Як перереєструвати авто через Дію: покрокова інструкція

Нещодавно у застосунку Дія запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв — перереєстрація авто онлайн.
Отже, якщо ви продаєте авто:
- Виберіть послугу – Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.
- Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через Дію, а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.
- Вкажіть договірну вартість автівки.
- Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проектом договору.
- Поділіться проектом договору з Покупцем через QR-код або посилання.
Якщо ви купуєте авто:
1. Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.
2.Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію.
3.Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.
4.Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.
5.Надайте згоду на перереєстрацію авто.
6.Виберіть версію техпаспорта:
▪️ пластик та електронне свідоцтво в Дії;
▪️ тільки електронне свідоцтво в Дії.
7.Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою.
8.Оплатіть.
10.Ознайомтеся з проектом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Після успішної перевірки зможете засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто.
Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.
Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.