Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти
2026-29-09    120

Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти

Після планового відключення застарілих TLS-протоколів на поштових серверах Ukr.net у 2026 році частина користувачів зіткнулася з проблемами під час підключення скриньок до Outlook. Насамперед це стосується корпоративних поштових клієнтів, де налаштування SMTP, IMAP, POP3 і параметри шифрування могли залишатися прив’язаними до старих протоколів. У результаті Outlook може перестати синхронізувати вхідні повідомлення, відправляти листи або вимагати повторної автентифікації.

Більше корисної інформації зібрали в нашому розділі про Укрнет

Чому Укрнет пошта перестала працювати в Outlook

Основною причиною проблеми стала зміна вимог до захищеного з’єднання на стороні поштової інфраструктури Ukr.net. TLS використовується для шифрування каналу між поштовим клієнтом і сервером. Старі версії протоколу поступово виводяться з експлуатації, оскільки сучасні поштові системи переходять на безпечніші варіанти TLS.

Для користувача це може виглядати як раптова несправність Outlook, хоча сама поштова скринька залишається доступною через вебінтерфейс. Якщо браузерна версія пошти працює, а Outlook не може встановити з’єднання, проблема найчастіше пов’язана не з листами або паролем, а з параметрами поштового клієнта.

Особливо помітною така зміна може бути у компаніях, де Outlook встановлений на великій кількості комп’ютерів. Навіть якщо нові пристрої використовують актуальні налаштування безпеки, старі профілі Outlook могли зберігати параметри підключення, створені кілька років тому.

Які протоколи використовує Укрнет пошта

Для роботи електронної пошти необхідно розділяти вхідну та вихідну кореспонденцію. Outlook отримує повідомлення через IMAP або POP3, а для відправлення використовує SMTP. Тому зміна параметрів одного сервера не обов’язково вирішує проблему з іншим.

ФункціяПротоколПорт із шифруваннямПризначення
Вхідна поштаIMAP993Синхронізація листів із сервером
Вхідна поштаPOP3995Завантаження листів на пристрій
Вихідна поштаSMTP465Надсилання листів із SSL/TLS
Вихідна поштаSMTP587Надсилання через захищене з’єднання з STARTTLS

Під час переналаштування важливо не лише вказати порт, а й правильно вибрати тип шифрування. Неправильна комбінація порту та режиму TLS може призвести до помилки під час перевірки сервера навіть за правильного логіна і пароля.

Для IMAP стандартним варіантом захищеного підключення є порт 993, а для POP3 — 995. SMTP може працювати через 465 із TLS або через 587 із STARTTLS залежно від конфігурації поштового сервера та підтримки конкретного клієнта.

Як підключити Укрнет до Outlook у 2026 році

У Outlook спочатку потрібно відкрити налаштування облікового запису та перевірити параметри серверів вхідної і вихідної пошти. Адреса електронної пошти має бути вказана повністю, а автентифікація повинна виконуватися з використанням облікових даних скриньки.

Для IMAP у полі сервера вхідної пошти потрібно використовувати сервер Ukr.net, порт 993 і захищене з’єднання SSL/TLS. Якщо скринька налаштована через POP3, використовується порт 995 із відповідним шифруванням.

Для SMTP потрібно перевірити окремий сервер вихідної пошти. Варіант із портом 465 передбачає захищене TLS-з’єднання, тоді як порт 587 використовується зі STARTTLS. Крім того, у налаштуваннях Outlook має бути активована автентифікація SMTP з тими самими обліковими даними, якщо цього вимагає конфігурація сервера.

Після зміни параметрів потрібно зберегти профіль і виконати тестове підключення. Якщо Outlook повідомляє про неможливість встановити захищене з’єднання, необхідно перевірити версію Outlook, оновлення операційної системи та налаштування TLS.

Чому зміна портів не завжди вирішує проблему

Порт визначає точку підключення до поштового сервера, але не визначає сам по собі версію TLS. Тому ситуація, коли користувач просто замінює старий порт на новий, не гарантує відновлення роботи Outlook.

Важливим фактором є підтримка сучасних криптографічних протоколів самим Outlook та операційною системою. Старі версії програмного забезпечення можуть мати обмеження щодо TLS 1.2 або новіших вимог до сертифікатів і шифрів.

У корпоративному середовищі додатковою причиною збою можуть бути антивірусні програми, поштові шлюзи, проксі-сервери або корпоративні системи фільтрації трафіку. Вони можуть перехоплювати TLS-з’єднання та використовувати власні сертифікати. У такому випадку зміна параметрів Ukr.net у Outlook не усуває проблему на рівні мережевої інфраструктури.

Що змінюється для корпоративних користувачів

Для компаній перехід на сучасні TLS-протоколи означає необхідність перевірити не окремі скриньки, а всі поштові профілі, які підключені до Ukr.net. Якщо організація використовує десятки або сотні комп’ютерів, ручне переналаштування кожного Outlook може створити додаткове навантаження для IT-відділу.

Окремо потрібно перевірити поштові програми на старих робочих станціях, серверні системи та пристрої, які використовують SMTP для автоматичної відправки повідомлень. Це можуть бути CRM, системи сповіщень, принтери, сканери, сайти та інше обладнання.

Наслідки відключення застарілих TLS-протоколів тому виходять за межі звичайної проблеми з Outlook. Якщо стороння система не підтримує актуальне шифрування, вона може втратити можливість передавати пошту через сервер. Для бізнесу це здатне вплинути на автоматичні повідомлення, документообіг, заявки клієнтів і системні сповіщення.

Як швидко визначити причину збою

Якщо Укрнет пошта відкривається у браузері, але Outlook не приймає або не відправляє листи, першим кроком варто перевірити саме параметри поштового профілю. Необхідно окремо протестувати IMAP або POP3 та SMTP, оскільки один напрямок може працювати, а інший — ні.

Якщо помилка виникає під час встановлення захищеного з’єднання, слід перевірити підтримку сучасного TLS на конкретному комп’ютері. Якщо проблема спостерігається одразу на багатьох робочих місцях однієї компанії, до перевірки варто додати корпоративний firewall, проксі та системи перевірки зашифрованого трафіку.

У разі використання старої версії Outlook оновлення поштового клієнта та операційної системи може бути необхідною частиною переходу. При цьому пароль до скриньки не слід змінювати без причини: якщо вебпошта працює з тими самими обліковими даними, проблема може бути саме в параметрах підключення.

Роз’яснення

Який порт використовувати для Укрнет пошти в Outlook?

Для захищеного IMAP використовується порт 993, для POP3 — 995. Для SMTP застосовуються 465 із TLS або 587 із STARTTLS залежно від підтримуваної конфігурації сервера. Порт потрібно встановлювати разом із відповідним типом шифрування.

Чому Укрнет працює через браузер, але не працює в Outlook?

Вебпошта і поштовий клієнт використовують різні способи підключення. Браузер працює через вебінтерфейс, тоді як Outlook встановлює окремі IMAP, POP3 та SMTP-з’єднання. Тому зміна вимог до TLS може вплинути на Outlook, не порушуючи доступ через сайт.

Чи достатньо змінити порт, щоб відновити пошту?

Ні. Потрібно перевірити одночасно сервер, порт, тип шифрування, автентифікацію та підтримку сучасних версій TLS на комп’ютері. У корпоративній мережі також можуть впливати firewall, проксі або системи перевірки зашифрованого трафіку.

Висновок

Перехід поштової інфраструктури Ukr.net на сучасні вимоги TLS змінює умови підключення старих поштових профілів Outlook. Ключовими параметрами для перевірки є IMAP 993, POP3 995, SMTP 465 або 587, а також відповідний режим TLS. Для корпоративних користувачів додатково важливо перевірити сумісність програмного забезпечення та мережевого обладнання, оскільки причина збою може перебувати не в самій поштовій скриньці, а на рівні клієнта або корпоративної мережі.

IMAP, Outlook, SMTP, TLS, Укрнет
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