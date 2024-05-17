Як ухилянту зняти арешт з рахунку та отримати доступ до 16 тисяч гривень?

У зв’язку з майбутнім виступом чинності закону про посилення мобілізації та відповідальності за ухилення від неї, все частіше виникають питання щодо блокування рахунків, якщо не сплачено штрафу.

Закон передбачає можливість дати людині можливість користуватися сумою в 16 тисяч гривень навіть у разі блокування рахунку. Це передбачено набравшим чинності з 6 травня 2023 року законом №3048-ІХ («Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії військового стану»).

За цим законом вони мають право щомісяця отримувати право користування двома розмірами мінімальних зарплат — на сьогодні це 16 тис. грн. Також можна звільнити з-під арешту суму, на яку сплачуватимуться податки та збори.

Але це не означає, що банк автоматично залишатиме вільний доступ до 16 тис. грн.

Людині потрібно буде зробити кроки, щоби звільнити цю суму після блокування.

Кроків два:

Вибрати рахунок, де хочете щомісяця користуватись звільненими 16 тис. грн. Адже кількість рахунків, які може мати фізособа в різних українських банках, не обмежена, і виконавець намагатиметься заблокувати все, доки не стягне потрібну суму. А користуватися винятком (пільгою) у 16 тис. грн дозволяється лише за одним рахунком. Дізнатися ім’я та контакти судового виконавця, який заарештував рахунок (знайти їх можна за своїм ім’ям у реєстрі боржників на сайті Мін’юсту), та подати виконавцю заяву (клопотання), у якій попросити зняти арешт з 16 тис. грн із зазначенням усіх реквізитів обраного рахунку . Після цього, згідно з вищезазначеним законом, виконавець повинен протягом 2 днів зняти арешт на цю суму.

Звертатися до банку і просити про зняття арешту немає жодного сенсу. Він не має таких повноважень, він має право діяти лише за офіційним зверненням судового виконавця.

При цьому важливо пам’ятати, що банки не мають права заарештовувати соцвиплати — рахунки, на які надходять, наприклад, кошти на лікарняні або для дітей. Але це мають бути правильно оформлені рахунки з цільовим використанням, наприклад, виплат держави на дітей. Жодні інші кошти туди надходити не повинні, тільки ці, і банк повинен у документах правильно вказати призначення рахунку.

Але треба пам’ятати, що де-юре банк заарештовує не сам рахунок, а гроші на ньому: якщо розмір заборгованості за штрафом становить, наприклад, 22,5 тис. грн, а на рахунку є, скажімо, 30 тис. грн, то банк примусово в порядку спише тільки борг і можна буде далі користуватися 7,5 тис. грн. Людина побачить лише списання грошей.

Рахунок заблокують лише якщо там буде недостатньо коштів — наприклад, 10 тис. грн. А після банк списуватиметься всі гроші, що надходять, у рахунок сплати боргу, поки не отримає шукані 22,5 тис. грн. Як тільки вийде на потрібну суму — відпустить рахунок, власник знову зможе користуватися ним у вільному режимі.

Щоправда, як показує практика, іноді банки блокують усі кошти не рахунку, навіть якщо їхня сума перевищує заборгованість зі штрафу. У такому разі потрібно писати скаргу до банку.