Як продитимуть перевірку документів та затримання ухилянтів: все прописано у постанові 560
2024-18-05    137

Як продитимуть перевірку документів та затримання ухилянтів: все прописано у постанові 560

Кабмін у своїй «мобілізаційній» постанові 560 від 16 травня 2024 прописав, яким чином проводитиметься перевірка військово-облікових документів та затримання порушників військового обліку.

Перевірятимуть військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу, представники ТЦК чи поліція, а також представники Держприкордонслужби – у прикордонній зоні. Перевірці підлягатимуть особи віком 18-60 років.

Де можна перевіряти документи?

По суті скрізь – за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, спорудах, місцях масового скупчення людей, на блок-постах.

Під час перевірки співробітники ТЦК або поліції можуть здійснювати фото- та відеофіксацію.

Під час перевірки дані звіряються з Єдиним реєстром військовозобов’язаних.

Якщо буде встановлено, що громадянин порушив правила військового обліку або є різночитання з реєстром, старший групи оповіщення пропонує військовозобов’язаному пройти до районного ТЦК для постановки на військовий облік, проходження медогляду для визначення придатності до військової служби, уточнення даних. З цією метою громадянинові оформляється та вручається повістка.

У разі відмови від порядку денного це фіксується в акті відмови.

У разі відмови пройти до ТЦК поліція проводить адміністративне затримання та доставляє громадянина до ТЦК примусово.

закон про мобілізацію, мобілізація, постанова 560, ТЦК
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