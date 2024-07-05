Як перевірити штрафи ТЦК?

Мініюст роз’яснив, як дізнатися, чи відкрито виконавче провадження щодо особи, яка ухиляється від військового обліку і яка отримала штраф від ТЦК і не сплатила його добровільно.

“Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження (далі — АСВП)”, – ідеться в пресрелізі Мін’юсту в п’ятницю.

У Мін’юсті нагадали, що в разі, якщо ТЦК “наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів із цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації”.

Згідно з роз’ясненням Мін’юсту, кожен може дізнатися, чи відкрито щодо нього виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби. “Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії”, – зазначено в пресрелізі.

Зазначається, що вільний і безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України в мережі на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.

Інформація містить відомості також про час її розміщення.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

– найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань для юридичної особи – боржника та стягувача;

– номер виконавчого провадження.

Автоматизована система виконавчого провадження — це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників і захист від несанкціонованого доступу.