Як перереєструвати авто через Дію: покрокова інструкція

Нещодавно у застосунку Дія запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв — перереєстрація авто онлайн.

Отже, якщо ви продаєте авто:

Виберіть послугу – Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.

Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через Дію, а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.

Вкажіть договірну вартість автівки.

Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проектом договору.

Поділіться проектом договору з Покупцем через QR-код або посилання.

Якщо ви купуєте авто:

1. Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.

2.Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію.

3.Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.

4.Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.

5.Надайте згоду на перереєстрацію авто.

6.Виберіть версію техпаспорта:

▪️ пластик та електронне свідоцтво в Дії;

▪️ тільки електронне свідоцтво в Дії.

7.Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою.

8.Оплатіть.

10.Ознайомтеся з проектом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Після успішної перевірки зможете засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто.

Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.

Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.