolut вимагає підтвердження легального проживання в Іспанії, тоді як N26 просить вказати чинний іспанський податковий номер NIE ще під час реєстрації відповідно до вимог Ley General Tributaria 58/2003.

Якщо NIE або TIE ще не оформлено, можна скористатися альтернативними варіантами:

  • рахунком нерезидента в традиційному банку;
  • сервісом bunq, який дозволяє надати NIE протягом 90 днів після реєстрації;
  • платіжною системою Wise, що дає змогу зберігати кошти в євро та отримувати міжнародні перекази за паспортом.

Після отримання NIE різниця між цифровими та традиційними банками значно скорочується. Великі банки також пропонують швидке дистанційне оформлення рахунків.

Чому відкриття рахунку стало важливою частиною інтеграції

Банківський рахунок в Іспанії вже давно перестав бути лише інструментом для зберігання коштів. Він необхідний для отримання заробітної плати, оформлення соціальних виплат, підключення комунальних послуг, оренди житла та використання більшості цифрових фінансових сервісів.

Для українців, які планують працювати або проживати в країні тривалий час, своєчасне оформлення рахунку дозволяє швидше інтегруватися в економічне життя країни та уникнути багатьох адміністративних обмежень.

Роз’яснення

Чи можна відкрити рахунок без NIE?
Так. Деякі традиційні банки відкривають рахунок нерезидента за закордонним паспортом, однак функціональність такого рахунку може бути обмеженою.

Хто має право на безкоштовний базовий рахунок?
Особи, які відповідають критеріям фінансової вразливості, визначеним законодавством Іспанії, та підтвердили свій рівень доходів відповідними документами.

Який банк найшвидше відкриває рахунок онлайн?
BBVA, Santander і CaixaBank підтримують дистанційне відкриття рахунків. У BBVA процедура відеоверифікації зазвичай займає менш ніж 10 хвилин.

Висновок

У 2026 році українці в Іспанії можуть скористатися як традиційними банками, так і цифровими фінансовими сервісами. Найбільш універсальним рішенням залишається Cuenta de Pago Básica, яка гарантується законодавством і забезпечує доступ до основних банківських послуг. За наявності NIE або TIE процес відкриття рахунку займає мінімум часу, а для окремих категорій громадян обслуговування може бути повністю безкоштовним.

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