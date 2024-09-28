Як отримати відстрочку у Резерв+
2024-28-09    256

Як отримати відстрочку у Резерв+

Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви.

«Для того, щоб зробити відстрочку, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери (власники реєстрів, з яких запитуються дані) були технологічно готові до цього», — повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

З початку листопада 2024 року планується активувати відразу три форми відстрочок для різних категорій громадян:
➖студентів денної форми навчання
➖багатодітних батьків
➖осіб з інвалідністю

«Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна», — додала Черногоренко.

Новий сервіс дозволить громадянам, які мають право на відстрочку, подати заявку за кілька хвилин через мобільний застосунок, без необхідності звертатися до ТЦК.

Резерв+
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